ウェーハグレードマイクロレンズアレイ（MLA）業界動向：2026年の市場規模は108百万米ドル見込み
ウェーハグレードマイクロレンズアレイ（MLA）とは
ウェーハグレードマイクロレンズアレイ（MLA）は、ミクロンからミリメートルサイズの微細レンズを高密度に配列した光学部品であり、集光、配光、結像および光制御機能を実現する。フォトリソグラフィー、エッチング、精密成膜など半導体プロセスを活用して製造されるため、ナノメートルレベルの加工精度と優れた寸法均一性を確保できる点が大きな特徴である。
従来の光学レンズでは難しかった高集積化や小型化が可能であり、限られたスペース内で高度な光学性能を発揮できる。そのため、ウェーハグレードマイクロレンズアレイ（MLA）は次世代光学システムの中核部品として位置付けられている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353186/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353186/images/bodyimage2】
図. ウェーハグレードマイクロレンズアレイ（MLA）の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「ウェーハグレードマイクロレンズアレイ（MLA）―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ウェーハグレードマイクロレンズアレイ（MLA）の世界市場は、2025年に99百万米ドルと推定され、2026年には108百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）9.5%で推移し、2032年には186百万米ドルに拡大すると見込まれています。
ウェーハグレードマイクロレンズアレイ（MLA）市場の成長見通し
ウェーハグレードマイクロレンズアレイ（MLA）市場は、自動車用LiDAR、先進運転支援システム（ADAS）、高性能撮像デバイスおよび次世代照明技術の普及を背景に急速な拡大局面を迎えている。
特にウェーハグレードマイクロレンズアレイ（MLA）は、半導体製造技術を応用した高精度光学部品として、自動車、コンシューマーエレクトロニクス、医療機器分野で需要が拡大している。近年のAI、自動運転、3Dセンシング技術の進化は、高集積かつ高均一性を備えたウェーハグレードマイクロレンズアレイ（MLA）の市場価値をさらに高めている。
自動車市場がウェーハグレードマイクロレンズアレイ（MLA）の最大需要先
用途別では、自動車分野がウェーハグレードマイクロレンズアレイ（MLA）の最大市場となっている。2023年の自動車向け市場規模は4,842万米ドルに達し、世界市場の約60.8％を占めた。
特に自動運転技術に不可欠なLiDARシステムでは、ウェーハグレードマイクロレンズアレイ（MLA）がレーザービームの集光や照射方向の精密制御を担い、高精度な距離測定と3Dマッピングを実現している。また、自動車用プロジェクションヘッドランプでは光の配光制御性能向上に寄与し、対向車へのグレア低減と視認性向上を両立している。
2025年前半には複数の自動車メーカーが高解像度LiDARの量産計画を発表しており、ウェーハグレードマイクロレンズアレイ（MLA）への採用拡大が業界関係者の注目を集めている。
非球面MLAが市場成長をリード
製品別では、非球面ウェーハグレードマイクロレンズアレイ（MLA）が市場を牽引している。非球面設計は収差補正能力に優れ、光学効率や集光性能を大幅に向上できるため、高精度光学機器での採用が拡大している。
ウェーハグレードマイクロレンズアレイ（MLA）は、ミクロンからミリメートルサイズの微細レンズを高密度に配列した光学部品であり、集光、配光、結像および光制御機能を実現する。フォトリソグラフィー、エッチング、精密成膜など半導体プロセスを活用して製造されるため、ナノメートルレベルの加工精度と優れた寸法均一性を確保できる点が大きな特徴である。
従来の光学レンズでは難しかった高集積化や小型化が可能であり、限られたスペース内で高度な光学性能を発揮できる。そのため、ウェーハグレードマイクロレンズアレイ（MLA）は次世代光学システムの中核部品として位置付けられている。
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図. ウェーハグレードマイクロレンズアレイ（MLA）の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「ウェーハグレードマイクロレンズアレイ（MLA）―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ウェーハグレードマイクロレンズアレイ（MLA）の世界市場は、2025年に99百万米ドルと推定され、2026年には108百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）9.5%で推移し、2032年には186百万米ドルに拡大すると見込まれています。
ウェーハグレードマイクロレンズアレイ（MLA）市場の成長見通し
ウェーハグレードマイクロレンズアレイ（MLA）市場は、自動車用LiDAR、先進運転支援システム（ADAS）、高性能撮像デバイスおよび次世代照明技術の普及を背景に急速な拡大局面を迎えている。
特にウェーハグレードマイクロレンズアレイ（MLA）は、半導体製造技術を応用した高精度光学部品として、自動車、コンシューマーエレクトロニクス、医療機器分野で需要が拡大している。近年のAI、自動運転、3Dセンシング技術の進化は、高集積かつ高均一性を備えたウェーハグレードマイクロレンズアレイ（MLA）の市場価値をさらに高めている。
自動車市場がウェーハグレードマイクロレンズアレイ（MLA）の最大需要先
用途別では、自動車分野がウェーハグレードマイクロレンズアレイ（MLA）の最大市場となっている。2023年の自動車向け市場規模は4,842万米ドルに達し、世界市場の約60.8％を占めた。
特に自動運転技術に不可欠なLiDARシステムでは、ウェーハグレードマイクロレンズアレイ（MLA）がレーザービームの集光や照射方向の精密制御を担い、高精度な距離測定と3Dマッピングを実現している。また、自動車用プロジェクションヘッドランプでは光の配光制御性能向上に寄与し、対向車へのグレア低減と視認性向上を両立している。
2025年前半には複数の自動車メーカーが高解像度LiDARの量産計画を発表しており、ウェーハグレードマイクロレンズアレイ（MLA）への採用拡大が業界関係者の注目を集めている。
非球面MLAが市場成長をリード
製品別では、非球面ウェーハグレードマイクロレンズアレイ（MLA）が市場を牽引している。非球面設計は収差補正能力に優れ、光学効率や集光性能を大幅に向上できるため、高精度光学機器での採用が拡大している。