AIエージェントを実装・活用できる人材への関心がさらに拡大｜AICX認定「AIエージェント・ストラテジスト資格」公式テキスト販売数1,600件超、資格申込800名を突破

一般社団法人AICX協会

一般社団法人AICX協会（所在地：東京都新宿区、代表理事：小栗 伸／小澤 健祐、以下「AICX協会」）は、AIエージェントの企業実装を担う人材を認定する「AIエージェント・ストラテジスト資格」について、公式テキストの販売数が1,600件（※1）を超え、資格申込数が800名（※2）を突破したことをお知らせします。

また、法人団体受験・研修活用に関するお問い合わせは200社を超えました。

第1回試験の申込締切は2026年6月25日、試験期間は2026年7月1日から7月31日までです。

AIエージェント・ストラテジスト詳細 :https://aicx.jp/certifications/strategist/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=common

AICX協会では、2026年5月22日に、公式テキストが発売1週間で700件を突破し、法人団体受験のお問い合わせが100社を超えたことを発表しました。今回、公式テキスト販売数は1,600件超、資格申込数は800名超、法人問い合わせは200社超へと拡大しています。

AIツールの利用が広がる一方で、企業の現場では、個人の活用にとどまらず、業務設計、組織設計、ガバナンス、KPI設計、チェンジマネジメントまで含めて、AIエージェントを組織に定着させる人材の必要性が高まっています。

法人ニーズは「研修・教育施策としての活用」へ

法人企業からは、資格を社内のAI人材育成施策として活用したい、AI推進担当者向けの研修・教育施策に組み込みたい、部門横断でAIエージェント実装を進めるための共通言語として導入したい、といった相談が増えています。

HR EXPO 2026の会場ブースでも、人事・人材開発部門、DX推進部門、経営企画部門などの担当者から、法人団体受験、社内研修とあわせた活用、AI人材育成体系への組み込みに関する個別相談が寄せられました。

AIエージェント・ストラテジスト資格とは

「AIエージェント・ストラテジスト資格」は、AIエージェントを単なるツール導入にとどめず、業務設計・組織設計・人材育成の観点から、企業内で実装・定着させるための知識と実践力を評価する認定資格です。

本資格では、AIエージェント、業務設計、組織設計の3つの視点から、現状業務の分析、ユースケース選定、ワークフロー設計、Human-in-the-Loop、ガバナンス、KPI設計、チェンジマネジメント、プロジェクト推進など、実務で求められる知識を体系的に扱います。

主な対象は、企業のAI/DX推進担当者、業務改革担当者、IT企画担当者、経営企画・人材開発部門の担当者、コンサルタント、経営層・マネジメント層などです。

公式テキストについて

公式テキストは、AIエージェント、業務設計、組織設計の3つの視点を体系的に学べる教材です。400ページ超の内容に、200点超の図解を掲載し、AIエージェントの基礎から、業務プロセス設計、組織への定着、ガバナンス、KPI設計、チェンジマネジメントまでを実務に即して整理しています。

価格は2,980円（税込）で、購入後にPDF形式でダウンロードいただけます。

第1回試験について

第1回試験の申込締切は2026年6月25日です。試験期間は2026年7月1日から7月31日までとなります。試験はオンライン形式で実施し、試験時間は75分、受験費用は14,800円（税込）です。

AICX協会では、個人受験に加え、法人団体受験の相談も受け付けています。法人企業向けには、請求書払い、社内研修とあわせた活用、AI人材育成施策としての導入方法について案内しています。

試験申込はこちら :https://aicx.jp/certifications/strategist/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=common

今後の展開

AICX協会では、公式テキストの継続的な改善、資格試験の運営、法人団体受験への対応に加え、法人向け研修・講座の提供体制を順次整備していきます。「AIエージェントと、現場と組織の未来を設計する人へ。」をコンセプトに、AIエージェント・ストラテジストを多く輩出し、企業での活躍と社会実装を広げることを目指します。

一般社団法人AICX協会について

一般社団法人AICX協会（AI Customer Experience Consortium）は、「分断を超え、体験を変える」をミッションに掲げ、AIエージェントの社会実装を推進するために設立された業界団体です。

名称：一般社団法人AICX協会

設立：2025年1月

住所：〒160-0023 東京都新宿区西新宿三丁目3番13号 西新宿水間ビル6階

URL：https://aicx.jp

お問い合わせ

一般社団法人AICX協会

AICX認定｜資格運営事務局

support@aicx.jp

特記

※1 公式テキストの販売数は、AICX協会が販売する公式テキストの累計販売件数です。

※2 資格申込数は、「AIエージェント・ストラテジスト資格」への申込件数を集計したものです。

※3 各数値はいずれも2026年6月21日時点の集計です。