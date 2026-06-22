大阪イベント初開催！「顔の凹み傷痕※」に着目した、新ブランド「UNELL（ユネル）」“凹み傷痕を埋める”業界初のワークショップ　「フィリングアンドスムージングプライマー タッチアップイベント」　開催

株式会社ポーラ・オルビスホールディングス

株式会社ポーラ・オルビスホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：横手 喜一）の新規事業、「顔の傷痕」に着目した傷痕ケア化粧品ブランド「UNELL（ユネル）」は、「凹み傷痕※のカバー」に特化した化粧下地「フィリングアンドスムージングプライマー」のタッチアップイベントを、大阪と東京の２都市で開催いたします。

イベントでは、人工皮膚を用いた凹み傷痕を埋めるワークショップのほか、ブランド設立者である田所直樹のほか、ユネル専任スタッフが製品のご使用方法を紹介いたします。参加特典として、ご自宅でご使用いただけるサンプルをご提供いたします。

東京ではすでに５月よりタッチアップイベントを展開しておりましたが、大阪は初開催となります。また本イベントは個人の方のご参加のほか、皮膚科など病院関係者の方のご参加も受け付けます。

また、6月１日より開始した、UNELL「フィリングアンドスムージングプライマー」の無料サンプリングキャンペーンも好評開催中です。先着で1,000名様（1世帯1名様のみ）に3回分のセットを無料で御提供しておりますが、ご好評につき応募期間を延長いたします。

ユネルの「フィリングアンドスムージングプライマー」をお試しできるイベントとサンプルキャンペーンが同時に開催しています。

ぜひこの機会にお試しください。

※自社調べ（2026年2月時点）。日本国内で販売されている一般化粧品において、凹み傷跡への物理的補整を主目的とした化粧下地として。

『 タッチアップイベント詳細 』

ユネルは、ポーラ・オルビスホールディングスの新規事業です。3月より発売している、凹み傷痕を埋める「フィリングアンドスムージングプライマー」は、事業への共感も後押しし、予想を大きく上回りたくさんの方にご注文いただいております。

東京ですでに実施したタッチアップイベントでは、人工皮膚を用いた凹み傷痕を埋めるワークショップが大変ご好評をいただいております。平日のみの開催でしたが、土日開催のご希望を多くいただき、今回大阪と東京で開催する運びとなりました。参加特典としてサンプルなどご用意しております。本イベントは、「フィリングアンドスムージングプライマー」のご購入の有無に限らず、どなた様でも無料で参加が可能です。また個人のお客様のほか、皮膚科等関係者様病院のご参加も受け付けます。ぜひこの機会にお試しください。

