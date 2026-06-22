ご夫婦と小さなお子様、お母様が共に暮らす3世代の家。幅広い年齢の家族がそれぞれのペースを大切にしながら、みんなが快適に過ごせるように、機能性とデザイン性を両立させた住まいです。 2026年 東京都江戸川区 工法／木造軸組工法 敷地面積／38.98㎡（約11.79坪） 建築面積／ 25.65㎡（約7.76坪） 延床面積 ／ 62.31㎡（約18.85坪） ３階建て 仕様／BELS☆☆☆☆☆・耐震等級3

街並みに馴染む、黒の塗り壁と木のコントラスト

外観には上質な質感を持つ黒の塗り壁「soi」を採用し、シックで落ち着いた佇まいに仕上げています。玄関へと続くアプローチには、チャネルオリジナルの木材を用いて温もりを添えました。すっきりとした機能門柱が空間を引き締め、訪れる人を優しく迎え入れる洗練されたファサードです。

家族の日常を美しく納める、大容量の玄関収納

玄関には、造作の可動棚を用いた大容量の収納スペースを確保しました。ご家族全員分の靴はもちろん、お子様の遊び道具などもまとめて収納可能。常に美しく、整頓されたエントランスを保つことができます。

旅館のようなおもてなしと機能性を秘めた「畳の廊下」

玄関を上がると広がるのは、高級旅館から着想を得た「畳の廊下」。足裏に伝わる柔らかな感触と温もりが、帰宅した家族や訪れる人を優しく出迎えます。この風情ある美しい設えには、畳の下が全面大容量の床下収納になっているという画期的な仕掛けが隠されています。心安らぐ非日常の演出と、限られた1階の収納力を格段に高める実用性を美しく両立させた、こだわりのアイデアです。

木の温もりに包まれる、お母様のためのプライベート空間

お母様が自立した生活を送りながら、ゆったりとプライバシーを保てるよう配慮したお部屋です。toolboxのミニキッチンや造作収納を備え、生活のしやすさを追求。木をふんだんに取り入れた明るくナチュラルな空間です。布団を敷いたままにできる小上がりベッドの下部は季節ものの収納として活用し、長物を掛けられるバーを設けるなど、日々の暮らしに優しく寄り添う設計となっています。

使うシーンで役割を変えた、こだわりのサニタリー空間

お母様のお部屋がある1階は「安全性と親しみやすさ」を重視。階段下を活用しつつ段差のないバリアフリー設計とし、明るい黄色の壁紙で優しい空間に仕上げました。対して、来客も多い2階は「スマートな機能性」がテーマ。キャビネット一体型のトイレを採用し、タンク特有の生活感や圧迫感を抑えた、すっきりと洗練された空間に仕上げています。1階の「家族に寄り添う安心」と、2階の「ゲストへの配慮」。それぞれに役割を持たせることで、3世代の暮らしを快適にサポートします。

ミリ単位のこだわりが光る、オリジナル造作洗面室

空間を最大限に活かすため、あらかじめ決めていた洗濯機と乾燥機のサイズに合わせてミリ単位で綿密に設計した造作洗面スペースです。完全オリジナル形状の天板は、作業と収納のスペースを広々と確保。天板上部には乾燥機で乾ききらない衣類用のハンガー掛けを設置し、洗面下は市販の収納ボックスがぴったり収まるよう逆算して造作しました。カウンターと同様の柄を壁にも貼り、統一感が出た空間になりました。浴室手前のデッドスペースにも可動棚を設け、ストック類をすっきり収納できる機能美溢れる空間です。

濃色の木目が織りなす、上質で落ち着きのあるリビング

2階のメインスペースは深みのある濃い木目調で統一し、心安らぐ大人の空間を演出しました。あえてテレビボードを置かず、壁付けの収納棚を採用することで視覚的なノイズを抑え、お部屋全体をすっきりと見せています。生活感の出やすいスイッチ類はニッチにまとめ、デッドスペースはロールスクリーンで隠せる収納として有効活用。美しさと機能性が共存するくつろぎの場です。

「隠す収納」で美しさを保つ、黒が効いたハイブリッド・キッチン

既製品の機能性と造作家具の美しさを融合させたハイブリッドなキッチン空間。ゴミ箱や棚の配置に合わせて一から設計し、空間に完璧にフィットさせています。すべてのアイテムを「隠す収納」にすることで、常に整然とした印象に。キッチンに立つとリビング全体が見渡せる、開放感あふれる設計です。

空間を引き締める機能美。ルーバーを用いたエアコンの目隠し

快適な暮らしに欠かせないエアコンですが、どうしても生活感が出やすく、無機質な存在感がインテリアのノイズになりがちです。そこで、機能性を損なわずに空間の美観を保つ工夫として、「木のルーバー」による目隠しを採用しました。

ルーバーでゆるやかに仕切る、機能美溢れる造作洗面

2階の造作洗面台は、来客時のスマートな手洗いや、奥様のお化粧コーナーとして多目的に活躍します。洗面脇には特製の「くぼみ」を造作し、散らかりがちなコスメや筆を手が届く位置にすっきり収納できるよう工夫しました。また、洗面台がリビングから見えないよう、空間を仕切る木のルーバーを設置しています。光や風を通しつつ生活感をさりげなく隠し、落ち着いたインテリアに美しく調和するこだわりの空間です。

勾配天井がもたらす包容力。光と風を共有する寝室

最上階ならではの屋根の勾配を活かし、隠れ家のような落ち着きのある寝室を確保しました。ベッドの足元に設けたスリットからは、下の階からの光や家族の気配が優しく届き、コンパクトな住まい全体に一体感と心地よい風の通り道を生み出します。足側の壁面には季節ものをしまえる奥行きのある収納を設け、さらに、ご夫婦だけのゆったりとした時間を楽しめる専用のテラスも併設しています。

開放感と将来の可能性を繋ぐ、遊び心溢れる吹き抜けネット

2階リビングと3階寝室を繋ぐ吹き抜けには、光と風を遮らない大きなアスレチックネットを採用しました。家全体に圧倒的な開放感をもたらすだけでなく、寝転がってくつろぐなど日常に「遊び心」をプラスする、家族のお気に入りスペースです。さらに、将来はネットを外して床を張り、新たな部屋として活用できる柔軟な設計になっています。家族が増えたり、お子様が成長したりといったライフスタイルの変化に合わせて、空間をアップデートできる賢い工夫です。

都会の空と繋がる、ご夫婦のリラックス空間

3階の寝室からフラットに続くバルコニーは、都会にいながらも外の空気と心地よく繋がれる特別な場所です。一日の終わりに夜風を感じながらグラスを傾けたり、静かに語り合ったりと、ご夫婦水入らずの時間を過ごすのに最適。プライバシーをしっかりと保ちながら、日々の暮らしに穏やかな開放感をもたらすプライベートテラスです。