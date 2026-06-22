上畑 佑平士 選手 藤枝MYFCに完全移籍のお知らせ

株式会社AC福島ユナイテッド

このたび、上畑 佑平士 選手が藤枝MYFCに完全移籍することとなりましたので、お知らせいたします。

上畑 佑平士（UEHATA Uheiji）選手プロフィール

【ポジション】MF

【生年月日】1998年7月25日（27歳）

【身長/体重】180cm / 72kg

【出身地】兵庫県

【サッカー歴】

高須SC→セレッソ大阪西U-15→セレッソ大阪U-18→産業能率大→福島ユナイテッドFC

【出場記録】

【上畑 選手コメント】

大卒から5年半、本当にありがとうございました。

直接みなさまに挨拶することができずすみません。2026/27シーズンの昇格の為に戦っていた、道半ばでチームを離れることは非常に申し訳なく思っています。

右も左もわからず加入した初日から今日まで、ここで過ごした毎日は、サッカー選手、そして1人の人間として僕を大きく成長させてくれました。振り返れば、決して良い時ばかりではありませんでした。怪我に苦しんだ時期、プレーオフで勝ち上がれず悔しい思いをしたシーズン。しかし、素晴らしい監督、コーチ陣や高いレベルのチームメイトと毎日楽しくトレーニングできた日々、なかなか勝てなくてもブーイングではなく、熱い言葉で背中を押し続けてくれたファン、サポーターのみなさま。そして勝利の瞬間に全員で共有した「わっしょい」。そのすべてが、今の僕の大きな財産です。

プライベートでは福島で新たに家族も増え、福島の温かい人たちに囲まれて生活することができました。本当に感謝しています。

正直とても悩みました。僕のサッカー選手としての礎は福島が作ってくれました。慣れ親しんだ土地、チームを離れるのは寂しいですが、自分を信じ、福島で培ったものを信じて新たにがんばりたいと思います。

福島ユナイテッドFCでの素晴らしい出会いに感謝します。このクラブ、福島が僕を成長させてくれました。本当に色んな方の支えがあって今の自分があると実感しています。

本当にお世話になりました。ありがとうございました。