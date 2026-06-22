日本断熱材料市場 2035年80億8000万米ドル規模へ拡大、省エネ建築需要を背景にCAGR 5.80％で持続成長 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
日本断熱材料市場は、2025年にUS$4.60億ドルの規模を記録しており、2035年にはUS$8.08億ドルまで成長すると予測されています。予測期間2026～2035年における年平均成長率（CAGR）は5.80％で、建設・産業インフラ・物流・エネルギー分野での断熱材需要拡大が市場成長を後押ししています。断熱材は、熱、電気、音の伝達を遮断する役割を担い、住宅や商業施設、工業設備、冷凍・温度管理物流など幅広い用途で活用されています。
市場は主に「熱断熱」「電気絶縁」「耐熱断熱」の3種類に分類され、用途に応じた素材選定が進んでいます。特にEPS（発泡スチロール）が軽量でコスト効率が高く、熱効率にも優れることから市場を牽引しています。さらに、耐火性繊維、真空断熱パネル、高性能フォームなどの革新的材料が登場し、EVバッテリーや精密電子機器への応用が広がることで新しい市場ニーズを創出しています。
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AIがもたらす影響
断熱材市場においても、AIの活用が製造効率や設計精度に革新をもたらしています。材料の熱伝導シミュレーションや多層構造の最適化、建物エネルギー消費データの解析にAIを活用することで、最適断熱性能を短期間で設計可能となりました。さらに、AIによる予知保全と施工精度の向上が、住宅・商業施設の長期エネルギー効率改善に直結しています。結果として、AI技術は断熱材の性能競争と新規用途創出を加速させ、市場拡大を支える重要な要素となっています。
エネルギー効率政策と建築規制による成長ドライバー
日本政府は、脱炭素目標の一環として建築分野のエネルギー効率基準を強化しており、2025年の省エネ法改正では新築・大規模改修建物への高性能断熱材使用を義務付けました。ZEH（ゼロ・エネルギー・ハウス）プログラムの継続的な支援も、住宅建設における断熱材需要を後押ししています。住宅、商業、公共施設の開発者は、低熱伝導率かつ長期的なエネルギー節約を実現するポリウレタンフォーム、鉱物系繊維、真空断熱パネルなどを優先的に採用しており、規制・経済効率・施工ニーズが合致することで市場成長が加速しています。
2025年および2026年の注目ポイントを含む最新動向
● 2025年：NIPPON KINZOKUが耐熱850℃対応、FI（Fine Insulation）加工のステンレス断熱材を発表。1μm厚の無機コーティング層により、50 MΩ以上の絶縁抵抗を保持。
● 2025年：北海道・東北など寒冷地域で、地域別断熱基準の導入により暖房依存を低減。
● 2026年：建築物省エネ法改正により、新築・大規模改修の断熱性能規制が強化。
● 多層・高耐熱断熱材への産業需要増加、LNG・水素インフラでの極低温断熱の採用拡大。
● EV・電子機器向け耐熱・耐火材料市場の拡大、物流・冷凍倉庫での高度断熱ソリューション需要の増加。
主要企業のリスト：
● Roxul Inc.
● Huntsman International LLC
● Kingspan Group
● Owens Corning
● BASF
● GAF Materials Corporation
● Johns Manville
● The Dow Chemical Company
● Cellofoam North America Inc.
● Covestro AG.
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原材料価格の変動リスク
市場は主に「熱断熱」「電気絶縁」「耐熱断熱」の3種類に分類され、用途に応じた素材選定が進んでいます。特にEPS（発泡スチロール）が軽量でコスト効率が高く、熱効率にも優れることから市場を牽引しています。さらに、耐火性繊維、真空断熱パネル、高性能フォームなどの革新的材料が登場し、EVバッテリーや精密電子機器への応用が広がることで新しい市場ニーズを創出しています。
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AIがもたらす影響
断熱材市場においても、AIの活用が製造効率や設計精度に革新をもたらしています。材料の熱伝導シミュレーションや多層構造の最適化、建物エネルギー消費データの解析にAIを活用することで、最適断熱性能を短期間で設計可能となりました。さらに、AIによる予知保全と施工精度の向上が、住宅・商業施設の長期エネルギー効率改善に直結しています。結果として、AI技術は断熱材の性能競争と新規用途創出を加速させ、市場拡大を支える重要な要素となっています。
エネルギー効率政策と建築規制による成長ドライバー
日本政府は、脱炭素目標の一環として建築分野のエネルギー効率基準を強化しており、2025年の省エネ法改正では新築・大規模改修建物への高性能断熱材使用を義務付けました。ZEH（ゼロ・エネルギー・ハウス）プログラムの継続的な支援も、住宅建設における断熱材需要を後押ししています。住宅、商業、公共施設の開発者は、低熱伝導率かつ長期的なエネルギー節約を実現するポリウレタンフォーム、鉱物系繊維、真空断熱パネルなどを優先的に採用しており、規制・経済効率・施工ニーズが合致することで市場成長が加速しています。
2025年および2026年の注目ポイントを含む最新動向
● 2025年：NIPPON KINZOKUが耐熱850℃対応、FI（Fine Insulation）加工のステンレス断熱材を発表。1μm厚の無機コーティング層により、50 MΩ以上の絶縁抵抗を保持。
● 2025年：北海道・東北など寒冷地域で、地域別断熱基準の導入により暖房依存を低減。
● 2026年：建築物省エネ法改正により、新築・大規模改修の断熱性能規制が強化。
● 多層・高耐熱断熱材への産業需要増加、LNG・水素インフラでの極低温断熱の採用拡大。
● EV・電子機器向け耐熱・耐火材料市場の拡大、物流・冷凍倉庫での高度断熱ソリューション需要の増加。
主要企業のリスト：
● Roxul Inc.
● Huntsman International LLC
● Kingspan Group
● Owens Corning
● BASF
● GAF Materials Corporation
● Johns Manville
● The Dow Chemical Company
● Cellofoam North America Inc.
● Covestro AG.
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原材料価格の変動リスク