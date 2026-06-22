株式会社トムス・エンタテインメント(本社：東京都中野区 代表取締役社長：竹崎 忠)は、2026年7月9日(木)～7月26日(日)にサンシャインシティアルタ 1F イベントスペース、2026年8月29日(土)～9月6日(日)にアベノラクバス (あべのHoop4F)で開催するTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』のPOP UP STORE～SNAPSHOT～＆～南雲バースデイ～にて、描き下ろしオリジナルイラストの新商品を販売いたします。





〈SNAPSHOT〉





「SNAPSHOT」キービジュアル





「SNAPSHOT」をテーマに描き下ろしたスタイリッシュなイラストに注目です！





【商品概要】





「SNAPSHOT」商品一覧





〈南雲バースデイ〉





「南雲バースデイ」キービジュアル





【商品概要】





「南雲バースデイ」商品一覧





【POP UP STORE開催概要】

＜東京会場＞

会場：サンシャインシティアルタ 1F イベントスペース

東京都豊島区東池袋3-1-3

期間：2026年7月9日(木)～7月26日(日)

11:00～20:00

入場：無料





＜大阪会場＞

会場：アベノラクバス (あべのHoop4F)

大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-30

期間：2026年8月29日(土)～9月6日(日)

11:00～19:00

入場：無料





＜EC先行通販＞※「南雲バースデイ」商品のみ

会期：2026年6月26日(金)～9月6日(日)





▼期間終了後には事後通販を実施

POP UP STORE開催期間の終了後、「SNAPSHOT」商品に関しましてはトムスショップにて事後通販を実施いたします。

時期についてはトムスショップ公式Xにて発表いたします。(2026年9月中旬ごろ予定)

https://x.com/tms_shop

※「南雲バースデイ」商品に関しましては、事後通販の予定はございませんのでご了承ください。

■トムスショップイベント特設サイト

〈SNAPSHOT〉 https://www.tmsshop.jp/dp/sakamoto_snapshot/

〈南雲バースデイ〉 https://www.tmsshop.jp/dp/sakamoto_nagumo_birthday/









※画像は開発中のものを含むため、予告なく変更となる場合がございます。

※商品の数に限りがございます。売り切れの際はご了承ください。

※商品画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※転売目的でのご購入は固くお断りいたします。

※販売状況により予告なく1回の会計での購入点数に制限を設定または設定変更させていただく場合がございます。予めご了承ください。

※すべての内容に関しまして、予告なく変更や中止となる場合がございます。予めご了承ください。

※事故・混乱防止のため、スタッフからのご案内にご協力をお願いいたします。









【作品情報】

TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』

公式ホームページ： https://sakamotodays.jp/

公式X ： https://x.com/SAKAMOTODAYS_PR

公式グッズ情報X ： https://x.com/SAKAMOTODAYS_GD





(C)鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会









＜商品に関するお問い合わせ＞

トムス・エンタテインメントお客様相談センター

E-mail： tms-shop@tms-e.co.jp