EV用エアロゲルブランケット市場分析レポート（2026年）：2032年1339百万米ドル到達予測
EV用エアロゲルブランケット世界総市場規模
EV用エアロゲルブランケットは、電気自動車（EV）バッテリーパックにおける熱暴走防止および熱拡散抑制を目的とした高性能断熱材でございます。ナノ構造を有するシリカエアロゲルと無機繊維を複合化した柔軟なシート材であり、極めて低い熱伝導率により従来断熱材の2～5倍の性能を実現いたします。セル間やモジュール間に配置され、熱伝播を抑制することで電池の安全性と信頼性向上に寄与しております。近年はEVの高エネルギー密度化に伴い、需要が急速に拡大しております。
図. EV用エアロゲルブランケットの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353187/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353187/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルEV用エアロゲルブランケットのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
EV用エアロゲルブランケット市場の成長動向と電動車バッテリー熱管理技術分析（熱暴走対策・断熱材・電池安全設計）
EV用エアロゲルブランケット市場の成長性と熱マネジメント需要の拡大
EV用エアロゲルブランケットは、ナノ多孔質構造を有するエアロゲルと無機繊維を複合化した高性能断熱材であり、電気自動車（EV）バッテリーパックの熱暴走防止および熱拡散抑制において中核的役割を担っております。特にセル間・モジュール間の熱遮断層として機能し、バッテリー安全性を大幅に向上させる重要材料として位置付けられております。
YH Researchによると、グローバルEV用エアロゲルブランケット市場は2025年の384百万米ドルから2032年には1,339百万米ドルへ拡大し、2026年から2032年のCAGRは19.6％と高成長が予測されております。この成長はEV普及拡大に加え、規制強化による熱暴走対策義務化（UN ECE、GB 38031など）が直接的な推進力となっております。
EV用エアロゲルブランケットの材料構造と熱遮断メカニズム
EV用エアロゲルブランケットは、SiO?系エアロゲルをガラス繊維、セラミック繊維、炭素繊維などの基材に含浸させた複合断熱材料であり、極めて低い熱伝導率を実現しております。その断熱性能は従来材料の2～5倍に達し、薄型化と高効率断熱を同時に実現する点が特徴でございます。
さらに本材料は疎水性を有し、バッテリー内部への水分侵入を防止する機能を持つほか、軽量性と加工性に優れるため、輸送・組立・設計自由度の向上にも寄与しております。近年では防塵コーティングやラミネーション加工により、繊維粉塵の脱落防止と耐久性向上が進展しております。
EV用エアロゲルブランケットの製造プロセスと技術課題
製造工程では、SiO?エアロゲルの形成に加え、繊維基材への含浸・乾燥・ラミネーション・ダイカット工程が組み合わされます。特にコーティング工程は、走行振動による微粒子脱落防止と長期耐久性確保の観点で極めて重要な役割を果たしております。
技術課題としては、ナノ構造の均一性制御、量産時の欠陥率低減、柔軟性と機械強度の両立が挙げられます。特に薄型化（2～3mmクラス）と高断熱性能の同時達成は依然として技術的難易度が高く、製造プロセスの高度制御が求められております。
市場構造と生産・価格動向
現在の世界生産量は約10.681百万平方メートル、平均価格は約25.67米ドル/m?（EXWベース）と推定されております。本製品はロール品またはシート形態で供給され、EVバッテリーパック設計に応じてセル間・モジュール間に組み込まれます。
EV用エアロゲルブランケットは、電気自動車（EV）バッテリーパックにおける熱暴走防止および熱拡散抑制を目的とした高性能断熱材でございます。ナノ構造を有するシリカエアロゲルと無機繊維を複合化した柔軟なシート材であり、極めて低い熱伝導率により従来断熱材の2～5倍の性能を実現いたします。セル間やモジュール間に配置され、熱伝播を抑制することで電池の安全性と信頼性向上に寄与しております。近年はEVの高エネルギー密度化に伴い、需要が急速に拡大しております。
図. EV用エアロゲルブランケットの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353187/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353187/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルEV用エアロゲルブランケットのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
EV用エアロゲルブランケット市場の成長動向と電動車バッテリー熱管理技術分析（熱暴走対策・断熱材・電池安全設計）
EV用エアロゲルブランケット市場の成長性と熱マネジメント需要の拡大
EV用エアロゲルブランケットは、ナノ多孔質構造を有するエアロゲルと無機繊維を複合化した高性能断熱材であり、電気自動車（EV）バッテリーパックの熱暴走防止および熱拡散抑制において中核的役割を担っております。特にセル間・モジュール間の熱遮断層として機能し、バッテリー安全性を大幅に向上させる重要材料として位置付けられております。
YH Researchによると、グローバルEV用エアロゲルブランケット市場は2025年の384百万米ドルから2032年には1,339百万米ドルへ拡大し、2026年から2032年のCAGRは19.6％と高成長が予測されております。この成長はEV普及拡大に加え、規制強化による熱暴走対策義務化（UN ECE、GB 38031など）が直接的な推進力となっております。
EV用エアロゲルブランケットの材料構造と熱遮断メカニズム
EV用エアロゲルブランケットは、SiO?系エアロゲルをガラス繊維、セラミック繊維、炭素繊維などの基材に含浸させた複合断熱材料であり、極めて低い熱伝導率を実現しております。その断熱性能は従来材料の2～5倍に達し、薄型化と高効率断熱を同時に実現する点が特徴でございます。
さらに本材料は疎水性を有し、バッテリー内部への水分侵入を防止する機能を持つほか、軽量性と加工性に優れるため、輸送・組立・設計自由度の向上にも寄与しております。近年では防塵コーティングやラミネーション加工により、繊維粉塵の脱落防止と耐久性向上が進展しております。
EV用エアロゲルブランケットの製造プロセスと技術課題
製造工程では、SiO?エアロゲルの形成に加え、繊維基材への含浸・乾燥・ラミネーション・ダイカット工程が組み合わされます。特にコーティング工程は、走行振動による微粒子脱落防止と長期耐久性確保の観点で極めて重要な役割を果たしております。
技術課題としては、ナノ構造の均一性制御、量産時の欠陥率低減、柔軟性と機械強度の両立が挙げられます。特に薄型化（2～3mmクラス）と高断熱性能の同時達成は依然として技術的難易度が高く、製造プロセスの高度制御が求められております。
市場構造と生産・価格動向
現在の世界生産量は約10.681百万平方メートル、平均価格は約25.67米ドル/m?（EXWベース）と推定されております。本製品はロール品またはシート形態で供給され、EVバッテリーパック設計に応じてセル間・モジュール間に組み込まれます。