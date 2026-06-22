山田孝之本人とSNSでコラボ配信！手越祐也似イケメンには大手事務所からスカウトも！？人気企画「マスクイケメン＆美女企画」放送後の衝撃変化を一挙公開｜『ななにー　地下ABEMA』#123

株式会社AbemaTV

「ABEMA（アベマ）」は、2026年6月21日（日）夜8時より、稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#123を無料放送いたしました。

（放送URL：https://abema.go.link/lxnLy）

番組前半では、「マスクをしたらスターに激似！マスクイケメン＆マスク美女素顔大公開36連発SP!」と題し、人気企画の傑作選をお届け。さらに、過去番組に出演したマスクイケメン・美女たちに放送後の衝撃の変化を直撃するインタビュー企画をお届けしました。

#79出演で、ハンバーガーを食べるだけの動画が930万再生を記録した山田孝之さんに激似のマスクイケメン・宮原智之さんは、なんと番組放送後、「山田孝之さんとインスタライブでコラボしました」と報告。山田さん本人から「テレビ出てるから見てあげて！」と宣伝してもらったという夢のようなエピソードを披露しました。また、#95にて手越祐也さんに激似で「マッチングアプリで出会った女性と月に25人くらい会っていた」と番組内で明かした中岡圭さんは、番組放送後に大手芸能事務所からスカウトのメッセージが来たことを告白すると、#72にて相葉雅紀さんに激似と話題になった看護師・中島巧さんはSNS発信に力を入れる訪問看護の企業にスカウトされ転職するなど、番組出演を機に人生が激変したエピソードが次々と飛び出します。一方、女性陣にも大きな変化が。#72出演で、電車内で笑っている動画が1500万再生を記録した石原さとみさんに激似の美容クリニック受付・新山桃子さんは、「モデルの仕事がたくさんくるようになった」といい、関西コレクションやGirlsAwardのステージに出演したと報告。さらに、#102出演で、交際中の彼氏が「彼女が今田美桜に似ている」と投稿した動画が290万回再生を突破したという塾講師・さいきはるなさんは、放送後に地元のコンビニで「ABEMAに出てましたか？」と数回声をかけられたそうで、彼氏がさらに調子に乗っているという仲睦まじいエピソードを語りました。

そんな中、#102出演のEXIT・りんたろー。に激似でイジられるようになったという北海道のイタリアンダイニング勤務の矢倉孝久さんは、「放送1ヶ月後くらいに兼近さんがお店に来てくれたんですけど、肝心のりんたろー。さんがまだ来てくださっていなくて…」と、悲しい現状を報告。りんたろー。に対し「会えるのを楽しみにしています！」と呼びかけていました。

さらに、番組後半では、『クソ野郎と美しき世界』から8年ぶりとなる「新しい地図」の映画第2弾であり、2026年6月27日（土）より全国順次公開される映画『バナ穴 BANA_ANA』の知られざる撮影裏話を稲垣、草磲、香取が大告白。本作でファーストサマーウイカは、雨の降る中砂浜に埋められるという過酷な撮影に挑んでいたそうで、稲垣は「考えられない」と語ります。さらに、草磲も「吾郎さんだったら家帰ってた」とコメントし、スタジオの笑いを誘いました。また、ロケ中に稲垣、草磲、香取が久しぶりに3人で食事に行き、草磲が場を取り仕切ったという話も。草磲は「緊張しちゃって、もつ鍋のシメの雑炊がビシャビシャになっちゃって、（香取に後から）『ビシャビシャだったよ』と言われた」と告白すると、香取は「（草磲が）すごいショックを受けてて…」といい、当の本人である草磲は「そのあと家帰って雑炊を作るの練習した」とかわいらしい裏話を語り、スタジオは大盛り上がりとなりました。

マスクイケメン・美女たちの驚きのその後と、「新しい地図」の3人が映画の貴重な裏話を語り尽くした『ななにー 地下ABEMA』#123は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。

（放送URL：https://abema.go.link/lxnLy）

次週6月28日（日）夜8時から放送する『ななにー 地下ABEMA』#124は、波乱万丈な人生を歩んだシングルマザー＆シングルファザーの衝撃エピソードをお届け。14歳で出産したシングルマザーは「修学旅行で母乳が爆発してしまった」といった驚きの過去を告白。さらに「妻が浮気して…」「フルネームで相手の名前を検索したら『詐欺』というワードが出てきた」など壮絶なエピソードが次々と明かされます。放送をお楽しみに。

■『ななにー 地下ABEMA』#123番組概要

放送日時：2026年6月21日（日）夜8時～

放送URL：https://abema.go.link/lxnLy

出演：稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾 ほか

■『ななにー 地下ABEMA』番組概要

次回#124放送日時：2026年6月28日（日）夜8時～

レギュラー放送日時：毎週日曜日夜8時～

出演：稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾

放送URL：https://abema.go.link/dpvir

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

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■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送やABEMA10周年無料大感謝祭など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/