日本断熱材料市場 2035年80億8000万米ドル規模へ拡大、省エネ建築需要を背景にCAGR 5.80％で持続成長 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース

日本断熱材料市場 2035年80億8000万米ドル規模へ拡大、省エネ建築需要を背景にCAGR 5.80％で持続成長 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース