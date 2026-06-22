【16冠獲得の話題作】中国時代劇「慶余年～麒麟児、現る～」が6月22日からBS11+で見放題・単品レンタル配信をスタート│見どころや相関図はBS11+ topicsで公開中
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2026年6月22日（月）より中国時代劇「慶余年～麒麟児、現る～」の見放題・単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353134/images/bodyimage1】
(C)Tencent Pictures Culture Media Company Limited／(C)New Classics Television Entertainment Investment Co., Ltd.
中国時代劇「慶余年～麒麟児、現る～」のあらすじ
大学生の張慶（チャン・チェン）は教授に自身の研究を認めてもらうため、難病に侵された青年・范閑（ファン・シエン）が、現代の記憶を持ったまま乱世に転生する物語「慶余年」を書き上げる。物語の舞台・南慶国では、皇子たちが皇位継承を巡って争い、陰謀が渦巻いていた。笵閑は高官の隠し子として生まれるが、生後すぐに母を失い、田舎で武術や医術を叩き込まれて成長する。ある日、都からの使者がやってくるが、同時に命を狙われてしまう笵閑。その理由と母の死の真相を明らかにするため、笵閑は上京を決意するが、都に到着した范閑を待ち受けていたのは、皇帝・慶帝の命による縁談だった。莫大な富を生む商売・「内庫」を管理している慶帝の異母妹・李雲睿（リー･ユンルイ）の娘、林婉児（リン・ワンアル）と結婚し、その権利を取り戻せというのだ。実は「内庫」は笵閑の亡き母が起ち上げた一大事業であった。しかし、笵閑は、都に向かう道すがら偶然出会った、鶏肉の足を食べていた娘に一目惚れしていた。“鶏肉の君”と結ばれるため何とかして破談に持ち込もうと画策する笵閑は、図らずも宮中の権力闘争に巻き込まれ、数々の謎の核心に迫っていくことになる。
キャスト
チャン・ルオユン（張若繇） 范閑（ファン・シエン）役
「ダイイング・アンサー～法医泰明～」「あの日のI Love You」
リー・チン（李沁） 林婉児（リン・ワンアル）役
「驪妃（りひ）-The Song of Glory-」「狼殿下（原題）」
チェン・ダオミン（陳道明） 慶帝役
「項羽と劉邦 King's War」『妻への家路』
シン・ジーレイ(辛芷蕾） 海棠朶朶（ハイタンドゥオドゥオ）役
「如懿伝～紫禁城に散る宿命の王妃～」「狼殿下（原題）」
シャオ・ジャン（肖戦） 言氷雲（イエン･ビンユン）役
「陳情令」「狼殿下（原題）」
スタッフ
脚本：ワン・ジュエン（王倦）「大宋少年志～secret mission～」
監督：スン・ハオ（孫皓）「誰是凶手（原題）」
原作：マオニー（猫膩）「将夜 戦乱の帝国」「擇天記～宿命の美少年～」
【配信開始日】
2026年6月22日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/keiyonen?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/keiyonen?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル
BS11+とは
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BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
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配信元企業：日本BS放送株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353134/images/bodyimage1】
(C)Tencent Pictures Culture Media Company Limited／(C)New Classics Television Entertainment Investment Co., Ltd.
中国時代劇「慶余年～麒麟児、現る～」のあらすじ
大学生の張慶（チャン・チェン）は教授に自身の研究を認めてもらうため、難病に侵された青年・范閑（ファン・シエン）が、現代の記憶を持ったまま乱世に転生する物語「慶余年」を書き上げる。物語の舞台・南慶国では、皇子たちが皇位継承を巡って争い、陰謀が渦巻いていた。笵閑は高官の隠し子として生まれるが、生後すぐに母を失い、田舎で武術や医術を叩き込まれて成長する。ある日、都からの使者がやってくるが、同時に命を狙われてしまう笵閑。その理由と母の死の真相を明らかにするため、笵閑は上京を決意するが、都に到着した范閑を待ち受けていたのは、皇帝・慶帝の命による縁談だった。莫大な富を生む商売・「内庫」を管理している慶帝の異母妹・李雲睿（リー･ユンルイ）の娘、林婉児（リン・ワンアル）と結婚し、その権利を取り戻せというのだ。実は「内庫」は笵閑の亡き母が起ち上げた一大事業であった。しかし、笵閑は、都に向かう道すがら偶然出会った、鶏肉の足を食べていた娘に一目惚れしていた。“鶏肉の君”と結ばれるため何とかして破談に持ち込もうと画策する笵閑は、図らずも宮中の権力闘争に巻き込まれ、数々の謎の核心に迫っていくことになる。
キャスト
チャン・ルオユン（張若繇） 范閑（ファン・シエン）役
「ダイイング・アンサー～法医泰明～」「あの日のI Love You」
リー・チン（李沁） 林婉児（リン・ワンアル）役
「驪妃（りひ）-The Song of Glory-」「狼殿下（原題）」
チェン・ダオミン（陳道明） 慶帝役
「項羽と劉邦 King's War」『妻への家路』
シン・ジーレイ(辛芷蕾） 海棠朶朶（ハイタンドゥオドゥオ）役
「如懿伝～紫禁城に散る宿命の王妃～」「狼殿下（原題）」
シャオ・ジャン（肖戦） 言氷雲（イエン･ビンユン）役
「陳情令」「狼殿下（原題）」
スタッフ
脚本：ワン・ジュエン（王倦）「大宋少年志～secret mission～」
監督：スン・ハオ（孫皓）「誰是凶手（原題）」
原作：マオニー（猫膩）「将夜 戦乱の帝国」「擇天記～宿命の美少年～」
【配信開始日】
2026年6月22日（月）
【視聴ページ】
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【特集ページ】
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【配信形態】
見放題・単品レンタル
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