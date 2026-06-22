インプレックスアンドカンパニー、新時代の営業代行サービス『セールスアイドル』をリリース

インプレックスアンドカンパニー株式会社

営業コンサルティング・アウトソーシング事業を展開するインプレックスアンドカンパニー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤 勝成、以下「当社」）は、経験豊富な営業人材を、企業の「売れる時間（コアタイム）」に絞って配置する時間特化型の営業支援サービス「セールスアイドル（SALES IDLE）」の提供を開始します。

営業の成果は、時間の長さでは決まらない。「8時間・週5・正社員」を前提としない営業へ。

詳細を見る :https://www.imprexc.jp/lp/salesidle2/

時間に制約はあるけれど、輝く力を持った人材が、眠っている――

優れた経験とスキルを持ちながら、子育てや介護といった事情で「1日8時間・週5日」という働き方を選べない。そういう人は、世の中にたくさんいます。時間の制約があるというだけで、責任ある仕事から外され、力を発揮できる場を失っていく。本人の意思とは関係なく活躍の機会が遠ざかっていく、いわゆる「マミートラック」と呼ばれる状態です。

一方で、その人たちの実力は本物です。時短勤務でフルタイム時の2倍の成果を上げる人もいます。眠っている力を、正しく評価される場所へ。セールスアイドルは、その思いから生まれました。

■ サービスリリースの背景

■ 「働く時間」の常識も、変わってきた

- 営業に、1日8時間は必要なのか？という疑問もうひとつ、当社が600社を超える企業の営業を支援するなかで抱え続けてきた疑問があります。「営業担当者に、本当に1日8時間が必要なのか」ということです。営業の一日を分解すると、その内訳には大きな偏りがあります。【データ】営業が「売る時間」に使えているのは、業務全体のわずか35%にすぎない。残りの65%は、社内の打ち合わせやメールのやり取り、移動や待機、資料づくりに費やされている。（出典：米InsideSales.com調査／MiiTel記事より）同じ成果を出すなら、短い時間で生み出したほうが生産性は高い。長く机に向かっていることと、売上を生むことは、必ずしも一致しません。これは支援先の現場で繰り返し見てきたことであり、当社自身が自分たちの会社のなかで向き合い続けてきた問いでもありました。大切なのは、時間の量ではなく、どこに力を注ぐか。売れる時間を見極めて集中すれば、短い稼働でも十分な成果につながります。- 営業人材は、もうフルタイムだけでは集まらない近年、営業職は採用が最も難しい職種のひとつになっています。求人を出しても応募が集まらない、苦労して採用しても定着しない。とくに中小企業にとっては、経験豊富な営業を一人雇い、育て、組織に根づかせること自体が、大きな経営課題になっています。【公的データ】厚生労働省「令和6年版 労働経済の分析」現在の人手不足は一時的な景気変動によるものではなく、職種構造や業務特性に根ざした構造的な経営課題であると指摘されている。背景にあるのは、単純な人手不足だけではありません。「正社員・フルタイム」を前提にした採用条件が、応募者の母集団を最初から狭めてしまっているという構造の問題です。育児や介護を抱える経験者、副業やリモートで力を発揮したい人材――こうした人たちが応募の入り口にすら立てないことが、現場の人手不足をいっそう深くしています。採用の前提を変えれば、出会える人材は確実に増える。働く時間の長さや雇用形態にとらわれない営業のかたちを用意することが、これからの営業組織には不可欠です。- 「売れる時間」は、業種ごとに決まっている多くの業種には、商談がまとまりやすい時間帯と、そうでない時間帯があります。飲食店ならランチ前の仕込みの時間、クリニックなら診療が始まる前の朝など、相手に話を聞く余裕のある時間帯です。当社ではこれを「アイドルタイム」と呼んでいます。この時間に絞ってアプローチすることが、成果につながりやすくなります。600社以上の支援を通じて積み重ねてきた実感です。

かつて営業は、対面でなければ成立しないと言われていました。その後、電話やメールが当たり前になり、いまではZoomをはじめとするオンライン商談が日常になっています。「こうでなければ」という前提は、時代とともに何度も塗り替えられてきました。

働く時間についても、同じことが言えます。誰もが同じ時間だけ働くことを前提にした営業のかたちは、これから変わっていきます。

「長く働いた人が売る」時代から、「売れる時間に、売れる人が動く」時代へ。

■ サービス概要：「セールスアイドル（SALES IDLE）」

詳細を見る :https://www.imprexc.jp/lp/salesidle2/

セールスアイドルは、経験豊富な営業人材を、企業の「売れる時間」だけに配置する営業支援サービスです。採用も育成もマネジメントもすべて当社が引き受けるため、利用企業は売上につながる活動だけに集中できます。

「アイドル」に込めた3つの意味

- 顧客のアイドルタイム ― 店や企業に余裕が生まれる「売れる時間」を狙う- 眠れる営業人材 ― 時間の制約で力を発揮しきれていなかった人たちに、活躍の場を- 営業界のスター ― 短い時間でしっかり成果を出す、頼れる即戦力

Idle Time, Idol Time.

