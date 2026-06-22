『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン シーズン３』U-NEXT独占配信開始！“双竜の舞踏”ついに開戦「ゲーム・オブ・スローンズ」前日譚、激動の第3章！豪華声優陣集結の吹替版予告編を公開

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、HBOオリジナルドラマ『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン シーズン３』を、本日2026年6月22日（金）より独占配信開始いたしました。配信開始にあわせ、日本語吹替版の予告編、これまでの登場人物をまとめたキャラクター相関図を新たに公開いたします。

“双竜の舞踏”開戦！波乱のゲームチェンジが続く激動の第３章

“鉄の玉座”をめぐる王家の戦いを圧倒的スケールで描き、エミー賞ほか数多くの賞を受賞したドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』（通称「ゲースロ」）の前日譚となる本作。「ゲースロ」本編の物語の200年前に起こった、ドラゴン使いの一家・ターガリエン家の王位をめぐる争いを描くシリーズで、2022年のシーズン１プレミア配信・放送において全米及びヨーロッパ（EMEA）でのHBO史上最多視聴者数を更新するヒットを記録。続くシーズン２でもその勢いは衰えず、1話平均約2500万人（全米）の視聴者を獲得するモンスターコンテンツへと成長し、世界を席巻し続けています。

シーズン３では、《黒装派》と《翠装派》に分裂した各人物の攻防がさらに激化し、多くのドラゴンがぶつかり合う、七王国史上最大の内乱“双竜の舞踏”が開戦。これまでのシーズンとは一線を画す波乱の展開が続く激動の新章となります。政治的駆け引き、仲間の裏切り、非情な死、ドラゴン戦など、「ゲースロ」人気を裏付けるエッセンス満載で贈る予測不能な人間ドラマと、壮絶なアクションにぜひご注目ください。

早見沙織、津田健次郎ら豪華声優陣続投で贈る日本語吹替版の予告編、総勢46名の主要人物とドラゴンをまとめたキャラクター相関図を公開

本日のシーズン３配信開始にあわせて、新たに日本語吹替版の予告編を公開いたします。字幕版と同時配信となるU-NEXTオリジナルの日本語吹替版では、早見沙織、津田健次郎、坂本真綾、大塚明夫、諏訪部順一ほか、豪華声優陣が前シーズンから続投で吹き替えを務めます。そして、新たに登場する《翠装派》の騎士、オーマンド・ハイタワーの吹き替えに浪川大輔、ジョン・ロクストンの吹き替えに三宅健太など、シーズン３からも人気声優が続々とシリーズ参戦を果たします。第1話で繰り広げられる海上戦「ガレットの海戦」を含む迫力シーンの数々、主要人物たちの運命をも左右する壮絶な王位継承争いを、ぜひ日本語吹替版でもお楽しみください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fLUUPJHSurw ]

また、これまで登場した人物を含む主要人物とドラゴンたちを一覧でまとめたキャラクター相関図を新たに公開いたします。シーズン３より本格開戦する“双竜の舞踏”、《黒装派》《翠装派》に分かれ複雑に絡み合っていく本作。これまでのシーズンの振り返りや、新シーズンの視聴にぜひご参照ください。『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン シーズン３』は、本日2026年6月22日（月）よりU-NEXTにて独占配信開始。ぜひお楽しみください。



『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン シーズン３』（原題：House Of The Dragon）

【配信開始日時】2026年6月22日（月）第1話配信（以降毎週1話ずつ配信、全8話、字吹同時配信）

【配信形態】見放題

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0303729

【あらすじ】前王の娘レイニラとその叔父であるデイモンの婚姻、そして王家の血を引く落とし子たちから選出した、新たな騎竜者の擁立で勢力を増す《黒装派》と、瀕死状態の王エイゴンに代わり弟エイモンドが実権を握り、自由都市との同盟を固めた《翠装派》。《翠装派》と結託した自由都市の艦隊が迫るなか、《黒装派》の拠点である海域を舞台に、壮絶な海上戦「ガレットの海戦」が繰り広げられる。さらに、多くのドラゴンを兵器に王都占領を目論むレイニラたちの奇襲が加わり、戦火はウェスタロス全土を飲み込んでいく。

【スタッフ】

共同企画、ショーランナー、製作総指揮：ライアン・コンダル

共同企画、製作総指揮：ジョージ・R・R・マーティン

製作総指揮：サラ・ヘス、 メリッサ・バーンスタイン、 ケヴィン・デ・ラ・ノイ、ヴィンス・ジェラルディス、デヴィッド・ハンコック、フィリッパ・ゴズレット

原作 ジョージ・R・R・マーティン著『炎と血』



【キャスト】

レイニラ・ターガリエン ：エマ・ダーシー（吹替：早見沙織）

デイモン・ターガリエン ：マット・スミス（吹替：津田健次郎）

アリセント・ハイタワー ：オリヴィア・クック（吹替：坂本真綾）

コアリーズ・ヴェラリオン ：スティーヴ・トゥーサント（吹替：大塚明夫）

クリストン・コール ：ファビアン・フランケル（吹替：諏訪部順一）

エイモンド・ターガリエン ：ユアン・ミッチェル（吹替：新祐樹）

エイゴン・ターガリエン２世 ：トム・グリン＝カーニー（吹替：武内駿輔）

ジャセアリーズ・ヴェラリオン：ハリー・コレット（吹替：大塚剛央）

ベイラ・ターガリエン ：ベサニー・アントニア（吹替：櫻庭有紗）

レイナ・ターガリエン ：フィービー・キャンベル（吹替：のぐちゆり）

ヘレイナ・ターガリエン ：フィア・サバン（吹替：内田真礼）

ミサリア ：ソノヤ・ミズノ（吹替：種市桃子）

アルフ ：トム・ベネット（吹替：後藤ヒロキ）

ヒュー ：キーラン・ビュー（吹替：平林剛）

ハルのアリン ：アブバカル・サリム（吹替：武田太一）

ハルのアダム ：クリントン・リバティー（吹替：大泊貴揮）

ラリス・ストロング ：マシュー・ニーダム（吹替：武藤正史）

オーマンド・ハイタワー ：ジェームズ・ノートン（吹替：浪川大輔）

ジョン・ロクストン ：ジョプリン・シブテン（吹替：三宅健太）

ロデリック・ダスティン ：トミー・フラナガン（吹替：辻親八）

トーレン・マンダリー ：ダン・フォグラー

(C) 2026 WarnerMedia Direct Asia Pacific, LLC. All rights reserved. HBO Max and related elements are property of Home Box Office, Inc.



U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど46万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、129万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。



U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年5月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。