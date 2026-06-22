TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』より “うさぎ×宇宙（グラビティ）”をコンセプトにしたNEO GATEオリジナルデフォルメ 【うさびてぃ】シリーズの2商品の発売が決定いたしました！
TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』NEO GATE オリジナルデフォルメ【うさびてぃ】シリーズの描き起こしイラストを使用した「うさびてぃトレーディンググリッター缶バッジ（全8種）」と「うさびてぃゆらゆらアクリルスタンド（全8種）」が登場です！
本商品は、アニメイト各店・アニメイト通販、ステラワース・ステラワース通信販売、アニハピSHOP ONLINE、他での販売を予定しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352867/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352867/images/bodyimage2】
【商品詳細】
■TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』うさびてぃトレーディンググリッター缶バッジ（全8種）※トレーディング商品
NEO GATE オリジナルデフォルメ【うさびてぃ】シリーズの描き起こしイラストを使用した「うさびてぃトレーディンググリッター缶バッジ」が登場です！
うさ耳のヘルメットやニンジン型の酸素ボンベをあしらった、うさぎモチーフの宇宙服を着たミニキャラクターは必見！
宇宙の星空をイメージしたグリッターが輝く缶バッジを、ぜひいろいろな場所に連れて行ってあげてくださいね。
単品でのご購入はもちろん、1BOX ご購入の際は、全8種をコンプリートすることができます！
・素材:金属・紙・PET
・サイズ:直径約57mm
・価格:1個 550円(税込)/1BOX(8個入り) 4,400円(税込)
・種類:全8種([黒崎 一護]・[石田 雨竜]・[朽木 白哉]・[阿散井 恋次]・[平子 真子]・[日番谷 冬獅郎]・[浦原 喜助]・[グリムジョー・ジャガージャック])
・メーカー:株式会社 NEO GATE
■TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』うさびてぃゆらゆらアクリルスタンド（全8種）
NEO GATE オリジナルデフォルメ【うさびてぃ】シリーズの描き起こしイラストを使用した「うさびてぃゆらゆらアクリルスタンド」が登場です！
月の上をゆらゆら揺れるキャラクターは、まるで本当に宇宙にいるよう…！
ぜひお部屋に飾って楽しんでくださいね！
・素材:アクリル・金属
・サイズ:フレーム約W120mm×H120mm以内 チャーム約H55mm 台座約W45mm×H45mm以内
・価格:1,320円(税込)
・種類: 全8種([黒崎 一護]・[石田 雨竜]・[朽木 白哉]・[阿散井 恋次]・[平子 真子]・[日番谷 冬獅郎]・[浦原 喜助]・[グリムジョー・ジャガージャック])
・メーカー:株式会社 NEO GATE
【発売予定日】
2026年10月上旬より順次発売予定。
【お取り扱い店舗】
アニメイト各店/アニメイト通販 https://www.animate-onlineshop.jp/
ステラワース/ステラワース通信販売 https://www.stellaworth.co.jp/shop/
アニハピ SHOP ONLINE https://www.anihapi-online.com/
他、アニメグッズ取り扱い店舗にて販売予定。
▼ご予約について
2026年6月22日(月) 12：00より順次ご予約を受付致します。
※販売開始日は各店舗により異なる場合が御座います。
※無くなり次第販売を終了させていただく場合が御座います。ご了承ください。
グッズの販売状況等の詳細は、下記公式ページをご確認ください。
<株式会社NEO GATE公式商品ページ> https://www.neogate.jp
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
<株式会社NEO GATE公式X> https://x.com/neogate0
<会社概要>
名 称：株式会社NEO GATE
設立年月：2014年(平成26年)5月21日
代表者：影近 征也(かげちか まさや)
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-5-15-103
TEL：03-6300-6035 FAX：03-6300-6037
事業内容:ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL：https://www.neogate.jp
