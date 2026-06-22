スキンケアブランド「LIPOPEEL(R)（リポピール）」がヘアアイロンのレンタルスポット「ReCute」とコラボレーション　渋谷ヒカリエShinQsでサンプリング施策を実施

株式会社ジーン

株式会社ジーン（本社：東京・南青山）が展開するスキンケアブランド「LIPOPEEL(R)（リポピール）」は2026年6月22日（月）より、ヘアアイロンレンタルスポット「ReCute（リキュート）」とのコラボレーション施策として、渋谷ヒカリエShinQsにてサンプリング施策を実施いたします。

■美容感度の高い女性から注目される「ReCute（リキュート）」とは

「ReCute（リキュート）」は、お出かけ先でヘアアイロンが借りられる、ヘアアイロンのレンタルスポットです。

商業施設や駅周辺施設など様々な場所に設置されており、アプリで簡単にヘアアイロンをレンタルできる手軽さから、多くの女性に利用されています。

お出かけ前やイベント前、仕事終わりの予定前など、身だしなみや印象を整えたいタイミングで利用されることも多く、ユーザーの美容意識が高まる瞬間に自然な接点を持てることが特徴です。

■「ReCute（リキュート）」利用者限定でリポピールセラムのテスター・サンプル配布を展開

本施策では、渋谷ヒカリエ ShinQs B1に設置されたReCute（リキュート）スペースにて、リポピールセラムのテスター設置および3日分サンプルプレゼント施策を展開します。

利用者の皆さまには実際に商品を手に取っていただき、リポピールセラムの使用感や魅力を気軽に体験いただけます。

あわせて、商品認知に関するアンケートの実施やLINE公式アカウントへの誘導、サンプル利用後のアンケート回収を行い、お客様との継続的なコミュニケーションを実施します。

商品体験から利用者のアンケートまでを通じて、より多くの方にリポピールセラムの魅力をお届けするとともに、お客様に寄り添った商品・サービスづくりに活かしてまいります。

■美意識の高いユーザーとの新たな接点創出へ

今回の取り組みでは、美容感度の高い「ReCute（リキュート）」利用者との接点を活用し、ヘアケアとスキンケアを横断した新たな美容体験を提供します。

リポピールセラムを実際に手に取っていただくことで、ブランド認知の拡大だけでなく、商品の使用感や魅力をより深く体感いただける機会の創出を目指します。

■実施概要

実施期間

2026年6月22日（月）～8月中旬ごろ

※終了時期未定

実施場所

渋谷ヒカリエ ShinQs B1 スイッチルーム(女性)

ヘアアイロンのレンタルスポット ReCute

実施内容

・リポピールセラムのテスター設置

・リポピールセラム3日分サンプルの配布

・商品認知に関する簡易アンケートの実施

・LINE公式アカウントの友だち登録で500円OFFクーポン配布

・ReCuteアプリ内バナーおよびメール配信による情報発信

・サンプル利用者向けアンケートの実施

■LIPOPEEL(R)（リポピール(R)）について

"角質ケア×リポソーム"の高浸透※1設計で、角質ケアと美肌成分チャージを同時に叶えるスキンケアブランド。

2025年2月のリポピールセラム発売以来、Amazon・楽天・Qoo10の主要ECモールで1位を獲得※2し、@cosme 2025ベストコスメアワード「@cosme SHOPPING ベストヒット賞 ブランド新人賞」を受賞。

シリーズ累計出荷数は50万個※3を超えています。

角質ケアの効果実感と、毎日続けられるやさしさの両立を追求し、角質ケアの新しいスタンダードを創造してまいります。

リポピールはこれからも、ユーザーとともに育つスキンケアブランドを目指してまいります。

※1：角質層まで

※2：2025年3月21日時点

※3：2026年1月時点

■今後の展望

LIPOPEEL(R)（リポピール）はお客様とのリアルな接点づくりを通じて、ブランドの魅力をより多くの方へ届けてまいります。

また、実際の商品体験とデジタルコミュニケーションを組み合わせた取り組みを推進し、お客様との継続的な関係構築とブランド価値向上に努めてまいります。

株式会社ジーンについて

当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート・メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。

＜デジタルマーケティング・アドサービス事業＞

・市場調査、競合調査など各種リサーチ

・インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）

・ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策

・クリエイティブ制作、システム開発

・各種コンサルティングサービス

・ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/(https://katikati.jp/)

＜アート・メディア事業＞

・現代アートプラットフォーム「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/(https://yugen-gallery.com/ja/)

・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com(https://shonanjin.com)

・出版事業「Jeane Books」 http://books.jeane.jp/(http://books.jeane.jp/)

＜ライフスタイル事業＞

・コスメ事業 「リポピール」https://lipopeel.jp/(https://lipopeel.jp/)

・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/(https://realestate.shonanjin.com/)

・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/(https://work.shonanjin.com/)

【株式会社ジーン 企業概要】

■代表者 ：代表取締役 林田洋明

■設立 ：２０１６年１２月８日

■決算期 ：６月

■資本金 ：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）

■公式サイト：https://jeane.jp(https://jeane.jp)

■公式ＳＮＳ：

https://www.facebook.com/jeaneincjp(https://www.facebook.com/jeaneincjp)

https://x.com/jeaneinc(https://x.com/jeaneinc)

https://www.instagram.com/jeaneincjp(https://www.instagram.com/jeaneincjp)

■所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

電話 03-6380-6165 FAX 03-6380-6215

■免許など ：古物商（美術品） 東京都公安委員会 第30331212827号

宅地建物取引業 国土交通大臣（1）第10616号

有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-314999

特定募集情報等提供事業 51-募-001048

■問い合わせ先：pr@jeane.jp