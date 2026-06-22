申請資料・審査記録・更新管理の基本視点を整理
一般社団法人日本認定健康食品協会は、健康食品分野における制度運用の透明性を考えるうえで、申請資料、審査記録、更新管理を継続的に整備することが重要であるとの観点から、基本視点を整理しました。
制度運用では、提出資料の範囲、確認した項目、判断の記録、変更時の取り扱い、更新時の確認内容を整理しておくことが求められます。こうした記録は、事業者が自らの情報管理を振り返る際にも、外部から制度の考え方を理解する際にも役立ちます。
健康食品は食品としての位置づけを前提に、表示、品質管理、問い合わせ対応などを総合的に確認する必要があります。単一の資料だけでなく、原材料、製造、表示、相談窓口に関する情報をつなげて管理することが重要です。
協会は、特定の商品や事業者の優劣を論じるのではなく、制度設計と記録管理に関する一般的な視点を共有し、健康食品市場における情報整理の一助となる発信を行ってまいります。
本稿は制度運用に関する一般的な情報提供であり、特定の商品またはブランドをすすめるものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人日本認定健康食品協会 事務局
URL：https://www.jhfc.or.jp/
電話：03-6284-4930（平日 9:00～17:00）
Email：info@jhfc.or.jp
配信元企業：一般社団法人日本認定健康食品協会
制度運用では、提出資料の範囲、確認した項目、判断の記録、変更時の取り扱い、更新時の確認内容を整理しておくことが求められます。こうした記録は、事業者が自らの情報管理を振り返る際にも、外部から制度の考え方を理解する際にも役立ちます。
健康食品は食品としての位置づけを前提に、表示、品質管理、問い合わせ対応などを総合的に確認する必要があります。単一の資料だけでなく、原材料、製造、表示、相談窓口に関する情報をつなげて管理することが重要です。
協会は、特定の商品や事業者の優劣を論じるのではなく、制度設計と記録管理に関する一般的な視点を共有し、健康食品市場における情報整理の一助となる発信を行ってまいります。
本稿は制度運用に関する一般的な情報提供であり、特定の商品またはブランドをすすめるものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人日本認定健康食品協会 事務局
URL：https://www.jhfc.or.jp/
電話：03-6284-4930（平日 9:00～17:00）
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配信元企業：一般社団法人日本認定健康食品協会
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