「きみが死ぬまで恋をしたい」アトレ秋葉原コラボKV





株式会社一迅社(所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：嘉悦正明)は漫画『きみが死ぬまで恋をしたい』が連載8周年を迎えることを記念し、2026年8月7日(金)より「きみが死ぬまで恋をしたい8th Anniversary Celebration Party in atre AKIHABARA」と題したアトレ秋葉原とのコラボレーションイベントをアトレ秋葉原1(東京都千代田区外神田1-17-6)にて開催いたします。

あわせて、あおのなち先生による本イベントのための特別な描き下ろしイラストやコラボ内容を公開いたします。





「きみが死ぬまで恋をしたい」アトレ秋葉原コラボKV(ミニキャラ)





■「きみが死ぬまで恋をしたい×アトレ秋葉原」コラボ概要

日時：2026年8月7日(金)～2026年8月20日(木)

場所：アトレ秋葉原1(〒101-0021 東京都千代田区外神田1-17-6)





・「きみが死ぬまで恋をしたい×アトレ秋葉原」コラボ 館内外キャラクタージャック

『きみが死ぬまで恋をしたい』のキャラクターがアトレ秋葉原1館内外の装飾をジャック！

東口には描き下ろしイラストを使用した11連ビジュアルが登場いたします。

ほか、館内には等身大パネルやポスターを掲示予定です。





・「きみが死ぬまで恋をしたい×アトレ秋葉原」コラボショップがオープン！

「きみが死ぬまで恋をしたい×アトレ秋葉原」コラボショップがオープンいたします。

あおのなち先生の描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズ等を販売予定です。

グッズ情報は後日お知らせいたします。





【混雑予想日の整理券入場の実施につきまして】

コラボショップ内の混雑緩和と安全確保のため、下記日時の一部時間のご入場は「LivePocket」を利用した電子整理券(先着)にてご案内いたします。

入場整理券の詳細は後日お知らせいたします。

お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。





▼整理券入場対象日時

2026年8月7日(金) 開店時～13:00

2026年8月8日(土) 開店時～13:00

2026年8月9日(日) 開店時～13:00

※記載のない日時はフリー入場を予定しております。

※フリー入場後に混雑した際には、整理券を再度配布する場合がございます。





≪ハズレなし抽選会≫

コラボショップでオリジナルグッズを税込5,000円お買い上げごとに、「BIGアクリルスタンドLL」などが当たるハズレなし抽選会を開催いたします！詳細は後日発表いたしますので、続報をお待ちください。





※税込5,000円お買い上げごとに1回、抽選会にご参加いただけます。

※各賞キャラクターはお選びいただけません。

※全ての賞品で返品・交換は不可とさせていただきます。









■「きみが死ぬまで恋をしたい×アトレ秋葉原」オリジナルカードプレゼントキャンペーン

コラボ開催期間中、アトレ秋葉原1・アトレ秋葉原2の対象ショップでお会計税込500円ごとに1枚、『きみが死ぬまで恋をしたい』のオリジナルカード(全6種)をプレゼントいたします！

オリジナルカードの絵柄は続報をお待ちください。





※絵柄はお選びいただけません。

※ご購入時にオリジナルカードを希望される旨を店舗にお伝えください。

※オリジナルカードは無くなり次第配布終了となります。予めご了承ください。

※オリジナルカードの転売・オークション等への出品は不可とさせていただきます。

※店内及び店舗周辺でのトレーディング行為は他のお客様のご迷惑となりますのでお控えください。









■シーナ＆ミミによる録り下ろし特別館内放送決定！

コラボ開催期間中、アトレ秋葉原1館内にてシーナとミミによる完全録り下ろし特別ボイスを放送いたします！





≪出演≫ ※敬称略

トツキ・シーナ(CV：高橋李依)／カガリ・ミミ(CV：日高里菜)









■「きみが死ぬまで恋をしたい×アトレ秋葉原」コラボ情報発信X・特設サイトOPEN

「きみが死ぬまで恋をしたい×アトレ秋葉原」コラボの続報や情報は下記のアカウント・特設サイトよりお届けいたします！





催事X ： https://x.com/kimishinu_event

催事特設サイト： https://www.medicos-e.net/newsdetail/kimishinu_atre/









■作品情報





「きみが死ぬまで恋をしたい」書影





『きみが死ぬまで恋をしたい』(コミック百合姫／一迅社)

TVアニメ 2026年7月7日(火)より放送開始！





原作：あおのなち

連載：コミック百合姫( https://www.ichijinsha.co.jp/yurihime/ )

既刊：第1巻～第8巻





コミックス第9巻＆公式コミックアンソロジー 2026年7月16日発売！





原作公式X ： https://x.com/kimishinu

アニメ公式X： https://x.com/anime_kimishinu









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(C)あおのなち／一迅社