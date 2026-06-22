株式会社Ｋアリーナマネジメント(本社：神奈川県横浜市、代表取締役会長：佐藤 繁／代表取締役社長：田村 剛)が運営・管理を行う「Ｋアリーナ横浜」が、英国音楽業界誌『IQ Magazine』が初めて発表した、優れたコンサート体験を提供するアリーナ会場を称える「Arena Stars 2026」に選出されました。





『IQ Magazine』より引用(1)





『IQ Magazine』は、コンサートプロモーターやフェス主催者、施設運営者など、世界のライブエンタテインメントビジネスに関わる業界関係者に向けた英国発の音楽専門メディアとなり、世界60ヶ国以上へ情報を発信しています。(公式URL： https://www.iqmagazine.com/ )





この度、2026年6月16日発行の『IQ Magazine: Global Arena Guide 2026』にて、Ｋアリーナ横浜が優れたコンサート会場を称える「Arena Stars 2026」に選出されました。

「Arena Stars」は、英国音楽業界誌『IQ Magazine』が今回初めて発表した企画で、来場者に優れたコンサート体験を提供するとともに、アーティストや制作スタッフからも高い評価を得たアリーナ会場を選出するものです。選出は、『IQ Magazine』読者による推薦をもとに、ライブエンタテインメント業界のプロモーターや制作関係者らによる審査を経て行われます。





今回は世界各国の650の会場の中から、英・ロンドンの「The O2」や米・ニューヨークの「Barclays Center」など、世界の20の会場が選出されました。

『IQ Magazine』では、これらの会場を「この規模において最高のコンサート体験を象徴する会場」と位置づけており、来場者に優れたコンサート体験を提供するとともに、プロモーターや制作スタッフ、アーティストが最高のパフォーマンスを発揮できる環境を備えている点を高く評価しています。





『IQ Magazine』より引用(2)





また、昨年1位を獲得した米国音楽業界誌『Pollstar』の世界のアリーナランキングにおきましても、2026年上半期の集計結果が6月19日に発表され、Ｋアリーナ横浜が観客動員数「世界1位」を獲得いたしました。本ランキングは、2025年11月13日から2026年5月13日までに開催されたライブイベントへの観客動員数から集計され、世界の主要アリーナ会場の実績を示す指標のひとつとして、ライブエンタテインメント業界で注目されています。





『Pollstar』2026年7月号P.58より引用





この度の選出を励みに、Kアリーナ横浜では世界水準のコンサート体験をより多くの方にお届けできるよう、来場者の利便性や体験価値の向上に取り組んでまいります。その一環として、公式会員組織「Ｋアリーナクラブ」では、新たなキービジュアルおよびキャッチコピーを公開し、Ｋアリーナ横浜の魅力をより身近に感じていただけるブランド発信を強化してまいります。









■世界1位のＫアリーナ横浜を「もっと気軽に、もっと贅沢に。」

Ｋアリーナクラブは、『IQ Magazine』で「この規模において最高のコンサート体験を象徴する会場」と評価されたＫアリーナ横浜での音楽体験を、より身近に、より豊かなものにする会員サービスです。





Ｋアリーナクラブキービジュアル





2026年4月にサービス開始1周年を迎え、キャッチコピー「もっと気軽に、もっと贅沢に。」と、大きな再生ボタンをモチーフとしたキービジュアルを公開しました。

キービジュアルには、「いつものプレイリストを超えた、多様な音楽との出会いをＫアリーナクラブでご体感いただきたい」という想いを込めています。





「もっと気軽に」

Ｋアリーナ横浜で開催される一部公演チケットの抽選購入をご利用いただけるほか、館内売店の割引など、ライブをより身近にお楽しみいただける会員特典をご用意しています。





「もっと贅沢に」

会員限定の提携ホテル特別割引など、ライブ前後の時間も含めて横浜でのひとときを満喫。ライブの感動をさらに深く、より豊かなものにします。





【バルコニー席優先案内】

Ｋアリーナクラブでチケットをご購入いただいた場合、バルコニー席を優先的にご案内いたします。

LEVEL5最前ブロックから、会場全体の臨場感をお楽しみいただけます。





バルコニー席





【Ｋアリーナ横浜館内売店10％割引】

館内全11ヶ所の売店を、いつでもお会計より10％割引でご利用いただけます。





館内売店





【提携ホテル特別割引】

全国22ヶ所の提携ホテルにて、Ｋアリーナクラブ会員限定プランをご用意しております。

ヒルトン横浜では、ライブの高揚感をそのままに、優雅なひとときをお過ごしいただけます。





ヒルトン横浜客室





詳細はＫアリーナクラブ公式サイトからご確認ください。

(公式URL： https://k-arena.com/k-arena-club/ )





Ｋアリーナクラブは今後も、音楽を愛する皆さまに向けて、より豊かなライブ体験をお届けできるよう、サービスの充実に取り組んでまいります。ぜひこの機会にＫアリーナクラブへご入会いただき、会員ならではの特別な音楽体験をお楽しみください。









■「Ｋアリーナ横浜」について

～すべては『音楽』を楽しむために～ 音楽を聴く人・奏でる人のためにつくられた、特別なアリーナ。音楽の素晴らしさをより深く感じていただくための設備を細部にまで詰め込み、アーティストが奏でる音楽を心ゆくまで楽しめる空間を提供します。(公式URL： https://k-arena.com/ )





施設名称 ：Ｋアリーナ横浜

座席数 ：20,033席

階数／高さ：地上9階／約45m





Ｋアリーナ横浜ロゴ

アリーナ外観

アリーナ内観





■アーティストの「夢」を叶える

理想のライブ・コンサートを実現する場所として、様々なファシリティを備え、フレキシブルな客席プランや設営・撤収に配慮した「使いやすさの追求」と、大規模な吊り込みへの対応や良質を追求した音響空間など「多様な演出への対応」を実現します。





メインエントランス

VIP BOX





■オーディエンスに最高の記憶を

2万席を誇る客席は、全席に長時間快適に過ごせるファブリックシートを導入。

ステージ前方のアリーナに加え、三層構造となるスタンドの全席がステージ正面を向いた扇型の形状で、アーティストの表現が真正面から真っ直ぐに届き、迫力と一体感を生み出します。





Arena Bar 7

Lounge 5





■環境に配慮したアリーナ

一般的なライブ・コンサートで持ち込まれる演出機器を一部常設する事で、使いやすさと環境負荷低減を実現します。

ライブ・コンサートで使用する電力について実質的に100％再生可能エネルギーで調達します。また雨水貯留による中水利用を行うなど環境への配慮を積極的に行います。









■株式会社Ｋアリーナマネジメントについて

株式会社Ｋアリーナマネジメントは2022年5月に「Ｋアリーナ横浜」の運営・管理を行う会社として設立されました。今後も、施設の円滑な運営・管理ができるよう努めてまいります。





【会社概要】

会社名 ：株式会社Ｋアリーナマネジメント

英文表記 ：K Arena Management, Ltd.

所在地 ：〒220-8507 神奈川県横浜市西区みなとみらい六丁目2番14号

目的 ：音楽ホールの賃貸、管理並びに運営

各種イベントの企画、制作、主催及び公演関連サービスの提供他

代表取締役会長：佐藤 繁

代表取締役社長：田村 剛









※本リリースの記載内容は、今後の検討・協議等により変更となる可能性があります。