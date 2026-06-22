リジェネフロ、12.2 億円を調達―ADPKD 治療薬RN-014 の事業化とiPS 細胞由来腎再生医療の開発を加速

リジェネフロ株式会社

iPS 細胞による腎再生医療・創薬の研究開発を行うバイオベンチャー企業、リジェネフロ株式会社（本

社：京都府京都市、代表取締役：森中 紹文）は、J-KISS 型新株予約権の発行により、ファーストクローズとして総額12.2 億円の資金調達を完了いたしました。また、本調達における最終のセカンドクローズについても、現在進行中であり、最終的には合わせて17 億円の調達になる見込みです。本調達は、2026 年秋以降のシリーズC ラウンドを見据えた戦略的調達であり、臨床試験準備や研究開発のさらなる進展を図ることを目的としています。

■資金調達の背景

当社は、未だ有効な治療法が確立されていない腎疾患に対して、革新的な医薬品・医療技術を届けることを使命に研究開発を推進してまいりました。

現在、当社の主要開発パイプラインである「RN‐014」は前期第二相（Phase 2a）臨床試験における

LPLV（Last Patient Last Visit：最終被験者最終観察）を迎え、実用化に向けた重要なマイルストーンを達成いたしました。RN-014 は、iPS 細胞由来ADPKD 疾患モデルによるスクリーニングから同定された低分子治療薬であり、現在Phase 2a 臨床試験のデータ解析が進んでいます。さらに、次に続くパイプラインであるiPS 細胞由来腎ネフロン前駆細胞を用いた再生医療「RN‐032」についても、非臨床試験の開始に向けたプロセス開発を完了し、次なる成⾧ステージへ移行する計画です。これら主要パイプラインの着実な進展を加速させ、さらなる企業価値向上と次世代の医療イノベーション創出を実現するため、この度の資金調達を実施いたしました。

■ 今後の展開と資金使途

今回調達した資金は、主に以下の４つの重点項目に充当し、事業成⾧をより確固たるものにしてまいります。

- 「RN‐014」の価値最大化とライセンス活動の推進前期第二相（Phase 2a）臨床試験の成果を踏まえ、RN‐014 のライセンスアウト活動を本格化させるとともに、本剤のポテンシャルを最大限に引き出すための研究開発を推進します。- 「RN‐032」の非臨床試験に向けた体制拡充プロセス開発が完了したRN‐032 について、速やかに非臨床試験へと移行するための開発資金を拡充し、次期臨床試験への足がかりを築きます。- 腎臓領域における次世代基礎研究・臓器再構築プログラムの推進将来的なRN‐014 の後継品開発や、次世代腎再生医療技術をはじめとする最先端の基礎研究プログラムを推進します。将来的には、人工透析患者の減少や国の医療費負担の軽減といった「社会的課題の解決」に大きく貢献することを目指します。- 研究開発および事業拡大を支える優秀な人材の確保上記の研究開発および臨床開発を迅速かつ的確に統括・推進するため、専門性の高い研究者や開発・事業開発人材の採用・確保を強化します。

当社は、今回の資金調達を通じて、パイプラインの価値最大化と強固な経営基盤の確立を両立させ、患者様や医療現場、そして社会全体に貢献するバイオベンチャーとして躍進を続けてまいります。

■本資金調達における投資家一覧（五十音順）

Arcus South East Asia

株式会社京信ソーシャルキャピタル

京都大学イノベーションキャピタル株式会社

JIC ベンチャー・グロース・インベストメンツ株式会社

ジャフコ グループ株式会社

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

地域ヘルスケア産業活性化基盤株式会社

中信ベンチャーキャピタル株式会社

DCI パートナーズ株式会社

東邦ホールディングス株式会社

BA7 Venture Capital CORP

三菱UFJ キャピタル株式会社

■リジェネフロ代表取締役CEO 森中紹文からのコメント

今回の資金調達は、RN-014 の事業化とRN-032 の開発加速に向けた重要なマイルストーンです。

今回ご支援いただいた投資家のみなさまには、当社の目指す未来とこれまでの進捗をご評価いただき、

心より感謝申し上げます。

RN-014 はPhase 2a 試験のLPLV を迎え、RN-032 も次の開発ステージへと進みつつあります。当社

は、iPS 細胞技術を活用した革新的な医薬品・再生医療を通じて、腎疾患領域におけるアンメットメ

ディカルニーズの解決に挑戦してまいります。

今後も患者さま、医療関係者、投資家のみなさまの期待に応えるべく、事業価値と社会的価値の双方の創出に取り組んでまいります。

■参加投資家からのコメント（五十音順）

[京都大学イノベーションキャピタル株式会社 執行役員 河野 修己氏]

