【6日間で3.2万個完売、売上1.1億円超】新日本製薬×Wacker、“売れるコンテンツマーケティング”でQoo10総合1位

株式会社Wacker

株式会社Wacker（本社：東京都港区、代表取締役：鹿田将斗）は、新日本製薬 株式会社（本社：福岡市、代表取締役社長CEO：後藤孝洋）と共同で、人気美容インフルエンサーを起用したコンテンツマーケティング施策を実施いたしました。

本施策では、商品の魅力を一方的に伝えるのではなく、企業担当者との価格交渉の過程そのものをコンテンツ化。

その結果、販売開始から6日間で3.2万個が完売し、売上1.1億円を達成。4月18日にQoo10総合ランキングおよびビューティーランキングで1位・2位を獲得しました。

■キャンペーン内容

本施策では、「広告を見る」のではなく、「企業と消費者をつなぐストーリーを体験する」ことをコンセプトに企画を設計しました。



動画内では、人気美容インフルエンサーが新日本製薬オフィスを訪問し、パーフェクトワンフォーカス担当者と直接価格交渉を実施。

単なる商品紹介ではなく、

・なぜ値引きできるのか

・企業はどのような想いで企画に参加するのか

・どこまで消費者に還元できるのか

といった背景まで可視化することで、視聴者が商品だけでなくブランドへの共感を持てる構成としました。

また消費者も

「本当に実現できるのか」

「企業はどこまで本気で向き合ってくれるのか」

「インフルエンサーが視聴者の為に本気で向き合ってくれている」

という交渉の行方を見守る当事者になり

商品を売り込むのではなく、応援したくなるストーリーを届ける。

その結果、「欲しいから買う」だけでなく、「応援したいから買う」という購買行動につながりました。

■キャンペーン実績



本施策は想定を大きく上回る反響を獲得しました。

・販売開始から6日間で3.2万個完売

・売上1.1億円達成

・一部セットは販売開始約2時間で完売

・Qoo10総合ランキング1位・2位を獲得

・Qoo10ビューティーランキング1位・2位を獲得

実際の投稿URL：https://www.tiktok.com/@egachannel1/video/7629703699220335892(https://www.tiktok.com/@egachannel1/video/7629703699220335892)

本来1週間の販売を想定していた在庫が6日間で完売する結果となり、SNS上でも大きな話題となりました。

今回の取り組みは、「商品をどう売るか」ではなく、「なぜ人が動くのか」に向き合った事例となりました。

Wackerは今後も、企業・クリエイター・生活者をつなぐコンテンツ設計を通じて、ブランド価値向上と売上創出を支援してまいります。

■新日本製薬 株式会社

新日本製薬 株式会社（証券コード：4931、東京証券取引所 プライム市場）は、福岡県に本社を構え、パーパス『美と健康の「新しい」で、笑顔あふれる毎日をつくる。』のもと、化粧品、健康食品、医薬品の企画及び通信販売・卸販売を展開しています。

＜PERFECT ONE FOCUS（パーフェクトワンフォーカス）＞





・ CONCEPT

植物が 種から芽が出て

潤いを手に入れながら

やがて美しい花を咲かせるように、

人もまた美しい花を咲かせることができる。

PERFECT ONE FOCUSは

一人ひとり異なる肌質や体質を研究し、

植物のチカラであなたらしい美しさを引き出します。

可能性は無限大 どんな風にも素敵になれる。

あなたが “自分の好きな自分” になれるように。

■会社概要

株式会社Wackerは、「関わる人をワクワクさせる存在になる」をミッションとし、マーケティングコンサルティング事業を軸にクライアント、パートナー、生活者など関わる方々のワクワクする目標を実現するパートナーです。





お問い合わせ先

info@wacker-inc.co.jp

担当：鹿田