シリコンカーボン用多孔質炭素市場分析レポート（2026年）：2032年1137百万米ドル到達予測
シリコンカーボン用多孔質炭素世界総市場規模
シリコンカーボン用多孔質炭素は、リチウムイオン電池の負極材料として用いられるシリコン系複合材料において、シリコンの体積膨張を抑制し、構造安定性と導電性を向上させる役割を担っております。ナノレベルの多孔構造により電解液の浸透性が高まり、反応界面の拡大を通じて充放電効率およびサイクル寿命の改善に寄与いたします。次世代高エネルギー密度電池向け材料として注目されております。
図. シリコンカーボン用多孔質炭素の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353183/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353183/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルシリコンカーボン用多孔質炭素のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
シリコンカーボン用多孔質炭素 高エネルギー密度電池材料市場の成長分析
シリコンカーボン用多孔質炭素市場の成長動向と構造変化
シリコンカーボン用多孔質炭素は、次世代リチウムイオン電池の高容量化を支える中核材料として位置付けられており、特に高エネルギー密度電池の実現に不可欠な負極構造材として注目されております。本材料はシリコンカーボン（Si-C）負極の炭素骨格として機能し、高比表面積、多孔質構造、優れた導電性および高安定性を同時に実現する点に技術的優位性を有しております。近年の電動車およびエネルギー貯蔵システム（ESS）の急速な拡大に伴い、シリコンカーボン用多孔質炭素の需要は構造的に増加しております。
YH Researchによると、グローバルシリコンカーボン用多孔質炭素市場は2025年の56.17百万米ドルから2032年には1,137百万米ドルへ拡大し、2026年から2032年のCAGRは37.2％と高成長が予測されております。この成長は単なる電池需要拡大ではなく、電極材料の高性能化・軽量化という技術トレンドに強く連動しております。
シリコンカーボン用多孔質炭素の技術構造と供給材料体系
シリコンカーボン用多孔質炭素は、高比表面積と制御可能な微細孔構造を特徴とし、リチウムイオンの拡散経路を最適化することで充放電効率およびサイクル寿命を向上させます。特に多次元的な細孔ネットワーク構造は、電解液の浸透性を高め、電極反応界面の拡大を促進する点が重要です。
原材料体系は主にバイオマス系、樹脂系、コークス系（石油コークス）に分類されます。バイオマス系はヤシ殻や竹など再生可能資源を活用し低コスト性に優れますが、品質均一性に課題があります。一方、樹脂系はフェノール樹脂を用いることで細孔構造の均一性と性能安定性を実現するものの、コストが高い傾向にあります。コークス系はその中間に位置し、コストと機械的強度のバランスが評価されております。
シリコンカーボン用多孔質炭素の製造技術と工程課題
製造プロセスの中核は造孔活性化技術であり、水蒸気活性化またはアルカリ活性化が主流となっております。炭素前駆体はまず800℃以上で炭化処理され、その後活性化反応によって多孔質構造が形成されます。この工程では孔径分布の制御が性能を左右するため、高精度なプロセス制御が技術的課題となっております。
近年では、ナノ構造制御技術や複合前駆体設計により、比表面積と機械強度を両立する技術開発が進展しております。
市場構造と競争環境分析
2025年時点での世界生産量は約1,637トン、平均価格は1トンあたり32,270米ドル、利益率は約24.57％と推定されております。市場は中国を中心に約95％の生産シェアが集中しており、供給構造は地域偏在型となっております。
シリコンカーボン用多孔質炭素は、リチウムイオン電池の負極材料として用いられるシリコン系複合材料において、シリコンの体積膨張を抑制し、構造安定性と導電性を向上させる役割を担っております。ナノレベルの多孔構造により電解液の浸透性が高まり、反応界面の拡大を通じて充放電効率およびサイクル寿命の改善に寄与いたします。次世代高エネルギー密度電池向け材料として注目されております。
図. シリコンカーボン用多孔質炭素の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353183/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353183/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルシリコンカーボン用多孔質炭素のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
シリコンカーボン用多孔質炭素 高エネルギー密度電池材料市場の成長分析
シリコンカーボン用多孔質炭素市場の成長動向と構造変化
シリコンカーボン用多孔質炭素は、次世代リチウムイオン電池の高容量化を支える中核材料として位置付けられており、特に高エネルギー密度電池の実現に不可欠な負極構造材として注目されております。本材料はシリコンカーボン（Si-C）負極の炭素骨格として機能し、高比表面積、多孔質構造、優れた導電性および高安定性を同時に実現する点に技術的優位性を有しております。近年の電動車およびエネルギー貯蔵システム（ESS）の急速な拡大に伴い、シリコンカーボン用多孔質炭素の需要は構造的に増加しております。
YH Researchによると、グローバルシリコンカーボン用多孔質炭素市場は2025年の56.17百万米ドルから2032年には1,137百万米ドルへ拡大し、2026年から2032年のCAGRは37.2％と高成長が予測されております。この成長は単なる電池需要拡大ではなく、電極材料の高性能化・軽量化という技術トレンドに強く連動しております。
シリコンカーボン用多孔質炭素の技術構造と供給材料体系
シリコンカーボン用多孔質炭素は、高比表面積と制御可能な微細孔構造を特徴とし、リチウムイオンの拡散経路を最適化することで充放電効率およびサイクル寿命を向上させます。特に多次元的な細孔ネットワーク構造は、電解液の浸透性を高め、電極反応界面の拡大を促進する点が重要です。
原材料体系は主にバイオマス系、樹脂系、コークス系（石油コークス）に分類されます。バイオマス系はヤシ殻や竹など再生可能資源を活用し低コスト性に優れますが、品質均一性に課題があります。一方、樹脂系はフェノール樹脂を用いることで細孔構造の均一性と性能安定性を実現するものの、コストが高い傾向にあります。コークス系はその中間に位置し、コストと機械的強度のバランスが評価されております。
シリコンカーボン用多孔質炭素の製造技術と工程課題
製造プロセスの中核は造孔活性化技術であり、水蒸気活性化またはアルカリ活性化が主流となっております。炭素前駆体はまず800℃以上で炭化処理され、その後活性化反応によって多孔質構造が形成されます。この工程では孔径分布の制御が性能を左右するため、高精度なプロセス制御が技術的課題となっております。
近年では、ナノ構造制御技術や複合前駆体設計により、比表面積と機械強度を両立する技術開発が進展しております。
市場構造と競争環境分析
2025年時点での世界生産量は約1,637トン、平均価格は1トンあたり32,270米ドル、利益率は約24.57％と推定されております。市場は中国を中心に約95％の生産シェアが集中しており、供給構造は地域偏在型となっております。