ソーシャルブランドを目指すモルテン、MY FOOTBALL KITの『夏休み自由研究2026』開催

株式会社モルテンイベントの様子

株式会社モルテン（本社：広島市西区、代表取締役社長：民秋清史、以下、モルテン）は、公益財団法人日本サッカー協会（JFA）と共に、子どもたちを対象としたイベント『夏休み自由研究2026 サッカーを通してできるSDGs』を開催します。

ご好評につき、本年は7月23日(木)・24日(金)、8月17日(月)の3日間にわたり実施します。

イベントでは、サッカーを通じたSDGsへの貢献について学ぶ授業に加え、年齢や競技カテゴリーに応じたボールの違いやつくり、正しいメンテナンス方法など、サッカーに欠かせないボールへの理解を深めるプログラムを実施します。さらに、モルテンの組み立て式 サッカーボール『MY FOOTBALL KIT』の組み立て体験や、そのボールを使ったサッカー体験、会場となるJFA夢フィールドのツアーなど、盛りだくさんの内容を通じて、楽しみながら学べる機会を提供します。

授業で活用する『MY FOOTBALL KIT』は、製品やサービスを通じて社会課題の解決に取り組むソーシャルブランドを目指すモルテンが開発した、組み立て式サッカーボールです。 子どもたちが自らサッカーボールを組み立て、遊ぶ体験を通じて、モノづくりの楽しさや挑戦する力を育みます。

また本プログラムでは、参加費用の一部を活用し、支援団体を通じて体験機会の少ない子どもたちへ組み立て式サッカーボールを届ける活動にもつなげています。こうした取り組みは、SDGsの目標である「質の高い教育」や「つくる責任 つかう責任」に貢献するとともに、体験格差という社会課題の解決にもつながっています。

ソーシャルブランドを目指すモルテンは、MY FOOTBALL KITの活動を通して、体験格差を減らし、世界中の子どもたちに成長のきっかけ、教育・スポーツの支援を届けていきます。

■ 概要

【対象】

小学生 ※サッカーの経験は問いません

【場所】

高円宮記念JFA夢フィールド

〒261-0022 千葉県千葉市美浜区美浜11 JFA夢フィールド

【開催日時】

2026年7月23日(木) 10:00-12:00 （受付開始9:30）

2026年7月23日(木) 14:00-16:00 （受付開始13:30）

2026年7月24日(金) 10:00-12:00 （受付開始9:30）

2026年7月24日(金) 14:00-16:00 （受付開始13:30）

2026年8月17日(月) 10:00-12:00 （受付開始9:30）

2026年8月17日(月) 14:00-16:00 （受付開始13:30）

【定員】

各回50名

【参加費】

A） 参加チケット

1,650円（税込）

B） 参加チケット＋MY FOOTBALL KIT セット

5,500円（税込）

※ 参加費用の一部は支援団体を通じて体験の少ない子どもたちに『MY FOOTBALL KIT』を届ける活動資金に使用します。

【申し込み方法】

『夏休み自由研究2026 サッカーを通して出来るSDGs』特設ページから事前申し込

みとなります。

https://shop.moltensports.jp/pages/myfootballkit2024

【イベント内容】

時間：120分

１. ボールのひみつ サッカー × SDGs

２. MY FOOTBALL KIT 組み立て体験

※完成までの工程の一部をご体験いただきます。

３. サッカー体験（屋内）

誰でもできるゲーム感覚のアクティビティ

４. JFA夢フィールドツアー

実際に選手も使用したロッカールームなど施設をめぐるツアー

過去のイベントの様子

【主催】

株式会社モルテン

【共催】

公益財団法人日本サッカー協会

社会貢献やSDGsの達成につながる活動を「アスパス！」として、「環境、人権、健康、教育、地域」の5つの分野でサッカーファミリーの皆さんと一緒に取り組んでいます。

■ MY FOOTBALL KITについて

企業、団体がすべての子どもたちへ組み立て式サッカーボールやゴールを送ることで、子どもたちの体験格差を減らし、SDGsの目標である「質の高い教育」と「つくる責任・使う責任」に貢献する プログラムです。子どもたちがフットボールを通じて学習やスポーツの魅力を体感することを目的として2021年1月につくられました。つくり、遊び、なおす。持続可能な教育の仕組みが子どもたちの豊かな思考を培っていきます。

