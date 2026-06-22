6次元力センサー調査レポート：規模・シェア・中期経済計画の動向- 年平均成長率（CAGR）25.86％の超高速成長（2026～2032年）
LP Informationの分析によれば、2025年のグローバル6次元力センサー市場の売上規模は3.6億米ドルに達した。
同市場は2032年までに18.6億万米ドルへ拡大すると予測されている。
2026年から2032年までの年平均成長率は25.86%と見込まれる。
2025年時点で上位10社は売上ベースで約76.0%を占め、技術力を持つ主要企業が市場形成を主導している。
6次元力センサーとは、物体に作用するX・Y・Zの3軸方向の直線力と、各軸回りのモーメント、すなわちトルクを同時に測定する多軸力覚センサーである。複数の力検出素子を一体化することで、高精度な多次元力学データを取得し、ロボット制御、自動化生産、自動車、医療機器など、精密な力・トルクフィードバックを必要とする分野で広く使用される。機械システムの受力状態をリアルタイムで監視・制御し、動作の安定性、安全性、精度、効率を向上させる役割を担う。
市場規模と今後5年予測：高精度力制御需要が牽引
6次元力センサー市場は、技術価値と用途拡張性が高い成長初期から拡大期への移行段階にある。LP Informationの最新分析「世界6次元力センサー市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/592405/six-dimensional-force-sensors）によると、2026～2032年の予測期間におけるCAGRは25.9%で、2032年にはグローバル市場規模が18.6億米ドルに達する見通しである。2025年の売上規模は3.6億米ドルであり、2032年には18.6億米ドルまで拡大すると予測される。
この成長率は、既存設備の更新需要に加え、ロボット、スマート製造、精密組立、医療機器などにおける力制御の高度化を背景とする構造的な成長を示している。特に産業用ロボットは2025年時点で用途別の主要需要分野となっており、組立や精密操作など、人の触覚に近いフィードバックが必要な工程で採用が進んでいる。
地域面では、中国市場の存在感が高まっている。生産面でも中国は2025年に44.16%を占め、北米の29.98%とともに主要生産地域となっており、今後は中国の供給能力拡大がグローバル市場の価格、納期、製品展開に影響を与える可能性がある。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353131/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353131/images/bodyimage2】
主要企業ランキングと市場シェア
LP Informationのトップ企業研究センターによると、6次元力センサーの世界的な主要製造業者には、ATI Industrial Automation、Schunk、Advanced Mechanical Technology、Sunrise Instruments (SRI)、Epson、Link-touch (Beijing) Technology、Kistler、Changzhou Kunwei Sensing Technology、Robotiq、Shenzhen Xinjingcheng Sensing Technologyなどが含まれる。2025年時点で、世界上位10社は売上ベースで約76.0%を占めており、市場は完全な分散型ではなく、技術蓄積を持つ上位企業群に一定程度集中している。
国際市場では、ATI Industrial Automation、Schunk、Advanced Mechanical Technology、Sunrise Instruments (SRI)、Epsonなどが主要企業群を形成し、2025年の上位5社は約61.42%のシェアを占めていた。グローバル市場と中国市場の双方で上位企業の存在感は大きいが、極端な寡占というより、頭部企業群と後続企業群が階層化する梯隊型の競争構造といえる。
製品タイプ別では、ひずみゲージ式が重要な位置を占め、2032年には市場の78.77%に達すると予測される。精度、安定性、耐久性、量産適性のバランスが重視される用途では、ひずみゲージ式の優位性が当面続くとみられる。一方で、静電容量式や圧電式なども、コスト、応答性、小型化といった観点から、用途ごとに差別化余地を持つ。
同市場は2032年までに18.6億万米ドルへ拡大すると予測されている。
2026年から2032年までの年平均成長率は25.86%と見込まれる。
2025年時点で上位10社は売上ベースで約76.0%を占め、技術力を持つ主要企業が市場形成を主導している。
6次元力センサーとは、物体に作用するX・Y・Zの3軸方向の直線力と、各軸回りのモーメント、すなわちトルクを同時に測定する多軸力覚センサーである。複数の力検出素子を一体化することで、高精度な多次元力学データを取得し、ロボット制御、自動化生産、自動車、医療機器など、精密な力・トルクフィードバックを必要とする分野で広く使用される。機械システムの受力状態をリアルタイムで監視・制御し、動作の安定性、安全性、精度、効率を向上させる役割を担う。
市場規模と今後5年予測：高精度力制御需要が牽引
6次元力センサー市場は、技術価値と用途拡張性が高い成長初期から拡大期への移行段階にある。LP Informationの最新分析「世界6次元力センサー市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/592405/six-dimensional-force-sensors）によると、2026～2032年の予測期間におけるCAGRは25.9%で、2032年にはグローバル市場規模が18.6億米ドルに達する見通しである。2025年の売上規模は3.6億米ドルであり、2032年には18.6億米ドルまで拡大すると予測される。
この成長率は、既存設備の更新需要に加え、ロボット、スマート製造、精密組立、医療機器などにおける力制御の高度化を背景とする構造的な成長を示している。特に産業用ロボットは2025年時点で用途別の主要需要分野となっており、組立や精密操作など、人の触覚に近いフィードバックが必要な工程で採用が進んでいる。
地域面では、中国市場の存在感が高まっている。生産面でも中国は2025年に44.16%を占め、北米の29.98%とともに主要生産地域となっており、今後は中国の供給能力拡大がグローバル市場の価格、納期、製品展開に影響を与える可能性がある。
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主要企業ランキングと市場シェア
LP Informationのトップ企業研究センターによると、6次元力センサーの世界的な主要製造業者には、ATI Industrial Automation、Schunk、Advanced Mechanical Technology、Sunrise Instruments (SRI)、Epson、Link-touch (Beijing) Technology、Kistler、Changzhou Kunwei Sensing Technology、Robotiq、Shenzhen Xinjingcheng Sensing Technologyなどが含まれる。2025年時点で、世界上位10社は売上ベースで約76.0%を占めており、市場は完全な分散型ではなく、技術蓄積を持つ上位企業群に一定程度集中している。
国際市場では、ATI Industrial Automation、Schunk、Advanced Mechanical Technology、Sunrise Instruments (SRI)、Epsonなどが主要企業群を形成し、2025年の上位5社は約61.42%のシェアを占めていた。グローバル市場と中国市場の双方で上位企業の存在感は大きいが、極端な寡占というより、頭部企業群と後続企業群が階層化する梯隊型の競争構造といえる。
製品タイプ別では、ひずみゲージ式が重要な位置を占め、2032年には市場の78.77%に達すると予測される。精度、安定性、耐久性、量産適性のバランスが重視される用途では、ひずみゲージ式の優位性が当面続くとみられる。一方で、静電容量式や圧電式なども、コスト、応答性、小型化といった観点から、用途ごとに差別化余地を持つ。