リジェネフロは、社会的必要性が極めて高い腎臓の難病に対する新規治療薬の実用化に取り組んでいるスタートアップです。今回の資金調達により、フェーズIIa 臨床試験を実施中のRN-014 のグローバル開発や、細胞医薬であるRN-032 の臨床入りに弾みがつくことを期待します。

[JIC ベンチャー・グロース・インベストメンツ株式会社 ベンチャーキャピタリスト 都竹 拓磨氏]

多発性嚢胞腎症を含む腎疾患は、透析への不可逆的な進行とそれに伴う QOL 低下という重大な課題を抱え、依然として高いアンメットニーズが残る領域です。⾧船先生の研究成果を基盤として創出されたリジェネフロ社の開発品は、既存治療の限界を超え得る新たな治療パラダイムを提示します。当社は、革新的アプローチを通じて医療の在り方を変革する同社の挑戦を、引き続き支援します。

[ジャフコ グループ株式会社 投資部 産学・ライフサイエンス投資グループ プリンシパル 石元 悠樹氏]

RN-014 が Phase 2a 試験の最終観察を終えたことは、腎疾患治療の変革に向けた大きなマイルストーンであると考えています。本開発品が革新的な ADPKD 治療薬として人工透析患者の減少という社会的課題の解決に繋がることを期待しています。ジャフコ出身の森中社⾧率いるリジェネフロの挑戦を応援しています。

[DCI パートナーズ株式会社 ディレクター 早川 典秀氏]

シリーズ B ラウンドでのご出資以降、RN-014 の Phase 2a 臨床試験完遂、RN-032 のプロセス開発

完了、次世代事業ポートフォリオ構築や事業開発面での成果も創出され、着実な進展が示されています。リジェネフロ社が日本を代表する創薬ベンチャーになるよう、引き続き積極的な支援を進めてまいります。

[東邦ホールディングス株式会社 代表取締役 社⾧執行役員 CEO 枝廣 弘巳氏]

リジェネフロ株式会社は iPS 細胞研究を基に、iPS 創薬並びに iPS 細胞由来の細胞医療製品を開発しています。これら新規科学技術を医療ニーズの高い腎臓の希少疾患に対する新規の治療法として、一日も早く患者様のもとへお届けする一翼を担えることを嬉しく思います。

当社グループとしても、医薬品卸としての知見を活かし、開発から流通に至るまで、リジェネフロ株式会社の革新的なパイプラインが社会に普及していくプロセスを全力でバックアップさせていただく所存です。

[三菱 UFJ キャピタル株式会社 ライフサイエンス部 部⾧ 垣内 礼仁氏]

iPS 細胞技術を駆使し、有効な治療法が限られる腎疾患に挑むリジェネフロを、当社はシリーズ A より

支援してまいりました。 開発パイプラインが着実に臨床段階へ進展し、実用化への期待が高まっていま

す。革新的な医療の実現に向けた同社の挑戦を、引き続き全力で支援してまいります。

■会社概要

リジェネフロ株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：森中紹文）

リジェネフロは、京都大学iPS 細胞研究所 ⾧船健二教授の研究シーズを基盤とする技術を駆使する、臨床ステージの創薬スタートアップです。iPS 細胞技術を基盤に、腎疾患を中心とする難治性疾患の治療オプションを刷新し、世界中の人々が病に苦しまない未来を創り出すことを企業理念としていま

す。

【本件に関するお問い合わせ】

リジェネフロ株式会社

広報担当：岩村

TEL: 075-744-6858

E-mail: info@regenephro.co.jp