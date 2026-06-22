SURF MusicがRol3ertの “savior” リミックスコンテストを開催

SURF Music

「Bringing Power Back to Music Creators（音楽のチカラをクリエイターに）」を掲げ、世界中の音楽クリエイターやレーベルなどのバイヤーが未発表楽曲を共有し、新たな才能の発掘とクリエイターの収益化を促進するデジタルマーケットプレイス「SURF Music」は、Exciter Recordsと共同で「SURF Music × Rol3ert “savior” Remix Contest」を開催することをお知らせいたします。

本コンテストでは、20歳のシンガーソングライターRol3ertによる楽曲「savior」の公式ステムデータを公開し、世界中のクリエイターからリミックス作品を募集します。応募期間は、日本時間2026年6月22日（月）12:00から2026年7月31日（金）23:59まで。グランプリおよび準グランプリ受賞作品は、Exciter Recordsより公式リリースされる予定です。

Rol3ertは、アメリカ生まれ・日本育ちのシンガーソングライター／プロデューサー。英語圏のリスナーにも自然に届く英語詞と、日本で育った背景から生まれる繊細な感情表現を融合させた独自の音楽性で注目を集めています。

対象楽曲「savior」はSpotify「New Music Friday」にて22か国でピックアップされ、「RADAR: Early Noise 2026」にも選出。さらに、ニューヨーク・タイムズスクエアの巨大スクリーンに登場し、渋谷WWW Xでのワンマン公演をソールドアウト。2026年6月開催の「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」では、同楽曲でラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the yearを受賞しました。

本コンテストでは、「savior」をサンプリングソースとしてではなく、公式ステムデータを活用したリミックス作品を募集。エレクトロニック、クラブミュージック、オルタナティブ・ポップ、インディー、ハイパーポップ、R&Bなど、ジャンルを問わず幅広いクリエイターからの応募を受け付けます。

受賞作品はRol3ert、Exciter Records、およびSURF Musicチームによって選定され、グランプリ受賞者には賞金32万円相当（USD ＄2,000）、準グランプリ受賞者には「賞金24万円相当（USD ＄1,500）」の賞金が授与されます。また、受賞作品はExciter Recordsよりデジタルリリースされ、Remixer名がRol3ertと併記される予定です。

応募リンク：https://url.surf/CcVwDOmR

コンテスト要項

募集開始日: 2026年6月22日（月）12:00

募集締切日：2026年7月31日（金）23:59

リミックス応募要項

参加条件：SURFプランにご登録いただいている方が対象となります。

リミックス用のステムデータ（「ソースファイル」）の取得には、利用規約への同意が必要です。

コンテスト詳細

賞金・リリースについて

グランプリ・準グランプリ受賞者への特典：

買取報酬:

グランプリ：賞金32万円相当（USD ＄2,000）

準グランプリ：賞金24万円相当（USD ＄1,500）

※グランプリおよび準グランプリ受賞作品は、買取契約の対象となります。

公式リリース: 受賞リミックス作品は、Exciter Records より、デジタルリリースされます。RemixerはRol3ertと併記され、リリース形態によりメインアーティストまたはフィーチャリングアーティストとして表示される予定です。

※ グランプリ・準グランプリ選定について: 受賞作品は、Rol3ert、Exciter Records、およびSURF Musicスタッフが選定します。

Rol3ert プロフィール

2005年アメリカ生まれ。2歳から日本で育つ。2025年1月より本格的にソロアーティストとしての活動をスタート。これまでに発表してきた楽曲では、主に英語詞で世界中のリスナーに向けて発信しながら、日本語やJ-POP由来のメロディを織り交ぜることで、独自の音楽性を確立している。Instagramに投稿したカバー動画は世界的にバイラルし、400万回再生を超える動画も記録。オリジナル楽曲も各国のプレイリストに取り上げられ、日本のみならず、韓国、台湾、タイ、インドネシア、フィリピン、アメリカ、ブラジルなど、海外にも多くのリスナーとSNSフォロワーを持つ。活動開始から約7カ月ながら、『FUJI ROCK FESTIVAL ’25』『SWEET LOVE SHOWER 2025』などの大型フェスに出演。



最新曲「savior」はSpotify「New Music Friday」にて22カ国でピックアップされ、「RADAR: Early Noise 2026」にも選出。さらに、ニューヨーク・タイムズスクエアの巨大スクリーンに登場し、渋谷WWW Xでのワンマン公演をソールドアウトさせた。



加えて、2026年3月24日には『Rolling Stone』誌のグローバル連動企画「Future of Music」において、“日本代表” 25組の一組にも選出されるなど、“グローバル音楽シーンに挑む日本発の新たな才能”として注目を集めている。



[X] https://x.com/rol3ertmusic

[Instagram] https://www.instagram.com/rol3ertmusic/

[YouTube] https://www.youtube.com/@rol3ertmusic

[Spotify] https://open.spotify.com/artist/3fJfvyieATQfDE47J42H2E?si=OKlftodjT_y-HMxonjjHOw

[Apple Music] https://music.apple.com/jp/artist/rol3ert/1789257464?l=en-US





SURF Musicの提供するサービス

SURF Musicは「Bringing Power Back to Music Creators（音楽のチカラをクリエイターに）」を掲げ、音楽クリエイターとレーベルなどのバイヤーをつなぐデジタルマーケットプレイス。2023年3月にグローバルローンチを果たし、現在約4万人のユーザーが登録。未発表デモ音源の共有や、楽曲リクエスト「コンペ情報」を通じた効率的なマッチングを実現しています。

AIが自動付与する楽曲タグや「マジックサーチ機能」により、求める楽曲を簡単に発見可能。また「SURF Sessions」では、クリエイター間のデータ共有やコミュニケーションをスムーズに行えます。すべての取引収益は100%クリエイターに還元。詳細はこちら(https://discover.surf/ja/creators)。





SURF Music 会社概要

会社名：SURF MUSIC株式会社

設立：2019年

CEO：小堀ケネス

Webサイト：https://discover.surf/ja

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