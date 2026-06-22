２０２６／２７明治安田Ｊ３リーグ ユニフォームデザイン決定とユニフォーム先行販売のお知らせ

株式会社奈良クラブ

このたび、２０２６／２７明治安田Ｊ３リーグで着用するユニフォームが決定しましたのでお知らせいたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bs6JQ6jV0rs ]

コンセプト

「神鹿の鼓動」

古（いにしえ）より奈良の地を守り、神の使いとして尊ばれてきた「神鹿（しんろく）」。

その凛とした神々しさを、ユニフォームの核として堂々と配しました。

鹿の息遣いに呼応するように広がるのは、春日大社の神域として千年の時を越えて守り継がれてきた「春日山原始林」。

草木と神鹿の境界を溶け合わせた総柄のデザインは、自然と生命が分かちがたく結びつく、奈良の地から始まった日本人の精神性を象徴しています。

天に向かって力強く伸びる角には、未来を切り拓く情熱の赤き血が巡り、やがて万物へと還り、有機なる水へと姿を変えてゆく。ブライトブルーのグラデーションが全体を駆け巡り、再び命の糧となるその様は、終わりなき生命の循環（ループ）を表しています。

そして、頂に冠した「宝珠」は、クラブの勝利と、この地を愛するすべての人々の願いを叶える誓いの証。

奈良の魂をその身に宿し、我々は気高く、頂点へと駆け上がります。

【スクアドラ 代表取締役社長 勝谷仁彦コメント】

このたび、奈良クラブの2026/27シーズンユニフォームを発表できることを大変光栄に思います。

今回のユニフォームは、奈良クラブのコンセプトや地域への想いをもとに、私たちスクアドラがその世界観をユニフォームとして具現化するお手伝いをさせていただきました。

デザインには奈良らしさを象徴するモチーフが取り入れられており、地域とともに歩む奈良クラブの姿勢やアイデンティティが表現されています。私たちはその想いを細部まで丁寧に形にすることを心掛け、素材や加工、表現方法にもこだわりながら製作を進めてまいりました。

奈良県に本社を置くスポーツウェアメーカーとして、同じ奈良を拠点に挑戦を続ける奈良クラブのユニフォーム製作に携われることを大変誇りに感じています。

このユニフォームを身にまとった選手の皆さまが躍動し、サポーターの皆さまとともに多くの歓喜の瞬間を創り出されることを心より願っております。そして、このユニフォームがクラブと地域をつなぐ象徴の一つとなれば幸いです。

奈良クラブの2026/27シーズンが実り多きシーズンとなることを願うとともに、私たちもパートナーとして全力でサポートしてまいります。

デザイン

【1st FP】【1st GK】【2nd FP】

ユニフォーム先行販売について

【2nd GK】

オンラインストアにて2026年6月22日（月曜日）18：00から受付開始

https://www.store-naraclub.jp/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/175486/table/4_1_b4985f03a3d979b1f63f0d3929f89873.jpg?v=202606221252 ]【注意事項】

●十分な在庫数量をあらかじめ用意していますが、サイズによっては先行販売分の在庫がなくなる可能性があります。開幕戦までに間に合わせたい方はお早めにご注文をお願いします。

●先行販売分のユニフォームについては２０２６／２７シーズンの開幕戦に間に合わせるために、お手数ですがユニフォーム（＋希望ネーム）単体でのご注文をお願いいたします。ユニフォーム以外の商品と併せてご注文いただいた場合、開幕戦に間に合わない場合がございますのでご注意ください。

●ご注文後のキャンセル対応、返品や交換は原則できかねます。

●希望ネーム単体での注文はできません。必ずユニフォームとセットで申込みをお願いします。

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百年構想リーグの先行販売でユニフォームをご購入いただいた方は今回の「明治安田J3リーグ2026/2027シーズンユニフォーム」先行販売購入時に20％OFFの割引適用いたします。

詳しくはオンラインストアより

https://www.store-naraclub.jp/