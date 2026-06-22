UCLA・UCバークレー等進学率100％*のAvalon Consulting株式会社、中学生から世界トップ大学・外資系企業を目指す「グローバルエリート養成プログラム」をリリース

Avalon Consulting株式会社

UCLAやUCバークレーなど米国トップ大学への進学支援を行うAvalon Consulting株式会社（本社：東京都、代表取締役：竹内健登）は、この度、中学生から世界トップ大学および外資系企業・総合商社・戦略コンサルティングファームへの就職を目指す「グローバルエリート養成プログラム」をリリースいたしました。

本プログラムは、大学受験をゴールとするのではなく、「世界で活躍するビジネスリーダーの育成」を目的とした、日本でも珍しい10年以上にわたる長期育成プログラムです。

*UCLA、UCB、UCSDのUCトップ3校を受験した人に対し、合格した人の割合で算出。

世界トップ大学への進学だけではない。その先のキャリアまで設計する教育へ

近年、世界のトップ大学では学力だけでなく、高い英語力卓越した課外活動実績リーダーシップ社会貢献活動起業経験国際的な視野が重視されています。さらに大学入学後には、外資系企業や投資銀行、戦略コンサルティングファームなどへの就職競争が待っています。

しかし日本では、多くの教育機関が「大学受験合格」をゴールとしており、その後のキャリア形成まで見据えた教育プログラムはほとんど存在しません。

そこでAvalon Consulting株式会社は、「中学時代から逆算してグローバルエリートを育成する」というコンセプトのもと、本プログラムを開発いたしました。

プログラムの特徴１. 世界トップ大学・外資系企業へのキャリアルートを体系化

体系化された進路設計

本プログラムでは、

・Ivy League

・UCLA

・UC Berkeley

・その他名門海外大学

への進学を目指すルートだけでなく、

・外資系投資銀行

・戦略コンサルティングファーム

・総合商社

・グローバルメーカー

・国内大手企業

への就職までを一気通貫で支援します。

海外大学進学を実現した後も、

・海外長期インターン

・キャリアフォーラム参加

・就職活動支援

までサポートすることで、真のグローバル人材を育成します。

２. 中学生から始める「逆算型エリート教育」

プログラムでは、中学・高校・大学の各段階で必要な能力を明確化しています。

小・中学生

・学部研究

・英検対策

・学習習慣形成

・SAT基礎対策

・小論文指導

・ディスカッション基礎

高校1～2年

・英検準1級～1級取得

・GPA3.6以上

・獲得学術コンテスト挑戦

・大学学部と連動する活動準備

・SAT1200点以上対策

・学術テーマディスカッション

高校3年

・TOEFL100点突破

・SAT1500点対策

・海外大学出願

・英語レポート執筆

・英語面接対策

大学時代

・海外長期インターン

・キャリアフォーラム対策

・外資系企業選考対策

・TOEIC950点対策

・CFNレジュメ作成

・SPI・TG-WEB対策

など、大学入学後まで継続して支援します。

「学歴」ではなく「市場価値」を高める教育

本プログラムの特徴は、単なる受験指導ではありません。大学受験の成功に加え、

・英語での発信力

・世界基準のコミュニケーション能力

・リーダーシップビジネススキル国際経験

を身につけることで、卒業後も活躍できる人材育成を目指します。そのため、

・グループディスカッション

・面接対策

・英文ライティング

・就職活動対策

・インターン支援

などもカリキュラムに組み込まれています。

代表取締役 竹内健登 コメント

「日本では受験の成功がゴールになりがちですが、本来重要なのはその後の人生です。

私たちはこれまで数多くの生徒の海外大学進学を支援してきました。その中で感じたのは、本当に価値があるのは大学名ではなく、その大学で何を学び、卒業後にどのようなキャリアを築くかということです。

グローバルエリート養成プログラムでは、中学生から世界基準で成長できる環境を提供し、将来的に世界で活躍するリーダーを育成していきます。」

今後の展望

Avalon Consulting株式会社は今後5年間で、

・Ivy LeagueやUCLA・UC Berkeley進学者の拡大

・外資系企業・総合商社内定者の拡大

・海外大学ネットワークの拡大

を進め、日本発のグローバルリーダー育成会社を目指します。

プログラム概要

名称：グローバルエリート養成プログラム

対象：中学生・高校生・大学生

内容：

・進路戦略設計

・英語力強化

・GPA対策

・SAT・TOEFL対策

・課外活動支援

・小論文指導

・ディスカッション指導

・面接対策

・海外大学受験対策

・留学支援

・外資系企業就職支援

Avalon Consulting株式会社概要

Avalon Consulting株式会社のある新宿パークタワー

高等教育の入り口から出口までを国内/海外含め一気通貫サポート。事業概要の以下の通りです。

国内大学受験対策塾「ホワイトアカデミー高等部」

合格保証付きの総合型・推薦。帰国生入試対策塾。国内中堅校～早慶・国立大学まで対応。カリキュラム消化者の98%が合格。インターやIBも対応。

海外大学進学塾「ULABO」

英検2級レベルでも100%がUCLAやUCBなどのUCトップ校に進学。返済不要の奨学金獲得もサポートし、平均年3万USDを獲得。

就活塾「ホワイトアカデミー」

一流企業・ホワイト企業を目指す大学生向け就活指導塾・ビジネススクール。ボスキャリ対応でバイリンガル就職もサポート。カリキュラム消化者は100%が内定。

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