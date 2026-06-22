TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』の世界観を落とし込んだアパレルコレクションを新ブランド「ODDGOOD」より発売決定！

株式会社サイバーエージェント アニメ＆IP事業本部

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山内隆裕、東証プライム市場：証券コード4751）は、TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』のアパレルコレクションを、新たにローンチするアパレルブランド「ODDGOOD（オッドグッド）」より展開することをお知らせいたします。

このたびのラインナップでは、TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』より、黒崎一護、朽木ルキア、京楽春水、涅マユリ、コンの5名が登場します。それぞれのキャラクター性と作中の1シーンを切り取ったような世界観を落とし込んだTシャツとキャップを展開いたします。

新アパレルブランド「ODDGOOD」は、IPが持つ魅力を最大限に引き出し、長年作品を愛し続けるファンへの新たな価値提供を行うとともに、作品未認知のユーザーに対してもブランドのデザインやプロダクトを通じて作品を知るきっかけを最大化させることをコンセプトに掲げています。アパレル展開を軸とした、新たなファンコミュニティの形成を目指してまいります。

※商品ラインナップやデザインの詳細、発売日等につきましては後日発表いたします。

■ODDGOODについて

Stay ODD, It’s GOOD.

若者の尖った視点や、若者の不揃いの価値観を、

作品世界とリンクさせ、肯定する。

作品世界「若者で盛り上げる」カルチャーアパレルブランドです。

アパレル展開を軸にファン接点を作るコミュニティ（カルチャー）を形成。

長らく作品を愛するファンだけでなく、作品を知らないユーザーには”ODDGOOD”を介して手に取ってもらい作品との接点を最大化させます。

公式X：＠oddgood_jp（ https://x.com/oddgood_jp ）

公式Instagram：oddgood.jp（ https://www.instagram.com/oddgood.jp ）

■『BLEACH』とは

『BLEACH』は「週刊少年ジャンプ」で連載され、シリーズ累計発行部数は1億3000万部を超えるなど完結後も世界中で根強い人気を誇る、久保帯人による剣戟バトルアクションコミック。

2004年10月より放送を開始したTVアニメはこれまでに360話以上が制作され、長編劇場アニメも4作を数える。

最終章『千年血戦篇』のアニメは、2022年10月よりテレ東系列ほかにて放送開始された。最終クールである『BLEACH 千年血戦篇ｰ禍進譚ｰ』は2026年7月より放送される。

公式サイト ：https://bleach-anime.com/(https://bleach-anime.com/)

公式X ：@BLEACHanimation（ https://x.com/BLEACHanimation ）

公式YouTube：@official_bleach（ https://www.youtube.com/@official_bleach ）

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@bleach.official

■サイバーエージェント 会社概要

社名 ：株式会社サイバーエージェント

所在地 ：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers

設立 ：1998年3月18日

資本金 ：7,654百万円（2025年9月末現在）

代表者 ：代表取締役社長 山内隆裕

事業内容 ：メディア&IP事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業



■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社サイバーエージェント 広報担当 田口

E-mail：support@caanime.com