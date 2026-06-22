GVA TECH、会社設立直後の社会保険書類の作成・提出を支援する新サービス「GVA 労務書類」をリリース

GVA TECH株式会社

「GVA 法人登記(https://corporate.ai-con.lawyer)」などのリーガルテックサービスの開発・運営を行うGVA TECH株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：山本 俊、以下「GVA TECH」）は、会社の設立後に提出が必要な社会保険手続きの書類を、ユーザー自身がオンラインで作成できる「GVA 労務書類(http://hrdocs.ai-con.lawyer/)」をリリースしました。

法人登記の支援サービス「GVA 法人登記」で培ったノウハウを活かし、社会保険という新たな領域にも支援の幅を拡大することで、会社設立期に必要な手続きを包括的にサポートしてまいります。

「GVA 労務書類」詳細はこちら :http://hrdocs.ai-con.lawyer/

■サービスリリースの背景

「GVA 労務書類」：http://hrdocs.ai-con.lawyer/

GVA TECHは、企業の登記手続きを支援する「GVA 法人登記」を展開し、煩雑な登記手続きの効率化を通じて多くの企業を支援してまいりました。

2019年1月のサービス開始以来、主に創業間もない企業や中小・スタートアップ企業にご支持いただき、累計30,000社以上にご利用いただくなど、法務手続き支援における確固たる実績を築いております。

また、法人登記以外の領域においても、「GVA 登記簿取得」や「GVA 商標登録」などのサービスを提供しています。どのサービスにおいても「周囲に相談できる専門家がいない」「士業に依頼する費用が捻出できない」「自社で手続きをしたいが方法がわからない」といった、中小規模でリソースの乏しい企業が直面する特有の課題を解決してまいりました。

これら法務手続き支援サービスを提供する中でのお客様とのコミュニケーションやアンケートを通じて見えてきた新たな課題の一つが、「会社設立直後の社会保険関連の手続き」です。

法人設立後5日以内に「健康保険・厚生年金保険の新規適用届」などの書類提出が必要ですが、独立間もない経営者からは「そもそも手続きが必要なことを知らなかった」「設立直後で相談できる士業がいない」「売上が不安定な時期のため、士業への報酬や高額なクラウドサービスの費用が捻出できない」「手続きの必要性は認識しているが、具体的なやり方がわからない」「そのうちやればいいと思っていた」といった切実な声が寄せられました。

詳しいアンケート結果は、以下よりご覧いただけます。

会社設立直後の「最大の壁」は実は労務手続きだった？ペインになりがちな理由と設立直後の企業における実態がアンケートから判明(https://corporate.ai-con.lawyer/articles/online-service/34)

GVA TECHは、これらの課題を解決すべく、このたび新サービス「GVA 労務書類」をリリースいたしました。

「GVA 労務書類」 :http://hrdocs.ai-con.lawyer/

■「GVA 労務書類」の特長

「GVA 労務書類」は、会社設立後に提出が必要な社会保険関連書類の作成を支援するオンラインサービスで、ユーザー自身で手続きを進めることができます。

本サービスでは以下の書類作成に対応しています。

- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届- 健康保険・厚生年金 保険被保険者資格取得届- 健康保険 被扶養者(異動)届- 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届

【特長】

- フォーム入力だけで社会保険書類を作成専門知識がなくても、ガイドに沿って会社情報・必要事項を入力すれば、年金事務所への提出に必要な書類を生成できます。直感的な操作で、専門知識がないユーザーでも負担なく手続きが進められます。- 1書類3,000円（税別）からのシンプルな料金体系士業への顧問報酬や月額制クラウドサービスと異なり、必要な書類だけをスポットで作成できる明瞭な価格設計で、創業直後の企業でも負担なくご利用いただけます。- 登記簿謄本もセットで届く提出サポートオプションの「らくらく提出サポートプラン」（3,000円～・税別）をご利用いただくと、印刷された提出書類を、提出時に添付が必要な登記簿謄本(履歴事項全部証明書)とセットで郵送にてお受け取りいただけます。届いた書類を年金事務センターへ送付するだけで提出が完了するため、書類の印刷や謄本取得の手間を大幅に削減できます。

■GVA TECH会社概要

会社名 ：GVA TECH株式会社

代表取締役：山本 俊

本社所在地：東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル 8階

設立日 ：2017年1月4日

資本金 ：409百万円

事業内容 ：リーガルテックサービスの開発・提供

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：298A）

URL ：https://gvatech.co.jp/