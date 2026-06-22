通常価格から77%割引で提供 Ｓｋｙ株式会社が「東京大学創立150周年記念」学生応援企画150円特別メニュー提供に協賛

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社（以下、「Ｓｋｙ」）は、東京大学が創立150周年記念事業の一環として実施する特別企画に協賛します。

本企画では、本郷キャンパスの中央食堂と駒場キャンパスの駒場食堂で「スパイシーチキン竜田丼」を通常650円のところ特別価格150円で提供します。「スパイシーチキン竜田丼」は、やみつきになる辛さと風味がチキンの旨みを一層引き立てる特製丼で、150周年記念の今だけ味わえる満足感たっぷりの限定メニューです。

期間は6月22日（月）から6月26日（金）までの5日間で、夕食時間帯（本郷キャンパス中央食堂は15:00～、駒場キャンパス駒場食堂は16:00～）から、1日800食を上限に計4,000食を東京大学の学生向けに提供します。

物価が高騰するなか、学生の経済的負担を軽減し、健康的な生活を維持しながら学業に専念できるよう支援する本企画にＳｋｙが賛同し、協賛することを決定しました。

Ｓｋｙでは、今後も学生を応援するさまざまな取り組みを進めてまいります。

■本件に関するお問い合わせ先

東京大学基金事務局

Tel：03-5841-1217 （10:00～12:00 13:00～16:00 土日祝除く）

■Ｓｋｙ株式会社について

Ｓｋｙ株式会社は、業務系システム開発をはじめ、自動車やデジタル複合機などの製品に組み込まれるソフトウェアの開発や検証業務に携わっています。AIを工程に組み込んだAI駆動開発など、先進技術を活用したソリューションも開発・提供しており、お客様のDX推進やITインフラ整備などをご提案から保守まで一貫してサポートするSI事業も展開しています。また、自治体や民間企業向けの情報漏洩対策ソフトウェアや営業名刺管理サービス、文教市場向けのICT活用教育を支援するソフトウェアといった自社商品の企画・開発・サポートおよびICT環境整備を行うなど、幅広い分野でソフトウェア技術を提供しています。さらに、社内でのAIの活用や技術向上に向けた取り組みなども積極的に進めています。

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/

- 記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。- 本文中に記載されているテキストおよび画像（写真、イラスト等）の一部または全部を改変することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。- 掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。