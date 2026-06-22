超ミドルシニアコンソーシアム、第8回勉強会を2026年7月23日（木）に開催

株式会社グライダーアソシエイツ

2025年6月6日に発足した、企業の枠組みを超えた共創を目指す共同体「超ミドルシニアコンソーシアム」。8回目となる勉強会を2026年7月23日（木）に開催いたします。

今回は、プレゼンテーターに一般社団法人幸年期マチュアライフ協会(https://www.maturelife.org/) 代表理事 今井 麻恵氏をお呼びして、「50代から考える健幸と充実ライフスタイルの準備」をテーマにお話をいただきます。

同協会は、「男女の更年期」に関する正しい知識と、それぞれに合う心地よい過ごし方の普及を通じて、人生も心身も成熟した『マチュア世代』のポジティブで健やかな生活（ウェルビーイング＝『幸年期マチュアライフ』）に寄与することを目的に活動しています。更年期を次のステップへの準備期間ととらえ、心地よく前向きに進むことで「幸年期」へと変えていく生き方を応援し、互いにサポートし合える仲間や企業・団体が増えていく社会を目指しています。

今回の勉強会では、人生100年時代の「更年期ケア」を更年期の先にある『健幸ウェルビーイング』への準備期間と捉え、「身体・こころ・関係性の健やかさ」に向けて生活者をいかにポジティブアクションへ導くか。この実現に向けたアプローチについて、先導者となる参加企業の皆様と共に深掘りし、事業活動のヒントとなるディスカッションを行う予定です。

同協会とのコラボレーションおよび共創プロジェクトなどお話を伺ってみたいという事業会社・官公庁・大学関係者の皆さま、どうぞお気軽にご参加ください。

【超ミドルシニアコンソーシアム 勉強会 第8回 開催概要】- 開催日時：2026年7月23日（木）17:00-18:30予定（受付開始：16:45）- 開催場所：株式会社グライダーアソシエイツ 〒141-0031 東京都品川区西五反田8-1-3 PMO五反田 9F- 参加資格：超ミドルシニアコンソーシアム 会員登録企業担当者- 参加人数：最大10名（応募多数の場合は抽選となります）- 参加費用：無料- 留意点 ：本企画は事業会社に所属するご担当者のみが対象となります。また、勉強会の様子は後日、記事として本サイトで公開する予定です。

【プレゼンテーター】- 企業名：一般社団法人幸年期マチュアライフ協会- 部門/役職：代表理事- お名前：今井 麻恵 様- 経歴：1991年新卒後、複数の広告会社にて製薬・ヘルスケア・トイレタリー・食品を中心にマーケティングに従事。39才で乳がんを発症、ホルモン治療由来の「疑似更年期」を40歳より経験。その経験と、クライアント業務でのスタディを機に、「更年期の社会課題化」をライフワークに。2018年からはキャリアサポート、新規事業開発の視点からタレントマネジメントと社内研修の企画開発、ファシリテーションを行うとともに、社内広報および対外的な人財広報に業務の幅を広げ、2021年3月に退社。同年10月に一般社団法人「幸年期マチュアライフ協会」を設立。更年期の不の解消、更年期をウェルビーイングにし、「幸年期」と捉えられるよう、男女更年期の就労の両立、更年期世代と思春期世代の親子のコミュニケーションの啓発を軸に、全世代への更年期への関心、そして理解促進に向け、オリジナルツール「更年期が幸年期になるカードゲーム」を活用したセミナー・ワークショップを展開。2026年より男女更年期の啓発のため、更年期検定を開始。https://college.coeteco.jp/s/maturelife

■プレゼンテーターコメント（今井氏より）

私どもは、定量、定性データを元に課題を見出し、男女更年期のウェルビーイング、「幸年期」の実現に向け活動をしております。

更年期の不の解消のために、まず更年期に関心をもつこと、知ること、そしてアクションしようと思う、アクションするという態度変容を目指し、企業研修などの啓発活動や協働、共創でのプロジェクトなどを行い、生活者のウェルビーイングに向けた提案を行っております。

今の「ミドルシニア」世代は、若々しく、また成熟したマチュアでありながらも、どうしても、ホルモンバランスの節目、ライフステージの節目が重なり、心身の悩みや家族・仕事の悩みも伴う世代で、ここに「更年期」という変化の時期が重なってきます。

私どもはこの人生100年時代の「更年期ケア」は、更年期の先にある『健幸ウェルビーイング』への準備期間と考えております。

医療を超えた多くの解決ソリューションが選べる時代だからこそ、「身体の健やかさ」「こころの健やかさ」「関係性の健やかさ」を目指し、更年期というこの期間に、いかにポジティブアクションに“導く”かを、先導者となる、ご参加の企業様とともにディスカッションし、事業活動のヒントとしてお役立ていただきたいと考えます。

【参加申し込み方法】

参加をご希望の方は、2026年7月6日（月）までに以下よりお申し込みください。

※「超ミドルシニアコンソーシアム」への登録が必須です。未登録の方は必ず、未登録の方用お申し込みフォームよりお申込をお願いいたします。

【未登録の方用】お申し込みフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4lymEBNCrQrAOm7n6wvH94zzTS6avPFMEPJX_IgruVkJkgA/viewform?usp=dialog)

【登録済みの方用】お申し込みフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFmVhclTiyBIYVPy4Bcyij5N2UgyJJwvo-gBzhTOHVR5zUtA/viewform?usp=dialog)

【株式会社グライダーアソシエイツについて】

社名：株式会社グライダーアソシエイツ

本社：東京都品川区西五反田8-1-3 PMO五反田9F

設立：2012年2月6日

代表者：代表取締役社長 杉本哲哉

事業内容：社会課題の解決につながるコンサルティング業務、クリエイティブ制作、自社サービスの企画・開発・運営、インキュベーション投資

関連会社：株式会社craft. 、株式会社マゼランメディカル、株式会社good-eye

URL：https://www.glider-associates.com/

【プレスリリースに関するお問い合わせ】

超ミドルシニアコンソーシアム運営事務局（担当：安澤）

Email：sms-consortium@glider-associates.com

Webサイト：https://sms-consortium.antenna.jp/