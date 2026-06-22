ノウタス、高槻・樫田で「トリコデルマ菌」を活用したぶどう苗木の植え付け実証を開始

ノウタス株式会社

大阪府高槻市の北部、まちなかのにぎわいから少し離れた山あいに、樫田地区があります。

高槻市街地から車を走らせると、住宅地の景色は少しずつ里山へと変わっていきます。山に囲まれた集落、季節ごとに表情を変える田畑、昔から地域で守られてきた農地。高槻に暮らす人にとっても、樫田は「市内にありながら、少し特別な時間が流れる場所」といえる地域です。

この樫田の土に、ぶどうを育てる力があるのではないか。

ノウタス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長：高橋明久、以下「ノウタス」）は、九州大学熱帯農学研究センター 松元賢教授の協力のもと、大阪府高槻市樫田地区で運営する「ノウタス高槻農園」の土壌微生物解析を行い、植物の生育との関連が報告されている有用な微生物群を確認しました。

今回の解析で特に注目しているのが、「トリコデルマ菌」です。

トリコデルマ菌は、土の中に存在する有用な菌類の一種で、植物の根のまわりで働き、生育を支えたり、病気に負けにくい環境づくりに関わったりする可能性がある微生物として知られています。

ノウタスは今回、樫田の農園の土から見つかったトリコデルマ菌を培養し、その菌を接種したぶどうの苗木を、ノウタス高槻農園の農園へ植え付ける実証実験を開始しました。

樫田の土から見つかった小さな菌が、ぶどうを育てる力になるのか。松元教授の知見を受けながら、苗木がどのように根を張り、枝を伸ばし、樹として育っていくのかを、実際の農園で一つひとつ確かめていきます。

今回の取り組みは、樫田の土壌が持つ力を科学的に捉えながら、「樫田のぶどう」を高槻の未来につながる地域資産へと育てていくための一歩です。

なぜ、ノウタスが高槻・樫田でぶどうを育てるのか

ノウタスが高槻・樫田でぶどう栽培に取り組む背景には、地域との縁があります。

ノウタスではこれまでも、ぶどうを軸に、栽培、育種、オンラインぶどう狩り、ぶどうの粒売り、輸出、商品開発などを組み合わせた「パープルMプロジェクト」に取り組んできました。

そのなかで、ノウタス代表の高橋明久と取締役の村上信五は高槻に縁があり、「いつか高槻でぶどうの取り組みができたらいい」と話していました。

実際に高槻でぶどうを栽培できる場所を探すなかで知ったのが、樫田地区に残されていたぶどう畑の存在です。

樫田地区では、過去にぶどうの産地化を目指す取り組みが行われていました。しかし、2018年の台風21号による被害などをきっかけに、ぶどう畑は大きな影響を受け、大部分は耕作放棄地となっていました。

高槻市と連携協定を締結

ノウタスは、高槻市、JAたかつき、地元自治会、地域の農家の皆さまと対話を重ね、耕作放棄地を引き継いで再びぶどう栽培に取り組むことを決めました。

それは、地域に一度芽生えたぶどう産地化への思いを、もう一度未来につなぎ直す取り組みです。

今回、樫田の土壌からぶどう栽培を支える可能性のある有用な微生物群が確認されたことは、過去にこの地域で始まった挑戦を、科学の力も借りながら次の世代へつなぐための大切な一歩だと考えています。

松元教授との出会いと、トリコデルマ菌への展開

今回の取り組みにつながるきっかけのひとつは、ノウタス取締役の村上信五と、九州大学熱帯農学研究センター 松元賢教授との出会いでした。

村上信五は、ノウタスの取締役として農業・食・地域に関する取り組みに関わる一方、タレントとしても活動しています。その活動のひとつである文化放送の番組『村上信五くんと経済クン』に、松元教授がゲスト出演したことをきっかけに、ノウタスと松元教授との接点が生まれました。

同番組では、野菜が通常より大きく育つといわれる「魔法のような土」が特集され、松元教授が、土の中で起きている微生物の働きや、農業の未来につながる可能性について紹介しました。

