ベネッセの有料老人ホーム『メディカル・リハビリホームグランダ熊本白川桜町』 2026年12月開設（予定）　～人生を重ねた方々の好奇心と感性を大切に、学びや文化、人とのつながりを楽しめる住まい～

株式会社ベネッセスタイルケアグループ

株式会社ベネッセスタイルケアグループ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：小林 仁）のグループ会社である株式会社ベネッセスタイルケア（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：滝山 真也）は、有料老人ホーム『メディカル・リハビリホームグランダ熊本白川桜町』を、2026年12月、熊本県熊本市に新規開設いたします。

メディカル・リハビリホームグランダ熊本白川桜町／外観（完成予想CG）［土地建物の所有形態：事業主体非所有]メディカル・リハビリホームグランダ熊本白川桜町／2Fダイニングルーム（完成予想CG）

ベネッセスタイルケアとして熊本県内3拠点目となる『メディカル・リハビリホームグランダ熊本白川桜町』は、熊本市中心部の利便性の高いエリアに位置します。ホームの職員体制は、日々の暮らしをサポートするサービススタッフと、夜間も含めた医療的ケア（診療の補助）に対応する看護職員を24時間配置。あわせて、理学療法士、作業療法士、音楽の専門スタッフ等、多職種のセラピスト、職員を配置することで、ご入居者様お一人おひとりの心身の健康を総合的に支援いたします。プロフェッショナル講師による教養や趣味を楽しめるプログラムの導入も企画しており、日常生活に学びと交流の機会も取り入れてまいります。生活空間は、ホームのダイニングは熊本市電を臨む配置とし、市内に暮らす実感と外部とのつながりを楽しめる場としています。自然光を多く取り入れるとともに、演奏や上映にも対応できる設えとし、多様な過ごし方に応える空間づくりにもこだわります。文化的・知的な活動を日常に取り入れた空間がご入居者様の日々の暮らしに豊かさをもたらし、学びや語らいが自然に続く人生に寄りそう住まいを、『メディカル・リハビリホームグランダ熊本白川桜町』は目指してまいります。

開設に先立ち、入居を検討されている方を対象に、「完成披露内覧会（入居相談会）」を11月1日より現地にて開催を予定しておりますので、併せてお知らせいたします。

●入居についてのご相談・お問い合わせ・内覧会のご予約●

ベネッセスタイルケアお客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-17-1165

受付時間9:00～18:00（土・日・祝日含む毎日）

※「完成披露内覧会（入居相談会）」は事前予約制

『メディカル・リハビリホームグランダ熊本白川桜町』では、ベネッセスタイルケアグループが30年以上にわたり培ってきた介護事業運営の経験と、多くのご入居者様・ご家族様から教えていただいた学びをもとに、地域にお住まいの皆様にとって心地よい住まいとは何か、より良い人生をお過ごしいただくためにどのようなことができるかを常に考えてまいります。そして、ご入居者様お一人おひとりの「その方らしさに、深く寄りそう。」ことを大切に、サービスをご提供してまいります。

― ベネッセの有料老人ホーム 『メディカル・リハビリホームグランダ熊本白川桜町』 施設概要 ―

https://kaigo.benesse-style-care.co.jp/area_kumamoto/kumamoto/home_gd-kumamotoshirakawa(https://kaigo.benesse-style-care.co.jp/area_kumamoto/kumamoto/home_gd-kumamotoshirakawa)

■開設日：2026年12月1日予定

■住所：熊本県熊本市中央区山崎町50-3

■アクセス：熊本市電 「慶徳校前」駅 徒歩2分（約140ｍ）

■敷地面積／延床面積：1,217.82m²／4,753.4m²

■建物構造：鉄筋コンクリート造 地上9階建1棟

■居室数：67室（定員79名／全室個室）

■土地建物の所有形態：事業主体非所有

■居住の権利形態：利用権方式

■利用料の支払方式：選択方式（全額前払い方式／一部前払い・一部月払い方式／月払い方式）

■入居時要件：入居時自立・要支援・要介護、契約時原則満65歳以上

■利用料金

-入居金型プラン：

入居金 920万円～10,306万円（非課税）／月額利用料 20万3,410円～86万1,330円（税込）

-月額支払い型プラン：

月額利用料 46万7,110円～246万8,430円（税込）

＊『メディカル・リハビリホームグランダ熊本白川桜町』は住宅型有料老人ホームです。要介護・要支援の認定を受けている方は、地域の居宅介護支援事業所等の介護支援専門員（ケアマネジャー）にケアプランの作成をご依頼いただき、そのプランに基づいて、介護保険サービスをご利用いただくことができます。（介護サービスの費用別途）

■ホームの特徴

・日々の暮らしをサポートするサービススタッフと、看護職員※を24時間365日配置。

・居室は全室個室で20.0m²～89.9m²の37タイプ計67室。そのうち37室（25.0m²～38.6m²）にはミニキッチンを、お二人での入居が可能な12室（40.1m²～89.9m²）にはミニキッチンとユニットバスを配備。

・居室のほかに、三面の大きな窓から自然光が降りそそぐ開放感のあるダイニングルーム、趣味や語らいの時間を楽しめるラウンジ、ご家族様と団欒いただけるファミリールーム、カウンターキッチンを備え料理も楽しめるキッチンスタジオ、本を備えたライブラリーラウンジなどをご用意。

・暮らしにハリや潤いを添える、さまざまなアクティビティを企画。

なお、建物所有者である株式会社熊本放送のご協力による映像上映や朗読会等のプログラムも予定しています。

・日々の楽しみとなるお食事は、塩分・エネルギー制限や食形態の変更など、お身体の状態に合わせた対応も可能。

・デジタル技術を活用した自社開発の「マジ神AI」（業務支援・人財育成システム）を導入し、ご入居者様のQOL向上と人財育成につなげます。

※夜間帯（22時～翌6時）最少時は看護職員1名、サービススタッフ1名以上（満床時）を配置（人数はシフト数を記載）。看護職員（看護師または准看護師）を常勤換算（週40時間換算）で1名以上配置。

■居室付帯設備

・ナースコール・介護用電動ベッド・温水洗浄機能付トイレ・洗面・冷暖房設備・テレビ配線・電話配線

＊概要（面積等）は開設時に一部変更になる場合があります。

＊完成予想CGの内容は一部変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

＜ベネッセスタイルケアグループについて＞

ベネッセスタイルケアグループでは、ベネッセの不変の企業哲学「Benesse（=よく生きる）」のもと、30年以上にわたり、入居・在宅介護事業、保育・学童事業を通じて、お一人おひとりの「よく生きる」の実現に取り組んでいます。急速に進む少子高齢化と介護人材不足などの介護・保育を取り巻く環境の大きな変化の中でも、誰もが人生の節目を楽しみながら、自分らしく豊かに生きられる世界を実現できるよう、介護・保育領域の持続可能性の維持・向上に向け、今まで以上に積極的に挑戦を続けていきます。持続可能な介護・保育事業の推進のほか、介護食事業/介護HR事業/紹介事業/介護・育児と仕事との両立支援事業等、社会課題の解決に向けた取り組みを一層加速させていきます。

（ベネッセスタイルケアグループ企業サイト https://benesse-scg.co.jp/）