「日経クロステック」　公式アプリ、ヤギのキャラクター名称を一般公募中！

株式会社 日経BP

株式会社日経BP（本社：東京都港区、社長CEO：井口 哲也）は、技術系デジタルメディア「日経クロステック」の公式アプリ内に登場する電子ヤギのキャラクター名を一般公募いたします。公募期間は、2026年６月30日（火）まで。グランプリに輝いた方には、キャラクター特製QUOカードPay2万円分を抽選で進呈します。奮ってご応募ください！

アプリ内で活躍するヤギのキャラクターの名称を公募します

日経クロステックは、2026年4月に公式アプリをリリースしました。Webサイトの使用感はそのままに、アプリならではの多くの機能を実装。皆さまの情報収集を徹底的にサポートします。アプリのポイントや詳細は以下のプレスリリースをご参照ください。

▼技術系デジタルメディア「日経クロステック」、公式アプリをリリース

https://www.nikkeibp.co.jp/atcl/newsrelease/corp/20260406_2/

本アプリ内で活躍するのが、電子の世界にある“データ牧場”で暮らすヤギのオリジナルキャラクターです。情報収集や学習はしたいけれど、なかなか続かない……。そんなあなたのために、ヤギのキャラクターが学習モチベーションを高めるサポートをします。

記事を読めば読むほど、電子ヤギが対価としてメダルをくれます。

実はこのヤギのキャラクター、まだ名前がありません……。

ぜひ皆様に素敵な名前をつけていただけたらと思い、一般公募いたします。たくさんのアイデアをお待ちしております！

応募期間・条件

●募集期間：2026年6月30日(火)まで

●応募フォーム：https://xsurvey.nikkeibp.co.jp/researches/C13300517515d

●発表日：2026年7月下旬予定

●発表方法：社内選考の上、日経クロステックのお知らせ記事にて発表

●賞品：

・グランプリ（1名）：キャラクター特製QUOカードPay2万円分

・準グランプリ（5名）：キャラクター特製QUOカードPay2000円分

※受賞者には個別にメールでご連絡いたします

●応募規約： 応募者は、応募する名称が応募者自身のオリジナルな提案であり、応募者が知る限り、第三者の著作権、商標権その他の権利を侵害するものではないことを保証するものとします。 採用された名称に関する一切の権利（著作権その他一切の知的財産権を含みます。著作権が発生する場合には、著作権法第27条および第28条に定める権利を含みます）は、採用決定時をもって、対価の追加なく株式会社日経BPに移転するものとします。 応募者は、株式会社日経BPおよび株式会社日経BPが許諾する第三者に対し、採用された名称に関して著作者人格権を行使しないものとします。また、株式会社日経BPは、採用された名称について、商標出願、商標登録その他必要な権利化を行うことができるものとします。

日経クロステックについて

日経クロステック（https://xtech.nikkei.com/）はIT、自動車、電子・機械、建築・土木など、さまざまな産業分野の技術者とビジネスリーダーに向けた技術系デジタルメディアです。「クロス」という言葉は、既存の技術／ビジネス／業界にとどまらない、新しい領域の動きをカバーするという思いを込めたものです。

私たちはこのメディアを通じて、AI（人工知能）やIoT（Internet of Things）、自動運転、デジタルものづくり、建築物やクルマを変える新素材といった技術の最新動向、また法改正や新規参入者、新たなビジネスモデルなどによって引き起こされるビジネス変革をお伝えしています。

どの記事も「日経コンピュータ」「日経エレクトロニクス」「日経アーキテクチュア」など専門誌の記者が取材し、リアルタイムで最前線の情報をお届けするものです。変化の兆しをいち早く取り上げ、産業・社会への影響をわかりやすく解説します。

ビジネスを通じて未来づくりに挑戦している皆さまの、仕事に役立つ情報――。それこそが、日経クロステックが皆さまにお届けしたい「価値」です。

本リリースに関するお問い合わせ先

このリリースの内容に関するお問い合わせは、お問い合わせフォーム（https://support.nikkeibp.co.jp/app/ask_0301/p/235）にお願いいたします。また、取材に関するお問い合わせは、日経BPのコーポレートサイトお問い合わせページ（https://www.nikkeibp.co.jp/faq/）からお願いいたします。