お客様に余裕のある時間を、営業のプロが成果を出す時間に変えていきます。

「3つのない」で、売れる時間の総量を最大化

- 8時間が、ない ― 売れる数時間に絞るので、成果につながらない時間に人件費を払う必要がありません- 育成が、ない ― すでに経験を積んだ人材が入るため、教育やマネジメントの手間がかかりません- 採用が、ない ― 完成した戦力をそのまま使えるので、採れない・育たない・辞めるといった悩みから解放されます

対応領域

- インサイドセールス：アポイント取得、リードナーチャリング- フィールドセールス：ラウンダー（定期訪問）、店舗巡回、商品説明・デモンストレーション- セールスプロモーション：店頭販促支援、商品紹介・PR活動、サンプリング配布

業態に合わせた最適な営業部隊を配置

業種ごとに「売れる時間」や商談の進み方は異なります。セールスアイドルは、業態特有の商習慣やアイドルタイムを熟知したメンバーで営業部隊を編成し、お客様の事業に最適化された形で配置します。当社では現在、需要の大きい2業態に向けた専用プログラムを提供しています。

※ 上記以外の業態についても、お客様の事業特性に応じた営業部隊の編成が可能です。お気軽にお問い合わせください。

【飲食業態】セールスアイドル：https://www.imprexc.jp/lp/salesidle/

【歯科・医科業態】セールスアイドル：https://www.imprexc.jp/lp/salesidle3/

料金プラン（想定単価）

※ 最短5日でスタート可能。全国対応（フィールド型は主要エリア）。

■ なぜインプレックスアンドカンパニーは『セールスアイドル』をリリースするのか？

セールスアイドルは、思いつきで生まれたサービスではありません。当社が16年かけて積み重ねてきた営業の実践と、時間に制約のある人材と向き合い続けてきた歩みの延長線上にあります。

17年・600社・2,000プロジェクトの営業現場経験

当社は2010年の創業以来、業種・規模を問わず600社を超える企業の営業を支援し、2,000件以上のプロジェクトに携わってきました。クライアントの新規開拓、加盟店開拓、店舗ラウンダー、インサイドセールスの立ち上げから運用まで、ありとあらゆる営業現場に踏み込み、何が成果につながり、何が時間の無駄になるのかを見続けてきました。

とりわけ「どの時間帯が、どの業種で売れるのか」という時間軸の知見は、現場で繰り返し検証してきた当社ならではの蓄積です。

全国8拠点・400名の実行体制

現在、当社は全国8拠点に展開し、400名以上のスタッフが日々の営業活動を担っています。インサイドセールスからフィールドセールス、マネジメントまで、自前の人材で支援を完結できる体制を持つ点が、当社の特長です。

時間に制約のある人材と、10年以上向き合ってきた

当社は約10年前から、子育て中の方、自宅でリモートワークを希望する方など、フルタイムでは働けない人材を100名以上採用してきました。元リクルートのトップセールスや元百貨店のビューティーアドバイザー、元外資系企業のマネージャーなど、確かな実績を持つ方たちが、限られた時間のなかで成果を出せる仕組みを、現場で試行錯誤しながら作ってきました。

時間に制約のある人材を「お荷物」ではなく「即戦力」として組織に組み込む。これは当社が10年以上かけて磨いてきたノウハウであり、セールスアイドルはその集大成です。

■ 取締役副社長 矢野 篤 コメント

セールスアイドルは、ずっと形にしたかったサービスです。

長く営業と人材の現場に向き合うなかで、力もあるのに「フルタイムで働けない」という一点だけで活躍の場を失っていく人を、数えきれないほど見てきました。一方で、ほしい時間にほしい人材を呼べず、目の前の機会を逃している企業も同じくらいたくさんあります。「売れる時間」と「力のある人材」を、もっと素直につなげないか――。その思いが、このサービスの出発点です。働く人には誇れる仕事を、企業には確かな成果を。両方をひとつにできるサービスとして、責任を持って育てていきます。

■ 会社概要

■ 本件に関するお問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71474/table/28_1_cfc0a14eee5ef83f5703e5da26b94f4f.jpg?v=202606221152 ]

インプレックスアンドカンパニー株式会社 広報担当：南 哲平

TEL：03-6550-8012

E-mail：sales-dev@imprexc.com