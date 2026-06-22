スタイルブレッド、お中元や夏ギフトに最適な「サマーギフト2026」を期間限定で新発売

株式会社 スタイルブレッド

焼成冷凍パンの製造・販売を行う株式会社スタイルブレッド（本社：東京都港区、代表取締役：田中 知）は、2026年6月22日（月）より、公式オンラインストアにて「サマーギフト2026」を発売いたします。

本商品は、定番人気の食事パンから新商品ピッツァまで、幅広い年代に喜ばれる10種を詰め合わせた夏季限定の特別なギフトセットです。厳しい暑さを迎える夏に、手軽に上質な食卓を楽しめるギフトとしてご提案します。 また、発売を記念して、同日より期間限定のポイントアップキャンペーンも開催いたします。

「サマーギフト2026」には、今年5月の発売以降、人気急上昇中の「ピッツァ・マルゲリータ」がセットに初登場。さらに、夏らしい爽やかな味わいの「日向夏とクリームチーズのスイートロール」をはじめ、メディアでも話題の「塩パン」や「クロワッサン・ショコラ」「桜燻しのベーコンフランス」など定番人気のパンまで、幅広い年代の方にお楽しみいただける10種を厳選しています。

本商品は、すべての商品をオリジナルのギフトボックスに入れてお届けします。大切な方への贈り物として、無料の「熨斗（のし）」や「グリーティングカード」もご活用いただけます。また、贈り先の住所がわからなくても、LINEやメールで気軽に贈れる「eギフト」サービスにも対応しております。

さらに期間限定で、新商品の「サマーギフト2026」をお得に楽しめる、ポイントアップキャンペーンを実施します。

・対象商品：「サマーギフト2026」

・特典内容：ポイント10倍

・対象期間：2026年7月31日（金）お届け分まで

【商品概要】

商品名：サマーギフト2026

販売価格：4,428円（税込・送料別）

内容：パン9種23個＋ピッツァ1枚

- 塩パン（2個入り） × 1袋- 至福のクロワッサン（2個入り） × 1袋- 国産枝豆とほんのりチーズのフォカッチャ（2個入り） × 1袋- クロワッサン・ショコラ（2個入り） × 1袋- 日向夏とクリームチーズのスイートロール（2個入り） × 1袋- ブリオッシュ・ブール（4個入り） × 1袋- フォカッチャ（4個入り） × 1袋- ベーグルプレーン/ミニ（4個入り） × 1袋- 桜燻しのベーコンフランス（1個入り） × 1袋- ピッツァ・マルゲリータ（1枚入り） × 1袋

「サマーギフト2026」詳しくはこちら＞＞(https://ec.stylebread.com/shop/products/60855)

スタイルブレッド公式オンラインストアについて詳しくはこちら＞＞(https://ec.stylebread.com/shop)

【会社概要】

会社名：株式会社スタイルブレッド

設立：2006年5月

代表者：代表取締役 田中 知

事業内容：パンの製造・販売

～沿革～

株式会社スタイルブレッドは、群馬県桐生市の大正時代から続くベーカリーをルーツに、2006年より冷凍パンの製造・販売を開始しました。代表・田中知がアメリカで出会った「おいしいパンを冷凍するからおいしい」という考えに感銘を受けたことがきっかけです。

自家製「桐生酵母」や国産小麦を使用し、低温長時間熟成製法で焼き上げたパンは、全国約5,000のホテルやレストランに選ばれています。2018年には家庭向けブランド「Pan&（パンド）」をスタートし、2024年5月より「STYLE BREAD」として定期購入サービスを展開。毎日に上質なパンのあるライフスタイルを提案しています。