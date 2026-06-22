TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』より 【トレーディングセリホルダーアクリルチャーム】が登場！
TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』【トレーディングセリホルダーアクリルチャーム(全8種)】の発売が決定いたしました！
本商品は、アニメイト各店・アニメイト通販、ステラワース・ステラワース通信販売、アニハピSHOP ONLINE、他での販売を予定しております。
【商品詳細】
■TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』トレーディングセリホルダーアクリルチャーム(全8種)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352868/images/bodyimage1】
TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』トレーディングセリホルダーアクリルチャームが登場！
作中のセリフをおしゃれなイラストとセットで楽しめる商品となっております。
本商品は、全8種のアクリルチャームの中から、ランダムで1つ封入されます。
単品でのご購入はもちろん、1BOXご購入の際は、全8種をコンプリートすることができます！
【各キャラクターのセリフ】
■黒崎 一護「俺 行ってくるよ」
■石田 雨竜「やってみろ。矢よりも早く届くなら」
■朽木 ルキア「〝恐怖〟が通じぬ事は貴様にとって〝恐怖か〟？」
■阿散井 恋次「あとは任せて退がってろ」
■朽木 白哉「命を捨てて振るう刃で護れるものなど無いと知れ」
■日番谷 冬獅郎「さあ…真空の氷の刃で切り裂かれろ」
■浦原 喜助「とっくにタダ事じゃないんスよ」
■グリムジョー・ジャガージャック「…てめえを殺さずに死ねるかよ」
・素材:アクリル・金属
・サイズ:本体 約W50mm×H50mm以内/セリフパーツ 約W16mm×H40mm以内
・価格:1個 715円(税込)/1BOX(8個入り) 5,720円(税込)
・種類:全8種([黒崎 一護]・[石田 雨竜]・[朽木 ルキア]・[阿散井 恋次]・[朽木 白哉]・[日番谷 冬獅郎]・[浦原 喜助]・[グリムジョー・ジャガージャック])
・メーカー:株式会社 NEO GATE
【発売予定日】
2026年10月上旬より順次発売予定。
【お取り扱い店舗】
アニメイト各店/アニメイト通販 https://www.animate-onlineshop.jp/
ステラワース/ステラワース通信販売 https://www.stellaworth.co.jp/shop/
アニハピ SHOP ONLINE https://www.anihapi-online.com/
他、アニメグッズ取り扱い店舗にて販売予定。
▼ご予約について
2026年6月22日(月)12：00より順次ご予約を受付致します。
※販売開始日は各店舗により異なる場合が御座います。
※無くなり次第販売を終了させていただく場合が御座います。ご了承ください。
グッズの販売状況等の詳細は、下記公式ページをご確認ください。
<株式会社NEO GATE公式商品ページ> https://www.neogate.jp
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
<株式会社NEO GATE公式X> https://x.com/neogate0
<会社概要>
名 称：株式会社NEO GATE
設立年月：2014年(平成26年)5月21日
代表者：影近 征也(かげちか まさや)
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-5-15-103
TEL：03-6300-6035 FAX：03-6300-6037
事業内容:ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL：https://www.neogate.jp
<本件に関するお問い合わせ>
株式会社 NEO GATE
企画営業部 清水 翼
TEL：03-6300-6035 FAX：03-6300-6037 E-mail：info@neo-gate.co.jp
(C)久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ
配信元企業：株式会社ネオゲート
本商品は、アニメイト各店・アニメイト通販、ステラワース・ステラワース通信販売、アニハピSHOP ONLINE、他での販売を予定しております。
【商品詳細】
■TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』トレーディングセリホルダーアクリルチャーム(全8種)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352868/images/bodyimage1】
TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』トレーディングセリホルダーアクリルチャームが登場！
作中のセリフをおしゃれなイラストとセットで楽しめる商品となっております。
本商品は、全8種のアクリルチャームの中から、ランダムで1つ封入されます。
単品でのご購入はもちろん、1BOXご購入の際は、全8種をコンプリートすることができます！
【各キャラクターのセリフ】
■黒崎 一護「俺 行ってくるよ」
■石田 雨竜「やってみろ。矢よりも早く届くなら」
■朽木 ルキア「〝恐怖〟が通じぬ事は貴様にとって〝恐怖か〟？」
■阿散井 恋次「あとは任せて退がってろ」
■朽木 白哉「命を捨てて振るう刃で護れるものなど無いと知れ」
■日番谷 冬獅郎「さあ…真空の氷の刃で切り裂かれろ」
■浦原 喜助「とっくにタダ事じゃないんスよ」
■グリムジョー・ジャガージャック「…てめえを殺さずに死ねるかよ」
・素材:アクリル・金属
・サイズ:本体 約W50mm×H50mm以内/セリフパーツ 約W16mm×H40mm以内
・価格:1個 715円(税込)/1BOX(8個入り) 5,720円(税込)
・種類:全8種([黒崎 一護]・[石田 雨竜]・[朽木 ルキア]・[阿散井 恋次]・[朽木 白哉]・[日番谷 冬獅郎]・[浦原 喜助]・[グリムジョー・ジャガージャック])
・メーカー:株式会社 NEO GATE
【発売予定日】
2026年10月上旬より順次発売予定。
【お取り扱い店舗】
アニメイト各店/アニメイト通販 https://www.animate-onlineshop.jp/
ステラワース/ステラワース通信販売 https://www.stellaworth.co.jp/shop/
アニハピ SHOP ONLINE https://www.anihapi-online.com/
他、アニメグッズ取り扱い店舗にて販売予定。
▼ご予約について
2026年6月22日(月)12：00より順次ご予約を受付致します。
※販売開始日は各店舗により異なる場合が御座います。
※無くなり次第販売を終了させていただく場合が御座います。ご了承ください。
グッズの販売状況等の詳細は、下記公式ページをご確認ください。
<株式会社NEO GATE公式商品ページ> https://www.neogate.jp
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
<株式会社NEO GATE公式X> https://x.com/neogate0
<会社概要>
名 称：株式会社NEO GATE
設立年月：2014年(平成26年)5月21日
代表者：影近 征也(かげちか まさや)
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-5-15-103
TEL：03-6300-6035 FAX：03-6300-6037
事業内容:ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL：https://www.neogate.jp
<本件に関するお問い合わせ>
株式会社 NEO GATE
企画営業部 清水 翼
TEL：03-6300-6035 FAX：03-6300-6037 E-mail：info@neo-gate.co.jp
(C)久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ
配信元企業：株式会社ネオゲート
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