<本件に関するお問い合わせ>
株式会社 NEO GATE
企画営業部 清水 翼
TEL：03-6300-6035 FAX：03-6300-6037 E-mail：info@neo-gate.co.jp
(C)久保帯人/集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ
配信元企業：株式会社ネオゲート
本商品は、アニメイト各店・アニメイト通販、ステラワース・ステラワース通信販売、アニハピSHOP ONLINE、他での販売を予定しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352867/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352867/images/bodyimage2】
【商品詳細】
■TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』うさびてぃトレーディンググリッター缶バッジ（全8種）※トレーディング商品
NEO GATE オリジナルデフォルメ【うさびてぃ】シリーズの描き起こしイラストを使用した「うさびてぃトレーディンググリッター缶バッジ」が登場です！
うさ耳のヘルメットやニンジン型の酸素ボンベをあしらった、うさぎモチーフの宇宙服を着たミニキャラクターは必見！
宇宙の星空をイメージしたグリッターが輝く缶バッジを、ぜひいろいろな場所に連れて行ってあげてくださいね。
単品でのご購入はもちろん、1BOX ご購入の際は、全8種をコンプリートすることができます！
・素材:金属・紙・PET
・サイズ:直径約57mm
・価格:1個 550円(税込)/1BOX(8個入り) 4,400円(税込)
・種類:全8種([黒崎 一護]・[石田 雨竜]・[朽木 白哉]・[阿散井 恋次]・[平子 真子]・[日番谷 冬獅郎]・[浦原 喜助]・[グリムジョー・ジャガージャック])
・メーカー:株式会社 NEO GATE
■TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』うさびてぃゆらゆらアクリルスタンド（全8種）
NEO GATE オリジナルデフォルメ【うさびてぃ】シリーズの描き起こしイラストを使用した「うさびてぃゆらゆらアクリルスタンド」が登場です！
月の上をゆらゆら揺れるキャラクターは、まるで本当に宇宙にいるよう…！
ぜひお部屋に飾って楽しんでくださいね！
・素材:アクリル・金属
・サイズ:フレーム約W120mm×H120mm以内 チャーム約H55mm 台座約W45mm×H45mm以内
・価格:1,320円(税込)
・種類: 全8種([黒崎 一護]・[石田 雨竜]・[朽木 白哉]・[阿散井 恋次]・[平子 真子]・[日番谷 冬獅郎]・[浦原 喜助]・[グリムジョー・ジャガージャック])
・メーカー:株式会社 NEO GATE
【発売予定日】
2026年10月上旬より順次発売予定。
【お取り扱い店舗】
アニメイト各店/アニメイト通販 https://www.animate-onlineshop.jp/
ステラワース/ステラワース通信販売 https://www.stellaworth.co.jp/shop/
アニハピ SHOP ONLINE https://www.anihapi-online.com/
他、アニメグッズ取り扱い店舗にて販売予定。
▼ご予約について
2026年6月22日(月) 12：00より順次ご予約を受付致します。
※販売開始日は各店舗により異なる場合が御座います。
※無くなり次第販売を終了させていただく場合が御座います。ご了承ください。
グッズの販売状況等の詳細は、下記公式ページをご確認ください。
<株式会社NEO GATE公式商品ページ> https://www.neogate.jp
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
<株式会社NEO GATE公式X> https://x.com/neogate0
名 称：株式会社NEO GATE
設立年月：2014年(平成26年)5月21日
代表者：影近 征也(かげちか まさや)
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-5-15-103
TEL：03-6300-6035 FAX：03-6300-6037
事業内容:ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL：https://www.neogate.jp
<本件に関するお問い合わせ>
株式会社 NEO GATE
企画営業部 清水 翼
TEL：03-6300-6035 FAX：03-6300-6037 E-mail：info@neo-gate.co.jp
(C)久保帯人/集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ
配信元企業：株式会社ネオゲート
プレスリリース詳細へ