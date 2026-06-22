さいとうなおき × NEW ERA(R)、描き下ろしイラストを使用した特別アイテムを6月26日よりZOZOVILLAで数量限定販売

株式会社ZOZO

イラストレーター・YouTuberとして活動するさいとうなおき氏（@_NaokiSaito(https://x.com/_NaokiSaito)）と、スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランド「NEW ERA(R)（ニューエラ）」がコラボレーションしたアイテムを、6月26日（金）よりZOZOVILLAにて数量限定で販売します（※）。

今回販売するのは、さいとうなおき氏の描き下ろしによるキャラクター「ニューエラちゃん」をキーモチーフにした、NEW ERA(R)の人気ヘッドウェア「9FIFTY(TM)」「9FORTY(TM)」「9TWENTY(TM)」をはじめ、キャップポーチやトートバッグ・Tシャツのセットなど全7型のアイテムです。コラボレーションアイテムには「ニューエラちゃん」のイラストが描かれたカードがセット内容に含まれ、オリジナルボックスに収納されたヘッドウェアには、カードに加えて「ニューエラちゃん」のキーホルダーも含まれます。

（※）ニューエラのオンラインストアでも同日より販売されます。

・販売日：2026年6月26日（金）正午

※在庫が無くなり次第、販売終了となります。

※受注販売期間終了後に再度販売する可能性がございます。

・URL：https://zozo.jp/search/?p_gtagid=2429616

※6月26日（金）正午より商品公開

＜アイテムについて＞

（左上から）

【さいとうなおき × NEW ERA(R)】9FIFTY(TM)（カード＆キーホルダー付き）：19,800円（税込）

【さいとうなおき × NEW ERA(R)】9FORTY(TM)（カード＆キーホルダー付き）：12,100円（税込）

【さいとうなおき × NEW ERA(R)】9TWENTY(TM)（カード＆キーホルダー付き）：12,100円（税込）

【さいとうなおき × NEW ERA(R)】Bucket-01（カード＆キーホルダー付き）：13,200円（税込）

【さいとうなおき × NEW ERA(R)】Cap Pouch M（カード付き）：9,900円（税込）

（左から）

【さいとうなおき × NEW ERA(R)】Twill Tote Bag ＆ Oversized Short Sleeve Tee A（カード付き）（2色展開）：13,200円（税込）

【さいとうなおき × NEW ERA(R)】Twill Tote Bag ＆ Oversized Short Sleeve Tee B（カード付き）（2色展開）：13,200円（税込）

＜カード・キーホルダー デザイン＞

※カードは4種類のうちいずれか1種がセット内容に含まれます。種類はお選びいただけません。

※キーホルダーはヘッドウェアのセット内容に含まれます。

＜さいとうなおき氏 コメント＞

今回は全て描き下ろしでグラフィックを作っています。最初、4パターンのラフを描いたのですが、やはりニューエラは刺繍のイメージが強かったので、刺繍映えを考えたシンプルで強いラインアートをメインにし、それをアニメスタイルに描き起こした2パターンでいこうと決めました。今回のキャラクターは、ブランドをそのまま擬人化した「ニューエラちゃん」というキャラクターです。過去、自分自身でTシャツを作ったことはあったのですが、帽子は今回が初めてです。刺繍にすごくこだわりを持って作られているので是非手にとってご覧ください。シンプルなロゴから、アニメスタイルな柄と幅を持たせたので、ご自身のスタイルに合わせて身に着けていただけたら嬉しいです。