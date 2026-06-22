ご好評いただいている植物活力剤「アミノ家族(R)」をリニューアル発売！より使いやすいサイズと、お求めやすい価格になりました！

株式会社アルケー

今回のリニューアルでは、お客様からいただいたご意見やご要望をもとに、より使いやすいサイズへと見直しを行いました。保管や持ち運び、日常での取り扱いがしやすくなり、これまで以上にご利用いただきやすい仕様となっております。

また、より多くのお客様にお試しいただけるよう、販売価格についても見直しを行い、お求めやすい価格設定といたしました。

///BRAND STORY

植物を育てる楽しさを感じたいと願う方が増える一方で、「育て方がわからず枯らしてしまう」という声が多く聞かれています。

株式会社アルケーECO事業部は、「植物を育てる楽しさをもっと身近に」という想いのもと、地球環境に配慮した製品づくりを追求してきました。本シリーズは、株式会社アミノアップのサステナブルな素材「サステなアミノ（アミノ酸）」を活用した、植物本来の力を引き出す「植物活力剤」です。園芸初心者からプロまで、誰でも使いやすい製品を目指しました。

植物活力剤「アミノ家族(R)」シリーズは公式ECサイトにて発売中です！

植物を育てたいけれど、育て方がわからず枯らしてしまった経験はありませんか？

「アミノ家族(R)」シリーズは、そんなお悩みを解決する植物活力剤（バイオスティミュラント資材）です。地球環境に配慮した「ナチュラル＆エコフレンドリー」な製品で、植物本来の力を引き出し、育てる楽しさを広げます。

///バイオスティミュラントとは？

バイオスティミュラントは、植物が受ける非生物的ストレス（高温・低温・乾燥・多湿・日照不足など）耐性を向上させます。従来の化学肥料とは異なり、植物の内側から健康を支え、本来持つ成長力を引き出します。例えば、光合成を促進したり、根の発育を助けたりすることで、土壌環境と植物の両方に持続可能な効果をもたらします。

///アミノ酸とは？（サステなアミノ）

アミノ酸は”植物の体づくりの材料”

植物は光合成によって作り出したブドウ糖を利用し、さまざまな代謝を経てアミノ酸を合成します。そして、そのアミノ酸を材料として、成長に欠かせないたんぱく質を作り出しています。

そこで、アミノ酸を外部から補給すると、植物自身がアミノ酸を合成するために必要なエネルギーや負担を軽減できます。その結果、たんぱく質を効率よく生成できるようになり、節約できたエネルギーを生育や根張り、葉の展開などの成長に集中して使えるため、植物の健やかな生育につながります。

「サステなアミノ（アミノ酸）」は、タンパク質を構成するアミノ酸20種類のうち、18種類をバランスよく含有しています。

///LINE UP

■アミノママ(R)

土にまぜるだけで使える、業界初！ 「サステなアミノ（アミノ酸）」と土壌改良効果がある国内産「ゼオライト」を使用した、独自製法のゼオライトタイプの植物活力剤です。

植物の根を健康に育て、光合成を促進します。

ゼオライトタイプ植物活力剤 アミノママ(R)商品名：アミノママ(R)：1,520円(税込)

商品名：アミノママ(R)：1,520円(税込)

内容量：500g

使用期間の目安：約1ヶ月

商品サイズ：160ｘ235+底50 mm

成分：アミノ酸（アルギニン、グルタミン、リジン、アスパラギン酸など18種類のアミノ酸）・ゼオライト

保管方法：直射日光のあたらない冷暗所に保管してください。

■アミノちゃん(R)

わずか7cmのスティックタイプ。鉢植えや家庭菜園に挿すだけで手軽に植物の成長をサポート。

『サステなアミノ（アミノ酸）』を使用した植物活力剤とパルプ・でんぷんを混ぜ合わせ固形化するという特許技術を用いた商品です。

植物活力剤 スティックタイプ アミノちゃん(R)商品名：アミノちゃん(R)：1,520円(税込)

商品名：アミノちゃん(R)：1,520円(税込)

内容量：15本入り

使用期間の目安：約1ヶ月

商品サイズ：120x110 mm（フラップ部分：30x110 mm）

成分：アミノ酸（アルギニン、グルタミン、リジン、アスパラギン酸など18種類のアミノ酸）・パルプ・でんぷん

保管方法：直射日光のあたらない冷暗所に保管してください。

■アミノくん

ペレットタイプで植物の根元におくだけで簡単に使用可能。環境ストレスにも負けない 植物の成長をサポート。「サステなアミノ（アミノ酸）」とパルプ・でんぷんを固形化させた特許製法。

高品質なアミノ酸が植物の成長をサポートします。

ペレットタイプ植物活力剤 アミノくん(R)商品名：アミノくん(R)：1,520円(税込)

商品名：アミノくん(R)：1,520円(税込)

内容量：500g

使用期間の目安：約1ヶ月

商品サイズ：130ｘ165+底50 mm

成分：アミノ酸（アルギニン、グルタミン、リジン、アスパラギン酸など18種類のアミノ酸）・パルプ・でんぷん

保管方法：直射日光のあたらない冷暗所に保管してください。

商品の詳細は、アミノ家族公式ECサイトをご参照ください。

https://aminokazoku.co.jp/(https://aminokazoku.co.jp/)

///POINT

誰でも簡単でお手軽

アミノ家族は初心者の方でも簡単に植物を育てることができます。

土にさすだけ・おくだけ・まぜるだけ

どの商品もステップがお手軽！簡単に植物の成長をサポート。

自然と人へのやさしさ

アミノ家族(R)は幅広い植物に最適な植物活力剤であり、その結果として生まれる「純粋で高品質で安全」な植物は、全国の皆様に笑顔をお届けします。

また、アミノ家族(R)は研究の過程における菌体残渣の廃液処理をリサイクルし商品化したものでもあります。

アミノ家族(R)は、人にも地球にも植物にも優しい発明商品なのです。

///株式会社アルケーECO事業部では、以下の目標を掲げています！

1.植物のある暮らしをもっと手軽に

植物育成の初心者からプロまで、誰もが楽しめる商品展開を進めます。

2.植物の力でみんなを笑顔に

環境に優しい製品で、家庭や農業現場の植物育成を支援します。

3.持続可能な農業をサポート（SDGsへの貢献）

環境負荷を抑えた資材を通じて、循環型社会の形成に貢献します。

「アミノ家族(R)」を通じて、植物と共に暮らす楽しさと、地球環境保護の大切さを多くの方に伝えていきます。私たちは、地球が元気になる未来の実現を目指しています。

ぜひ、この機会に「アミノ家族(R)」で豊かな植物ライフを始めてみませんか？

「アミノ家族(R)」シリーズは2025年1月20日より公式ECサイトにて発売開始！

お客様のお問合せ先

株式会社アルケー ECO事業部

福井県福井市今市町19-1-5

TEL：0776-38-4611

URL：https://arkhe.net/

公式X：https://x.com/amino_plants

公式Instagram：https://www.instagram.com/amino_plants/

◎アミノ家族公式ECサイト：https://aminokazoku.co.jp/