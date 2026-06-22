これを着ればあなたもケロロ小隊…いや、スタッフチームの仲間入り！　『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の公開を記念した特別描き下ろしイラスト使用のTシャツが6月26日発売！

株式会社アニメイトホールディングス△描き下ろしイラスト商品の詳細はこちら！ :https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/alamode-tshurt-keroro/cd/4263/

株式会社アニメイトは、『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』のTシャツを、2026年6月26日から販売いたします。

Tシャツには、ケロロ・タママ・ギロロ・クルル・ドロロの5キャラをラインナップ。ケロロ小隊が映画制作チームになりきった、劇場版公開記念の特別な描き下ろしイラストをデザインしています。

本商品は、アニメイトのアパレル・雑貨ブランド「Space A la mode」より展開中のコラボTシャツシリーズ「T-shirt Collection」の新弾となります。今後もさまざまなアニメ・漫画・ゲームなどとコラボしたTシャツ商品が続々登場予定ですので、お見逃しなく！

■商品情報

△『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』Space A la mode T-shirt Collection

『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』Space A la mode T-shirt Collection

発売日：2026年6月26日

価格：各3,850円（税込）

取扱場所：全国アニメイト各店、アニメイト通販

種類：5種（ケロロ／タママ／ギロロ／クルル／ドロロ）

仕様：綿100％

サイズ：

＜M＞身丈約70cm 身幅約58cm 肩幅約55cm 袖丈約23cm

＜L＞身丈約78cm 身幅約64cm 肩幅約61cm 袖丈約27cm

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会

■関連URL

『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』Space A la mode T-shirt Collection アニメイト通販商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/alamode-tshurt-keroro/cd/4263/)

『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』公式サイト(https://www.bn-pictures.co.jp/keroro-anime/movie/)

■『ケロロ軍曹』とは

漫画家・吉崎観音が、雑誌「月刊少年エース」（発行：株式会社KADOKAWA）にて連載中の、地球を訪れたカエルに似た宇宙人がまきおこす騒動を描くコメディ作品。2004年からの7年間、TVアニメシリーズが放送され、5作の劇場版アニメ公開を含めて幅広くメディア展開。2024年には原作連載25周年、TVアニメ開始から20周年を迎えた。

そして、2026年6月26日（金）には16年ぶりの劇場版最新作『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の公開と、2026年秋からは完全新作TVアニメ『ケロロ軍曹☆』の放送が決定している。