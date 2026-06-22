飲み会の“終電後”を15分で体験するパーティーゲーム「終電、終わってます。」本日発売

株式会社ＮＥＸＴ

知育玩具「ひらがじゃん」で知られるブランド「EdisonBrain」を展開する株式会社NEXT(ネクスト、本社:東京都港区芝大門、代表取締役:鈴江 将人)は、その最新作として、飲み会の“終電後”に漂うあの空気を15分で味わえるパーティーゲーム「終電、終わってます。」を、本日2026年6月22日より販売開始した。本商品は、先に開催された国内最大級のアナログゲームイベント「ゲームマーケット2026春」において先行お披露目を実施し、来場者から好評を得ていた注目作である。

■「あの夜」を再体験する、15分のパーティーゲーム

終電、終わってます。公式サイト：https://shudengame.com/

「終電、終わってます。」は、終電を逃した後の「帰りたいのに帰れない」「寝たいのに寝られない」「逃げたいのに巻き込まれる」という独特の空気感を、わずか15分で体験できるパーティーゲームである。

暇つぶしのはずが、いつの間にか全員が本気に──。同社によれば、宅飲みや旅行先、二次会・三次会、イベントや合コンなど、人が集まるさまざまなシーンで手軽に盛り上がれる一作だという。初対面同士でも自然と打ち解けられる点も特徴とされる。

■なぜか盛り上がる、3つの理由

本商品が支持を集める理由として、同社は次の3点を挙げている。

■この夜を荒らす、クセ強カードたち

- 飲み会あるあるが突っ込まずにいられない：誰もが経験した“あの場面”を題材にしており、思わず反応してしまう。- カードの効能で勝手に場が荒れる： プレイヤーの思惑が交錯し、ゲームが予想外の展開へ。- シンプルなのに最後まで油断できない： ルールは簡単ながら、最後の一手まで勝敗が読めない緊張感が続く。

ゲームには、終電後の混沌を象徴する個性的なカードが登場する。

■商品概要

- パリピ：場の空気を支配するラスボス的存在。寝落ちを見つけたら即終了させる。いつ降臨するか分からない緊張感がゲームを一気に荒らす。- アルハラ：いらないカードを他者に押し付け、自分の危険カードを誰かに渡して生存戦略を立てる。押し付けるタイミングが勝敗を分ける。- テキーラ：もう1ペア、カードを場に出せるブーストカード。追加で出したペアのスキルも発動できる、勢い任せの危険な一枚。- 寝落ち：持っているだけで危ないカード。最後まで持っていても、パリピに見つかっても負け。できれば誰かに押し付けたい。[表: https://prtimes.jp/data/corp/54796/table/74_1_ebe63647ca6e02a80a4c8e1d1c0aaace.jpg?v=202606221152 ]

最新の発売情報や先行情報は、EdisonBrain公式LINEでも案内中。

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■本件に関するお問い合わせ

株式会社NEXT

担当：杉浦 優輝

TEL：03-5244-9650

E-mail：edisonbrain@nextjp.co.jp

所在地：東京都港区芝大門1丁目3－8

URL：https://shudengame.com/