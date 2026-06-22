ヒーローアイドル「THE超BOYS」、単独公演『バトライブ2026』を6月29日に渋谷で開催！

株式会社withHERO

株式会社withHERO(所在地：東京都)が手がけるヒーローアイドル「THE超BOYS（ザ・スーパーボーイズ）」は、単独公演「THE超BOYS バトライブ2026 ～強敵現る！アツアツ！スパボ夏の超熱戦!!～」を2026年6月29日(月)、東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて開催いたします。

本公演は「ヒーロー×アイドル」という唯一無二のコンセプトを体現するバトライブシリーズの第一弾。ファンの声援と熱気を力に変えながら「最凶最悪の怪人」と戦うというストーリー演出のもと、メンバー7名が全力のステージをお届けします。

■バトライブ2026とは――東京を舞台にした三部作ストーリーライブ

「バトライブ2026」は、2026年6月・9月・11月の3公演で構成される東京三大決戦シリーズです。日本中をネガティブな感情で包み込もうとする「最凶最悪の怪人」たちに、THE超BOYSがファン（仲間）とともに立ち向かうという物語が軸になっています。

第一決戦（6月29日）では、渋谷に「モリサゲドン」が出現。ライブを盛り上げ、仲間を300人を集めることが「勝利条件」となっており、観客自身が物語の一員となって参加できるインタラクティブな演出が最大の見どころです。第二決戦9月29日、最終決戦11月23日＠新宿ReNY）は、第一決戦の結果をもとにストーリーが展開していく予定となっています。

■公演概要

公演名：THE超BOYS バトライブ2026 ～強敵現る！アツアツ！スパボ夏の超熱戦!!～

日 程：2026年6月29日(月)

開 場：17:30 ／ 開演：18:30 ／ 終演予定：19:45

会 場：SHIBUYA PLEASURE PLEASURE(https://pleasure-pleasure.jp/)（東京都渋谷区道玄坂2丁目29番5号 渋谷プライム6F）

主 催：株式会社withHERO

チケット：一般先着 \4,000（税込） 購入：https://l-tike.com/order/?gLcode=73307

公式サイト：https://www.thesuperboys.jp/battlive2026(https://www.thesuperboys.jp/battlive2026)

■ THE超BOYS（ザ・スーパーボーイズ）とは？

THE超BOYSは、株式会社withHEROが運営するヒーローアイドルグループです。「ヒーロー」をコンセプトに据え、歌・ダンス・世界観演出を融合させた唯一無二のアイドル活動を展開。メンバーは MUSASHI、TSUBASA、MAITO、TOMOYA、KOUSUKE、KENTO、KATSUHIRO の7名で構成されています。

デビュー楽曲「恋せよ乙女、愛せよ漢」をはじめ、「TINY LOVE / ノーダメヒーロー」などの楽曲を各種音楽サブスクリプションサービスで配信中。ライブパフォーマンスでは、メンバーそれぞれの個性とヒーロー的世界観が交差する熱量あふれるステージが特徴です。

X（旧Twitter）、Instagram、TikTok、YouTubeなど各SNSでも積極的に情報を発信しており、ファンとの距離の近さも人気の理由の一つです。

■取材・メディア掲載について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Hg1r-S5ooQc ]

本公演では取材を受け付けております。公演の模様をぜひ媒体にてご紹介いただけますと幸いです。取材をご希望の媒体様は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

株式会社withHERO 広報担当

E-mail：support@withhero.info

受付時間：平日10:00～18:00

■ 公式SNS・各種リンク

- 公式サイト：https://www.thesuperboys.jp- X（旧Twitter）：https://x.com/THESUPERBOYS123- Instagram：https://www.instagram.com/THESUPERBOYS_123- TikTok：https://www.tiktok.com/@thesuperboys_123- YouTube：https://www.youtube.com/@THESUPERBOYS123- バトライブ2026特設ページ：https://www.thesuperboys.jp/battlive2026