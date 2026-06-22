浜松の高校生リーダーが「防災カルタ」で世界へ命を守る学びを届ける

特定非営利活動法人なかよし学園プロジェクト

特定非営利活動法人なかよし学園プロジェクトは、2026年6月21日、オイスカ浜松国際高校にて、ふじのくに未来財団「静岡トヨタ自動車 ハイブリッド基金」助成事業「浜松発・世界とつながる防災カルタプロジェクト ―高校生リーダーが拓く多文化共生×防災教育―」の一環として、高校生を対象としたリーダーシップ研修会を実施しました。

本事業は、静岡県内に暮らす外国籍ルーツの住民、日本人住民、そして海外の災害リスクを抱える地域の人々に向けて、「やさしく、楽しく、実際に使える防災教育」を届けることを目的としたプロジェクトです。

今回の研修会では、参加した高校生たちが日本の防災の考え方、静岡県における災害リスク、多様な文化的背景を持つ人々とともに命を守るために必要な視点を学びました。その上で、「今、自分にできること」として、防災カルタの制作に取り組みました。

高校生が地域の防災リーダーに。カルタを通じて「誰ひとり取り残さない防災教育」へ

防災カルタを作成し、静岡県内および世界の防災啓発を行う

静岡県は南海トラフ地震をはじめとする大規模災害リスクを抱える地域です。一方、浜松地域を中心に、静岡県内には多くの外国籍ルーツを持つ住民が暮らしており、災害時には言語、文化、地域コミュニティとのつながりの違いが、避難行動や情報取得の大きな壁になる可能性があります。

本プロジェクトでは、そうした課題に対し、高校生リーダーが中心となり、子どもから大人まで理解しやすい「防災カルタ」を制作します。

カルタには、避難所での過ごし方、地震・津波・火災への備え、車社会における避難時の注意、助け合いの重要性、やさしい日本語やイラストによる防災情報などを盛り込みます。遊びながら学べる教材にすることで、日本語を母語としない人々や小さな子どもたちにも、防災を「自分ごと」として伝えることを目指します。

なかよし学園の海外防災教育の経験を、静岡の地域課題解決へ

多文化共生社会静岡の防災における課題（助成金申請資料より）カルタ制作による「当事者意識」と「防災啓発」による課題解決モデル（助成金申請資料より）

なかよし学園プロジェクトは、これまでコンゴ民主共和国、南スーダン、ウガンダ、カンボジア、シリア、ネパールなど、世界各地で教育支援・災害支援・平和教育を行ってきました。

2021年には、コンゴ民主共和国で発生したニーラゴンゴ火山災害に際して現地で災害支援活動を展開。その後、現地になかよし防災学校を設立し、災害時に命を守るための知識や避難行動を学ぶ機会づくりを進めてきました。

火山災害難民キャンプで支援活動を行うなかよし学園火山直後の現地で活動を行なったなかよし学園パートナー団体からの支援要請により災害支援活動を行う日本で報道されない現地の様子をなかよし学園が伝えた現地ではパートナー団体と共に災害支援活動を実施難民キャンプの子どもたちに笑顔をつくるなかよし学園

また、先日のネパール教育支援活動では、岐阜県安八町立結小学校の児童が制作した防災BOOKや新聞紙スリッパを活用し、ネパールの学校で防災教育を実施しました。日本の子どもたちが学び、考え、作った教材が海を渡り、災害リスクを抱える地域の子どもたちの学びにつながる。この経験は、今回の静岡県内での防災カルタプロジェクトにも生かされています。

結小学校作成の防災BOOKで日本の防災を教えるなかよし学園中村里英事務局長

本事業は、海外支援で得た知見を日本国内の地域課題に還元し、さらに静岡で生まれた教材を世界へ届ける「循環型の防災教育モデル」です。

ふじのくに未来財団「静岡トヨタ自動車 ハイブリッド基金」助成事業として実施

本プロジェクトは、ふじのくに未来財団「静岡トヨタ自動車 ハイブリッド基金」の助成を受けて実施しています。

静岡トヨタ自動車株式会社は、地域社会に奉仕する理念のもと、ハイブリッド車販売を通じた積立を活用し、地域課題に取り組むNPO・市民活動団体を支援する「ハイブリッド基金」を設立しています。

本事業は、同基金が掲げる「防災活動」への支援趣旨に基づき、災害時に弱い立場に置かれやすい子ども、高齢者、外国籍住民などを含め、誰ひとり取り残さない地域づくりを目指すものです。