photo by Akihiro Yoshida

■ 公益財団法人日本サッカー協会について

公益財団法人日本サッカー協会（JFA）は、日本におけるサッカー競技を統括する唯一の団

体です。サッカーを通じて豊かなスポーツ文化を創造し、人々の心身の健全な発達と社会の

発展に貢献することを目的にしています。JFAは、サッカーの普及振興を図り、国民の健全な

心身の発達に寄与することを目指しています。﻿

JFA公式サイト：https://www.jfa.jp/

■ モルテン スポーツ用品事業について

モルテンのスポーツ用品事業は、1958年よりバスケットボール、ハンドボール、サッカー、バレー ボールなど競技用ボールを始めとするスポーツ用品の製造と販売を行い、グローバル・スタンダードとしての品質を高め続けています。

プレーヤーだけでなく、スポーツに関わる人たち（コーチ、管理者、保護者）が「スポーツでしか感じられない本物の感情を引き出すために、これ以上ない最適なプロダクトやこれ以上ない最適な環境をつくり、スポーツがいつも人生のそばにある世界を実現する。」ことを目指しています。

モルテン スポーツ用品事業公式サイト : https://www.molten.co.jp/sports/jp/(https://sports.molten.co.jp/jp/)

モルテン 公式オンラインショップ：https://shop.moltensports.jp/ (https://shop.moltensports.jp/)

■ モルテン スポーツ用品事業の社会課題に関する取り組みについて

私たちは社会課題を製品やサービスで解決するソーシャルブランドになることを目指し、事業活動や製品づくりを行っています。バスケットボールの普及と強化を目指すバスケブランド「molten B＋ (ビー・プラス)(https://www.molten-b-plus.com/)」や、子どもたちの体験格差を埋め、教育キットとしても優れている空気のいらない サッカーボール「MY FOOTBALL KIT(https://myfootballkit.jp/)」、バスケットボールを通じて子どもと大人の体験格差の解消に取り組む「一般社団法人 Arch to Hoop 沖縄(https://arch-to-hoop-okinawa.com/)」への参画、“好きなことを続けよう。スポーツを続けよう”をスローガンに女子スポーツ継続に取り組む「Keep Playing(https://shop.moltensports.jp/pages/keepplaying)」の活動に加え、既存製品の材料を見直し、環境負荷への対策に取り組んでいます。

■ 株式会社モルテン 会社概要

競技用ボールと自動車部品の製造・販売に始まり、内部の空気圧を調整する「中空体技術」と、ゴム・樹脂などの高分子素材を扱う「高分子化学」の 2つのコア技術を活用して事業を拡大してきました。 現在では、競技用ボールをはじめとするスポーツ用品事業や自動車部品事業のほか、医療・福祉機器事業では、製品開発と学術研究の両面から社会貢献を担い、マリン・産業用品事業では、浮桟橋や橋梁用ゴム支 承のほか社会基盤を構成する要素を製造・販売するなど、様々な分野で可能性を追究し続けています。

所 在 地：広島県広島市西区観音新町四丁目 10-97-21

設 立：1958 年 11 月 1 日

代 表 者：代表取締役社長 最高経営責任者 民秋清史

資 本 金：3 億 1,614 万円

従 業 員：単体 673 人（2023 年 9 月時点）、グループ 3,100 人

社名由来：molten とは melt の過去分詞で、"溶解する、鋳造する"という意味に加えて、"古いもの

から新しいものに脱皮する"という意味を持っています。

U R L：https://www.molten.co.jp/