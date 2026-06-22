【雑誌創刊】東京のリアルなカルチャーを世界へ発信する多言語メディア『DEEPTOKYOmagazine』から、紙の雑誌が創刊！

株式会社ナックス

株式会社ナックス

株式会社ナックス（本社：東京都渋谷区猿楽町4-3、代表取締役：矢野圭祐）は、「世界が注目する日本のディープカルチャーをTOKYOから発信！」をコンセプトとした多言語メディア『DEEPTOKYOmagazine』（ディープトウキョウマガジン）から、2026年6月22日（月）に、紙の雑誌として初の一冊となる『DEEPTOKYOmagazine Vol.1』を創刊します。

『DEEPTOKYOmagazine』は、2025年3月に多言語のデジタルメディアとしてリリース。一般的な訪日観光ガイドとは異なり、日本のカルチャーに深い関心を持つ読者に向けて、ナイトライフ、アート、音楽、ファッション、スニーカー、TOYといった都市文化から、老舗や手仕事に象徴される伝統文化まで、幅広いテーマを独自の視点で掘り下げて紹介しています。伝統と革新が混在し、独自の熱量を生み出し続けるTOKYOの魅力を、日本語・英語を中心とした多言語で発信し続けています。

今回の創刊号は、2025年3月から2026年5月にかけてデジタルメディアで発信してきた東京のカルチャーを、あらためて編集し、ひとつの「カタチ」にしたものです。

日々更新され、流れていくデジタルの中の東京の「いま」を、手に取れる一冊として留めること。

そして、ページをめくる手ざわりや、紙の質感、印刷の表情を通して、東京の奥行きやスピード感を体験していただくこと。そのような思いを込めて、本誌を制作いたしました。

表紙は、MEDICOM TOYのブロックタイプフィギュア「BE@RBRICK」のアート。

ページをめくるたびに、まだ知らない東京の奥行きへ。

『DEEPTOKYOmagazine Vol.1』を、ぜひお手に取ってお楽しみください。

■『DEEPTOKYOmagazine Vol.1』の見どころ

１・雑誌だからできるアート感

アートディレクション・デザインは、「TRANSIT」のアートディレクターをはじめ、空気感や佇まいを感じるデザインで、存在感のある本・雑誌・ポスターを手がけるThereThere。

今回は、蛍光インクや特殊な手触りの紙、サイズの異なるページなど、紙メディアだからこそ可能な表現にもこだわり、ページをめくるごとにDEEPなTOKYOへ引き込まれていくような没入感を目指しました。

２・巻頭は「MEDICOM TOY」大特集

巻頭では、TOYとARTの境界を越えて世界へ飛躍するMEDICOM TOYを特集。代表・赤司竜彦氏への独占インタビューを実施し、MEDICOM TOYの30年の歩みと、ソフビ文化の「熱狂」と「継承」を深掘りしています。

MEDICOM TOY

３・第二特集は「SHIBUYA」のナイトライフ

第二特集では、音楽とナイトライフの街・SHIBUYAに焦点を当てています。クラブ＆ミュージックバー、レコードショップをマップ付きで紹介。さらに、90年代からの渋谷とヒップホップについても、読み応えのある内容で掲載しています。

Shibuya Clubs&Music BarsShibuya Record Shops

４・50以上のTOKYO CULTUREを収録

アニメ、マンガ、アート、スニーカー、メイドインジャパンなど、世界に誇る「AMAZING」な街・東京をあらわす50以上のコンテンツを収録。各ページにはQRコードを掲載し、デジタルサイト上で、よりDEEPな深掘り記事をお読みいただけます。

■商品情報

PokemonVintage SneakersTokyo Youth CultureCity PopTokyo Tattoo ArtKissaten (Japanese Traditional Coffeehouses)

・仕様 A4変型（213×297mm） 本文176ページ ステッカー付き

・定価 2,800円（税込）

・発行 株式会社ナックス

■販売先

『DEEPTOKYOmagazine Vol.1』は、2026年6月22日（月）より、

代官山 蔦屋書店、銀座 蔦屋書店、六本木 蔦屋書店、紀伊國屋書店、青山ブックセンター、丸善ジュンク堂書店などの書店をはじめ、Manhattan Records Shibuya、ディスクユニオン、HMV record shopなどのレコード店、セレクトショップなどの実店舗にて販売。発売に合わせて、代官山 蔦屋書店 マガジンストリートではPOP UPを開催。

＜都内販売店リスト＞

■メディア詳細

WEB／日本語版 WEB／英語版

Instagram

ほか、各種SNSでも展開。

＜X＞@deeptokyomag

＜YouTube＞DEEPTOKYOmagazine

＜Facebook＞DEEPTOKYOmagazine

＜TikTok＞deeptokyomag

＜小紅書＞deeptokyomag

■運営会社

株式会社ナックス

東京都渋谷区猿楽町4-3 鈴円代官山ビル4F

HP：https://www.knax.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/knax_official/

○問い合わせ先

株式会社ナックス 代表 03-5784-2435

（担当：末本 suemoto@knax.co.jp）