特に今回は、高校生が単に防災を学ぶだけではなく、地域の課題を自ら捉え、教材を制作し、地域や海外へ届ける「担い手」となる点に大きな特徴があります。

6月21日リーダー研修会開催

日本の防災を静岡県内のあらゆるルーツの人へ届け、世界へ発信するプロジェクトが始動した

今回の研修会では、まず、なかよし学園が世界各地で行ってきた教育支援・災害支援活動を紹介し、防災教育がなぜ日本国内だけでなく世界中で必要とされているのかを共有しました。

続いて、日本の防災教育の特徴や、災害時に命を守るための基本行動について講義を行いました。さらに、静岡県内における多文化共生の視点から、日本語が十分に分からない人、地域の避難情報にアクセスしにくい人、文化的背景の違いから避難所生活に不安を感じる人など、災害時に支援が届きにくい人々について考えました。

その後、参加した高校生たちは、自分たちが伝えたい防災メッセージをカルタの読み札・絵札として表現しました。

「地震が起きたら、まず何をするか」

「避難所でみんなが安心して過ごすにはどうすればよいか」

「外国から来た人にも伝わる表現とは何か」

「小さな子どもが楽しく覚えられる防災の言葉とは何か」

こうした問いをもとに、高校生たちは防災を自分自身の問題として考え、言葉とイラストで表現する活動に取り組みました。

今後の展開：浜松から静岡県内へ、そして海外へ

防災についてなかよし学園の知見を地域リーダーたちに伝える本プロジェクトの趣旨を説明し、リーダーとしての研修を行うカルタ制作後、実際に遊んでみて成果を実感するリーダーたち

今後、なかよし学園プロジェクトは、浜松・静岡地域の学校、NPO、外国人支援団体、地域団体等に呼びかけ、防災カルタ制作ワークショップや体験会を展開していきます。

完成したカルタは、静岡県内の学校、日本語教室、地域の防災イベント、外国人支援団体等で活用する予定です。また、なかよし学園が連携する海外の学校や地域でも教材として活用し、日本で育まれた防災の知恵を、災害リスクを抱える世界の地域へ届けていきます。

この取り組みは、一度きりのイベントではありません。高校生が作り、地域で使い、外国籍住民や子どもたちからの反応を受けて改善し、さらに他地域や海外へ広げていく循環型の教育モデルです。

なかよし学園では、この循環を「CoRe Loop」と呼び、作って終わりにしない、使われ続け、進化し続ける教材づくりを進めています。

中村雄一代表コメント

世界中で活用されているなかよしカルタ

災害は、いつ、どこで、誰に起こるかわかりません。しかし、災害によって命を失うリスクは、すべての人に同じように降りかかるわけではありません。言葉が分からない人、地域とのつながりが薄い人、子ども、高齢者、障がいのある人など、災害時に情報や支援が届きにくい人ほど、大きな危険にさらされます。

私たちはコンゴ民主共和国での火山災害支援、現地での防災学校設立、ネパールでの防災教育などを通じて、防災とは単なる知識ではなく、命を守るための社会の仕組みづくりであると実感してきました。

今回、静岡トヨタ自動車 ハイブリッド基金の助成を受け、浜松の高校生たちとともに防災カルタプロジェクトを始められることを大変ありがたく思います。高校生が自分の言葉で防災を考え、地域の人々や世界の人々に伝えていく。この一歩は、静岡から世界へ広がる新しい防災教育の始まりです。

「今、自分にできること」を形にする若者たちの力を信じ、誰ひとり取り残さない防災教育を、浜松から静岡全域へ、そして世界へ届けていきます。

本事業について

ケニアでなかよしカルタが活用されている様子

事業名：浜松発・世界とつながる防災カルタプロジェクト

―高校生リーダーが拓く多文化共生×防災教育―

実施日：2026年6月21日

実施場所：オイスカ浜松国際高校

主催：特定非営利活動法人なかよし学園プロジェクト

助成：ふじのくに未来財団「静岡トヨタ自動車 ハイブリッド基金」

採択番号：07ハイ-55

団体概要

団体名：特定非営利活動法人 なかよし学園プロジェクト

事業内容：世界とつながる学び（CoRe Loop）を軸とした探究・平和・包摂教育プログラムの企画運営／国内外の教育・食・心のケア支援 等

公式サイト：https://nakayoshigakuen.org

本件に関するお問い合わせ先

特定非営利活動法人 なかよし学園プロジェクト（事務局）

E-mail：peace.office@nakayoshigakuen.org