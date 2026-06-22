株式会社代々木アニメーショングループ、29億円の資金調達を実施

株式会社代々木アニメーショングループ

教育を起点とする次世代エンタメIP事業を展開する株式会社代々木アニメーショングループは、CRIT VenturesとDEEPCORE等複数投資家を引受先として第三者割当増資を行い、総額29億円の資金調達を実施したことをお知らせいたします。

■ 資金調達の目的と株式会社代々木アニメーショングループについて

株式会社代々木アニメーショングループは、「教育を起点とした次世代エンタメIPの開発・運営」を推進しております。

本調達において、今回が日本企業への初出資となるCRIT Ventures（韓国Com2uS Holdings共同創業者のJaejoon Song氏が設立）が持つ海外ネットワークと連携してまいります。また、ソフトバンクグループ株式会社傘下でAI・先進的技術領域に特化したベンチャーキャピタルであるDEEPCOREの参画により、同社が有する技術知見を活用してまいります。

■ 参画投資家コメント（アルファベット順）

CRIT Ventures CEO Song Jaejun氏

テクノロジーとカルチャーを融合させ、2.5次元を含むアイドルIP産業を牽引する企業として、日本にとどまらず、韓国を含むグローバル市場でのさらなる挑戦と飛躍を心より期待し、応援しております。

DEEPCORE Senior Director チョウ ジミー氏

AIをはじめとするテクノロジーの進化によりエンタメの形が大きく変わる今、タレントの発掘・育成からIP展開までを一貫して担えることは同社の大きな強みです。今回の資金調達を機に、さらなる挑戦が加速していくことを期待しています。

■ 会社概要

会社名： 株式会社代々木アニメーショングループ

所在地： 東京都千代田区神田三崎町1-3-9

代表者： 代表取締役 倉田 将志

事業内容： 教育事業、エンターテインメント事業等

URL： https://yoani.group/