「イベント内容」

☑UNELLブランド紹介

☑フィリングアンドスムージングプライマー 基本の塗り方やご使用方法について

☑凹み傷跡を埋めるワークショップ（※人工皮膚をご用意しておりますが、お顔やお手元へのタッチアップも可能です）

☑凹み傷痕以外にも、Tips紹介

→エイジングサインや、開き毛穴等、凹みをなめらかに整えるhow toをご紹介します

※洗顔、クレンジング、洗顔タオル、ふき取りシートなどはご用意しております。

※ベースメーク品のご用意はございませんので、お顔でお試しになる場合には、お化粧直しのアイテムをあらかじめご用意ください。

＜大阪会場＞ 定員：10名 ※各回1時間

お申込み：https://unell-event-osaka2607.peatix.com/

☑7月4日（土）13時～18時 ☑7月5日（日）13時～18時

『開催住所』 アジュール新大阪

〒532-0011大阪府大阪市淀川区西中島4丁目4番25号フルーレ新大阪１０１１号室

アクセス：大阪メトロ御堂筋線 西中島南方駅 徒歩2分

https://www.spacemarket.com/spaces/pf9nvsy7u52-x2p8/

＜東京会場＞定員：10名 ※各回1時間

お申込み：https://unell-event-tokyo2607.peatix.com/

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『開催住所』 ポーラ青山ビル ５F overrap

〒107-0062東京都港区南青山2-5-17 ポーラ青山ビルディング1F

アクセス：東京メトロ銀座線・半蔵門線／都営大江戸線「青山一丁目」駅5番出口より徒歩2

東京メトロ銀座線「外苑前」駅4a出口より徒歩5分

https://www.po-realestate.co.jp/business/aoyama.html

＜過去東京イベント 参加者の声＞

・40代女性：水疱瘡の後が気になって参加したが、こんなにきれいに隠れて驚いた。様々なカバーアイテムを使ってきたが、これほど満足できる仕上がりは初めて！

・30代女性：気になっていたニキビ跡も自然にカバーできて感動した。娘や周りにも勧めたい。

・10代女性：鼻や頬のニキビ跡が気になっていたがこれも傷痕の一種だと初めて知って勉強になった。塗り方から丁寧に教えてもらえて、とても満足度が高く楽しく参加できた。

・50代女性ヘアメイク：仕事柄様々な方の肌に触れるが、物理的に凹みを埋めて自然にカバーできる商品がなかったので、いつも苦労していた。実際に自分の肌のエイジングサイン箇所に使用してみたが、薄つきなのにシワが綺麗にカバーでき、とても驚いた。首のシワまでひと塗りで隠すことができて、仕事で大変重宝しそう。これからも使用方法を研究したい。

＜応募期間延長決定！＞『UNELL サンプリングキャンペーン詳細』

顔に傷痕がある方を対象に、6月より（開始日は追ってHP、SNSで発信いたします）「UNELL（ユネル）」の「フィリングアンドスムージングプライマー」を3回分お試しできるセットを、先着1,000名様に無料でご提供しておりますが、好評につき応募期間を延長いたします。

また皮膚科やクリニック様向けにも別途ご用意しております。専用窓口よりお申込みください。

☑お試しセット 内容

・フィリングアンドスムージングプライマー：3包

ご使用方法を記載し3包をセットしお送りいたします。

（ポストインでお届け）

☑期間：6月1日～7月31 日

☑応募方法： UNELL公式HPよりお申込みください

https://unell.jp/

※先着順につき、なくなり次第終了となります。

☑皮膚科やクリニック様 専用窓口：

info@unell.jp ※お問い合わせ後、２～3営業日内にスタッフが順次ご返信いたします。

『商品詳細』

商品名：フィリングアンドスムージングプライマー

発売日：2026年3月19日（木

価格：3,300円(税込)

Amazon販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSVG4662

公式サイト：https://unell.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/unell_jp/

ご使用方法等、詳細は公式HP、SNSよりご覧ください。



【ブランド「UNELL（ユネル）」について】

ユネルは、傷痕によって「日常の選択肢」が失われている現状に向き合うブランドです。

3,000名以上へのユーザー調査・インタビューでは、「傷痕を誰にも話せず、前髪で隠し続けてきた」「写真を避けてきた」「誰にも相談できなかった」といった声が多く寄せられました。これらの悩みは周囲から気づかれにくく、これまで医療と美容のどちらにも十分に拾われてこなかった領域であり、多くの傷痕に悩む方が声を上げられないまま日常を過ごしている現状があります。

ユネルは、こうした見えづらい痛みに寄り添い、傷痕によって失われていた日常の自由を取り戻すための新しい選択肢を届けることをミッションとしています。

【公式情報】

公式サイト：https://unell.jp/

Amazon販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSVG4662

Instagram：https://www.instagram.com/unell_jp/

【会社概要】

社名：株式会社ポーラ・オルビスホールディングス

所在地：東京都中央区銀座1-7-7 ポーラ銀座ビル

代表者：代表取締役社長 横手 喜一

設立：2006年9月29日

URL：https://www.po-holdings.co.jp