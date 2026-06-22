パラダイスシティが“パリの夏”に染まる。リサとガスパール、ヴーヴ・クリコ、世界的パティシエが彩る「Parisian Summer（パリジャン・サマー）」、6月19日（金）より開催

株式会社パラダイスセガサミー

株式会社パラダイスセガサミーが展開するアートテインメントリゾート「パラダイスシティ」は、フランスが育んだ芸術的感性や豊かなライフスタイルに着想を得た期間限定キャンペーン「Parisian Summer（パリジャン・サマー）」を、2026年6月19日（金）より開催します。

本キャンペーンでは、館内の3つのエリアを舞台に、パリのカフェテラスで優雅なティータイムを楽しむデザートカフェ「Le Cafe〈ル・カフェ〉」、まるで絵本のワンシーンを歩くような、花々に彩られたヨーロッパの蚤の市を思わせるガーデンマーケット、フランス南部のリゾートをイメージしたラグジュアリープールを展開。「Le Cafe〈ル・カフェ〉」では、「ラ・リスト2025（LA LISTE 2025）」で“Pastry Talent of the Year”を受賞した世界的パティシエ、トム・コール氏による期間限定メニューを提供。また、ガーデンマーケットではフランスの人気キャラクター「リサとガスパール」とのコラボレーションも実施し、韓国に居ながらもパリの夏の情景に浸る特別なひとときをお届けします。

仁川国際空港からほど近い場所に位置するパラダイスシティは、3,000点以上のアート作品が空間や動線に溶け込み、歩くたびに表情を変える空間をはじめ、エンタテインメント、ウェルネス、グルメなど多層的な体験が重なり合う、韓国最大級の統合型リゾートです。パラダイスシティではこれまでも、世界的レストランガイド「ラ・リスト（LA LISTE）」の授賞式開催やフランスを代表するシェフとのガラディナーなど、フランス文化にまつわる取り組みを継続的に展開してきました。

アート、エンタテインメント、グルメが交差するパラダイスシティで、パリのエスプリを感じる優雅な夏休みをお過ごしください。

Le Cafe〈ル・カフェ〉

パリのカフェテラスで優雅なティータイムを楽しむようなデザートカフェ

イベントの幕開けを飾る第一弾は、6月19日から8月31日まで、世界的なペストリーシェフ「トム・コール（Thom Cole）」氏とコラボレーションした期間限定のデザートカフェ「Le Cafe（ル・カフェ）」を開催します。

トム・コール氏は、ミシュラン3つ星レストランのヘッドペストリーシェフを経て、現在はドバイの7つ星ホテルのペストリー総括シェフを務めており、昨年「ラ・リスト 2025（LA LISTE 2025）」にて“今年の発掘ペストリー人材（Pastry Talent of the Year）”を受賞した巨匠です。

7月2日から5日までの期間には、トム・コール氏が来韓し、アフタヌーンティーセットや限定デザートを紹介します。また、7月7日からは「ル・カフェ特製バーガー」などの軽食メニューをはじめ、ワインやハイボールなどのアルコール類も合わせて販売します。フランスの伝統的な製法で作られるホイップクリーム「シャンティクリーム」を活用したクロワッサン、クイニーアマン、フレンチトースト、済州（チェジュ）産アップルマンゴーソースを添えたパンナコッタなど、フランスらしいエスプリを感じるデザートを味わうことができます。

また、7月2日から8月31日の期間、パラダイスシティ・リワーズメンバーシップ会員様を対象に、フランス観光開発機構（フランス観光庁）との提携によるプレゼントキャンペーンを実施します。パリ往復航空券（ペア）、パリのセーヌ川を運行する遊覧船「バトームーシュ（Bateaux-Mouches）」のディナークルーズチケット（ペア）、パラダイスシティのコーナースイートルーム宿泊券、プレミアムデザートカフェ「ガーデンカフェ」の5万ウォン相当のバウチャーなどをプレゼントします。

絵本の世界を旅するガーデンマーケット

- 開催期間： 2026年6月19日（金）～8月31日（月）- 開催場所： ガーデン バイ ラク（GARDEN BY RAKU）- 応募条件：ドリンクを除く対象メニューを購入いただいた、パラダイスシティ・リワーズメンバーシップ会員の方リサとガスパールが招待するフレンチサマーマルシェ

フランスを代表する人気キャラクター「リサとガスパール」とコラボレーションした期間限定のマルシェ。 エッフェル塔や凱旋門などパリを象徴するランドマークをモチーフにしたフォトスポットや、花々に彩られたヨーロッパの蚤の市を思わせる「ガーデンマーケット」が登場します。まるで絵本の世界に迷い込んだかのような空間で、パリの散策気分をお楽しみいただけます。

「リサとガスパール」は、フランスの作家アン・グットマンと画家ゲオルグ・ハレンスレーベン夫妻が1999年に誕生した絵本シリーズです。油絵風の色彩と感性的なイラストで世界中の人々から愛されており、日本でもシリーズ累計販売200万部を突破するなど、世界的に広く知られています。

250年の歴史を誇るヴーヴ・クリコとともに楽しむフレンチサマー

- 開催期間： 2026年7月4日（土）～8月23日（日）- 開催場所： プラザ（PLAZA）リゾートの随所を彩るフランスの夏

世界的なシャンパーニュメゾン「ヴーヴ・クリコ（Veuve Clicquot）」とのコラボレーションにより、南仏のリゾートをイメージしたサマープールが登場。ブランドを象徴する「クリコ・イエロー」を基調としたカバナやフォトスポットなど、華やかなフレンチリゾートの世界観を演出します。また、限定ハンバーガーなどの特別メニューも登場し、五感でフランスの夏を感じるひとときをお届けします。

- 開催期間： 2026年6月19日（金）～8月31日（月）- 開催場所： パラダイスシティホテル＆リゾート メインプール

このほかにも、プレミアムクラブ「CHROMA（クロマ）」の外壁では、6月19日よりフランスをテーマにした特別映像を投影します。フランスの主要名所の夏の風景を3Dコラージュで再解釈した映像は、まるでフランスの夏をを旅しているかのような没入感を演出します。

パラダイスシティとは

パラダイスシティは、仁川国際空港から車で最短5分に位置する、韓国カルチャーの今を象徴する統合型アートテインメントリゾートです。訪れる人が自身の感性に委ね、感性のままに過ごす、“静けさと高揚感が交差する街” に滞在するような体験を提供しています。

敷地内の各所には、草間彌生氏やダミアン・ハースト氏をはじめとする3,000点以上の世界的アーティストの作品が空間や動線に自然と溶け込み、歩くたびにアートと出会い、アートとともに過ごす空間が広がります。さらに、9種類の異なる表情を見せるアクアスパと、伝統的な韓国式サウナ施設「チムジルバン」を再解釈したチムジルスパが楽しめる「シメール」や、洗練された空間とエンタテインメントが融合する大人の社交場「パラダイスカジノ」など、静けさから躍動へ感情が移ろう、韓国カルチャーの現在地に触れる時間が流れます。

また、異なる滞在スタイルに応える3つのホテルとして、施設の中核を担う「パラダイスホテル＆リゾート」、ヨーロピアン・ブティックコンセプトの「アートパラディソ」、仕事と余暇をつなぐ「ハイアット リージェンシー 仁川 パラダイスシティ」を備えています。その他にも、グルメ、ショッピング、屋内型テーマパークまで多彩な体験が揃い、滞在時間や目的に合わせて自由にお過ごしいただけます。

公式サイト：https://www.p-city.com

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