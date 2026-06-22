池谷直樹、「お父さんのためなら売ってもらって構わない」長男・池谷匠翔騎手の言葉に男泣き　池谷直樹を象徴する“モンスターボックス”を売却！？驚きの査定額にスタジオ騒然

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』の#4を、2026年6月18日（木）夜11時より放送いたしました。

『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”です。今年2月に特別番組として全3話を放送した際には、毎週SNSやネットニュース上で大きな反響を呼び、レギュラー化が決定いたしました。番組MCには、前作に続き、2年半ぶりの芸能界復帰とは思えない番組進行を見せた小島瑠璃子と、圧倒的な安定感で番組を盛り上げる平成ノブシコブシの吉村崇の2名が続投。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届けます。

今回、番組最大の目玉となるのが、新システム“ギフティングステージ”です。自らの売れる資産を売却してもなお、新たな夢への目標金額に届かない挑戦者のために、“ギフテンダー”として大物資産家たちが集結。挑戦者の本気のプレゼンを聞き、「この人の人生の再スタートを応援したい！」と心が動かされた資産家は、なんと自らの資産をその場で売却し、その売却額を“応援金”として挑戦者に贈与します。単に私物を売るだけでは終わらない、資産家たちとのヒリヒリするような真剣勝負のピッチと、善意によって奇跡の再スタートが切られる緊迫の瞬間は、今シーズンの見どころとなっています。

■池谷直樹、「お父さんのためなら売ってもらって構わない」長男・池谷匠翔騎手の言葉に男泣き

6月18日（木）放送の#4では、国民的番組『筋肉番付』などで活躍し、“モンスターボックス23段”の世界記録を持つ元体操選手・池谷直樹が登場しました。ニュースで報じられた「借金1億2000万円」の理由について、自らが立ち上げようとした舞台のツアー直前に、仲介人に任せていた「旅行会社への未払いが判明」「夜逃げみたいなかたちでいなくなってしまった」と、詐欺被害に遭った壮絶な過去を明かします。現在はキッチンカーでのたこ焼き販売や、舞台出演、体操教室をしながら借金を返済しつつ、コロナで挫折した「アクロバットレストラン」を復活させるという夢を持つ池谷。必要資金9600万円という莫大な額を前に、自宅の売却までを視野に入れた「家族会議」の模様も放送されました。家族に負担をかけることへの葛藤を抱える池谷に対し、三男・優久翔さんは「家族は応援してあげないといけない」と背中を押します。さらに、長男の池谷匠翔騎手へのインタビュー映像も公開され、「お母さんからLINEで『匠翔のものが売られるかも』『大事なのがあったら言って』って来ていた」と語った匠翔騎手。「お父さんの夢であるレストランの立ち上げはとても応援しています」「お父さんのためになるなら、売ってもらっても構わないです」という力強いエールがVTRで流れると、スタジオの池谷は眼鏡を外して大粒の涙を拭い、男泣き。家族全員で夢を応援する姿に、スタジオは感動に包まれました。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

【動画】池谷直樹、借金の真相(https://x.com/ABEMA_Variety/status/2067562928241602898)

■池谷直樹を象徴する“モンスターボックス”を売却！？驚きの査定額にスタジオ騒然

そんな池谷が、夢を叶えるために査定に出したものの中には、自身を象徴する“栄光の資産”である「モンスターボックス（23段の跳び箱）」も。「売るなら今かもしれない」と語る専門家によって詳細な査定が行われると、スタジオで発表された査定額はなんと350万円。「23段の跳び箱に希少価値があり、池谷直樹が持つことで唯一無二の存在になる」「イベントでの収益化が見込める」という査定理由と驚きの高額査定に、MCの吉村崇は立ち上がって驚愕し、小島瑠璃子も「すごーい！」と大興奮の声を上げました。

【動画】過去の栄光“モンスターボックス”を売却か(https://x.com/ABEMA_Variety/status/2067563807761928242)

■1億2000万円の借金から「アクロバットレストラン復活」の夢へ！ギフティングステージの結末は！？

そして、大物資産家（ギフテンダー）たちが、挑戦者の想いを聞いて「応援したい！」と思えたら、自らの資産をその場で売却し、その売却額を“応援金”として挑戦者に贈与する“ギフティングステージ”では、人生初のピッチを敢行した池谷。「引退したアスリートたちを1人でも多く救いたい」「このアクロバットのエンターテインメントというものが日本にできたという爪痕を残したい」と熱い想いを語り、スタジオで12段の跳び箱を完璧に成功させるパフォーマンスで覚悟を示しました。ギフテンダーの一人であるトップ起業家・竹之内教博からは「不器用だけど、男らしい」と称賛の声が上がった一方で、「金額が金額だけに中途半端に応援するぐらいだったら…」と厳しい意見も。果たして、池谷の熱意はギフテンダーたちの心を動かし、応援金を勝ち取ることができたのか？そして、提示された金額に池谷が下した「受け取るか、受け取らないか」の決断とは…！？気になる“ギフティングステージ”の結末は、現在ABEMAにて無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。

【動画】池谷直樹、自宅も売る覚悟！資産家へ5000万を募る(https://x.com/ABEMA_Variety/status/2067564727161815327)

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

■「ABEMA」オリジナルバラエティ『資産、全部売ってみた』（全5話）番組概要

（C）AbemaTV,Inc.

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2051

PR映像：https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p501

＜#0＞

配信URL： https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p480

＜#1＞

配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p101

＜#2＞

配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p102

＜#3＞

配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p103

＜#4＞

配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p104

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

※記事をSNSに掲載いただける場合は、 #資産全部売ってみた のハッシュタグの記載をお願いいたします

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/