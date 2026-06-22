【結婚指輪最新トレンド】Z世代の来店が急増！「ナシ婚」派6割超えの現代、結婚指輪づくりに「洗練された空間」と「オーダーメイド」を求める理由

株式会社 一宝

株式会社一宝（所在地：北海道札幌市）が運営する、手作り結婚指輪・婚約指輪専門店「工房Smith札幌本店」は、最新の顧客データを集計した月間トレンドレポートを公開いたします。

今月の調査では、Z世代にあたる「20～24歳」のカップル様のご来店が急増し、指輪づくりにおいて「オーダーメイドの自由度」に加え、「空間の美しさ・雰囲気」がより重視されるようになっているという、新しい価値観の変化が浮かび上がりました。

■ 本リリースのサマリー

【Z世代の来店が急増＆「空間の美しさ」を重視】

年代別で「20～24歳」が20.6%（前月から大幅増）となり、20代全体で約7割を占めました。これに伴い、来店理由の2位に「店内の設備、内装が綺麗だから（18%）」がランクイン。「洗練された空間での思い出づくり」が重要視されています。

【ナシ婚層の体験消費が定着】

ご来店者の60.5%が「挙式の予定なし」と回答。結婚式という形にとらわれず、指輪を自分たちの手で作るプロセスそのものを「結婚の思い出（セレモニー）」とするスタイルが定着しています。

【予算の二極化と「こだわり消費」】

結婚指輪の予算は「10～15万円未満（36.8%）」が最多である一方、「25万円以上」を選ぶカップルも全体の36.8%を占めました。全体の半数が20万円以上の高価格帯を選んでおり、納得いくものにはしっかり投資する姿勢が見られました。

■ データから読み解く最新ブライダルトレンド

【1】Z世代が求めるのは「オリジナリティ」と「美しい空間での体験」

【工房Smith札幌本店へ来店した理由】

1位：セミオーダーやオーダーメイドの対応（24%）

2位：店内の設備、内装が綺麗だから（18%）

3位：デザインの豊富さ（16%）

4位：口コミや評判の良さ（14%）

5位：ブランドの信頼性と知名度（8%）

【年代別割合】

20～24歳：20.6%（急増）

25～29歳：46%

30～34歳：19%

35～39歳：11.1%

40歳以上：3.2％

5月度は20代前半（Z世代）のお客様が20.6%と大きく伸びました。 これに連動するように、来店理由のトップは「オーダーメイドへの対応（24%）」、次いで「店内の設備、内装が綺麗だから（18%）」となりました。

単に「自分たちだけの指輪を作れる」という自由度だけでなく、「どんな洗練された空間で指輪を作るか（＝SNSや写真に残したくなるような体験か）」が、若い世代のカップルにとって店選びの強力なフックになっていることがわかります。

【2】「挙式予定なし」が6割。指輪づくりが「結婚イベント」に。

【入籍日は決まっているか】

はい：92.1% / いいえ：7.9%

【挙式の予定はあるか】

はい：39.5% / いいえ：60.5%

入籍日が決まっているカップルが92.1%と、結婚に向けた具体的なステップを進めている一方で、「挙式の予定はない」と答えた方が6割以上（60.5%）に上りました。

結婚式という大規模なイベントを行わない分、おふたりで過ごす静かで濃密な時間や、一生手元に残る指輪に対して、特別な「体験」を求める声が多く聞かれます。「手作り指輪」という選択は、もはや単なる商品の購入ではなく、現代のカップルにとっての「大切な結婚セレモニー」としての役割を果たしています。

【3】納得のいく一生モノには投資する「こだわり消費」（指輪のご予算）

【結婚指輪のご予算】

10～15万円未満：36.8%

15～20万円未満：13.2%

20～25万円未満：13.2%

25～30万円未満：18.4%

30万円以上：18.4%

【婚約指輪のご予算】

10～20万円未満：77.8%

20～30万円未満：22.2％

結婚指輪のご予算は「10～15万円未満（36.8%）」が最多と堅実な層が多い一方で、「20万円以上」をお選びになるカップルが全体の50%に上りました。特に「25万円以上（36.8%）」の高価格帯が底堅く推移しています。

デザインの自由度や、長く愛用できる素材・ダイヤモンドの品質など「自分たちのこだわりに合致すれば、予算をかけてでも本当に良いものを作りたい」という二極化と「こだわり消費」の傾向が鮮明に出た1ヶ月でした。

■ 今月のお客様の声

O様ご夫妻「一生物になるので2人に作れて良かったです」

「結婚指輪、手作りで楽しく綺麗にできました！一生物になるので2人で作れて良かったです。スタッフの皆さん、優しく丁寧に教えて頂きありがとうございます！」

■ 工房Smith札幌本店より：今後の展望

5月度のデータは、これからのブライダルのあり方を象徴するような結果となりました。 20代前半の若い世代を中心としたお客様が、単なる「モノ」の購入を超え、美しい空間で指輪を形にするプロセス全体を「一生に一度の体験（コト消費）」として高く評価してくださっています。

当店では、お客様が特別な時間を過ごせるよう、心地よく洗練された空間づくりと、熟練の職人・デザイナーによる丁寧なサポートを徹底しております。「挙式はしないけれど、何か結婚の記念になる特別な思い出を作りたい」というカップル様のご期待に、これからも最高のクオリティとホスピタリティでお応えし続けてまいります。

工房Smith札幌について

工房Smith札幌だからできる自由で、美しい指輪。デザイナーと熟練の職人がサポートして二人の理想をカタチにします。

手作りベビーリングも制作可能[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-CN2K032FQ4 ]

赤ちゃんの未来を見守る、小さな輝き―ベビーリング。

ご家族がプロのクラフトマンとともに作業し、誕生石や刻印を自由にカスタマイズ。赤ちゃんの未来を見守る「小さな輝き」を、世界にただ一つのオリジナルリングとして形にできます。

＜札幌本店＞

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=dlzV5OD7pKo ]

手作り結婚指輪・婚約指輪専門店

住所：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル １F

営業時間：

10:00～19:00

（レイトコース 19:00～23:00）

ご予約：

完全ご予約制

https://sapporo-smith.jp/reserve/

アクセス：

地下鉄西11丁目駅３番出口より徒歩3分

結婚指輪・婚約指輪ご制作のお客様限定で駐車料金補助あり

URL

https://sapporo-smith.jp/

YouTube

https://youtu.be/oDhwYX-sWUo?si=xf8bcuw4ruBTCEHw

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＜京王プラザホテル札幌＞

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=oDhwYX-sWUo ]

手作りペアリング専門店

住所：

〒060-0005

北海道札幌市中央区北５条西７丁目２－１ 京王プラザホテル札幌 １F

営業時間：

9:00～19:00（レイトコース 19:00～21:00）

ご予約：

完全ご予約制

https://sapporo-smith.jp/reserve/

アクセス：

JR札幌駅徒歩5分／札幌市営地下鉄さっぽろ駅徒歩7分

京王プラザホテル札幌専用駐車場有

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https://www.tiktok.com/@smith_sapporo_kpla

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https://www.instagram.com/smith_sapporo_kpla

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■ 会社概要

会社名：

株式会社 一宝

所在地：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル１Ｆ

創設：

2009年4月1日

コーポレートサイト

https://ippoo-japan.com/

ジュエリー修理加工・リフォーム専門店

「RITZ GLANDE -リッツグランデ-」

https://www.sapporo-housekisyuuri.com/

「札幌宝石買取.com」

https://sapporo-housekikaitori.com