この出会いをきっかけに、ノウタスが進めるブドウ新品種「パープルM」の栽培や、ノウタス高槻農園におけるぶどう栽培に対して、松元教授の土壌環境微生物学的な知見をもとに助言を受ける取り組みへと発展しました。

「樫田のぶどう」を高槻の地域ブランドへ

ノウタスは、今回の取り組みを、樫田地区におけるぶどう栽培の発展につなげていきます。

今後は、樫田圃場でのぶどう栽培を継続しながら、土壌微生物、栽培環境、生育データ、品質評価を組み合わせて検証を進め、「樫田のぶどう」としての価値を高めていきます。

樫田を、ぶどうの栽培地としてだけでなく、人が訪れ、学び、関わり、応援したくなる場所にしていくこと。そして将来的には、高槻の農業、観光、教育、研究、地域交流にもつながる地域ブランドへと育てていくことを目指します。

九州大学熱帯農学研究センター 松元賢教授 コメント

松元賢教授

今回の取り組みは、地域の土壌が本来持っている微生物資源に着目し、その農業利用の可能性を実際の圃場で検証する重要な試みです。

トリコデルマ菌は世界的にも植物との有益な相互作用が注目されている微生物ですが、その効果は土壌環境や栽培条件によって異なります。今回、樫田地区の土壌から分離したトリコデルマ菌を用いてブドウ苗木の定植試験を行うことで、地域固有の微生物資源がブドウ栽培にどのように関与するのかを明らかにしたいと考えています。

本実証を通じて、土壌微生物の力を活かした持続的な農業技術の構築と、樫田地域における新たな農業価値の創出につながることを期待しています。

ノウタス株式会社 代表取締役会長 高橋明久 コメント

代表取締役会長 高橋明久

樫田でぶどう栽培に取り組むなかで、私たちはずっと「この場所には、ぶどうを育てる力があるのではないか」と感じてきました。

今回、九州大学熱帯農学研究センター 松元賢教授のご協力によって、樫田の土壌にぶどう栽培を支える可能性のある微生物群が確認されたことは、その感覚を科学的に検証していく大きな一歩だと考えています。

今回の取り組みをきっかけに、樫田のぶどう栽培をさらに盛り上げ、将来的には「樫田のぶどう」として多くの方に知っていただける高槻の地域ブランドに育てていきたいと考えています。

参考：土壌微生物解析の概要

今回の土壌微生物解析では、ノウタス高槻農園の複数地点から採取した土壌サンプルを対象に、トリコデルマ菌の分離・同定および細菌叢解析を行いました。

トリコデルマ菌については、選択培地を用いて分離した後、DNA配列の解析により、Trichoderma atroviride、Trichoderma harzianum 等のトリコデルマ属菌であることが確認されました。

また、細菌叢解析では、窒素循環、病害抑制、有機物分解や地力形成、乾湿変動などの環境ストレスへの耐性、植物の根圏共生に関わる機能との関連が報告されている細菌群が確認されました。

これらの結果から、樫田圃場の土壌には、ぶどう栽培との関連が期待される微生物相が形成されている可能性が示されました。

今回の結果は、「樫田圃場の土壌には、ぶどう栽培に適している微生物叢が形成されている可能性がある」という現場での実感を、土壌微生物の観点から科学的に検証していくための重要な基盤となるものです。

ノウタス株式会社について

ノウタス株式会社は、「人生に農を足す」をコンセプトに、農業、テクノロジー、エンターテインメント、コンサルティングを横断して事業を展開しています。大阪府高槻市樫田地区でのノウタス高槻農園の運営をはじめ、ぶどうの研究開発、農業関連メディアの企画制作、企業・自治体向けコンサルティングなどを通じて、農業の新しい関わり方と持続可能な事業モデルの創出に取り組んでいます。

また、ノウタス高槻農園では、桐蔭横浜大学の宮坂力特任教授とペロブスカイト太陽電池の農業実装に関する共同研究を行うなど、農業現場を研究・実証のフィールドとして活用する取り組みも進めています。研究・実証・地域連携にご関心のある大学・研究機関・企業・自治体の皆さまからのお問い合わせも歓迎しています。

会社名：ノウタス株式会社

所在地：東京都港区南青山2-15-5

代表者：代表取締役会長 高橋明久

URL：https://www.notas.co.jp/