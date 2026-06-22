地元社労士事務所との共催セミナー第5弾｜白馬村・小谷村内事業者向けオンラインセミナー

株式会社KortValuta

株式会社Kort Valuta（本社：東京都渋谷区、代表取締役：柴田秀樹、以下「当社」）は、社会保険労務士法人レガート（所在地：長野県松本市、代表：傘木聡子、以下「レガート」）と共同で、2026年7月13日（月）に白馬村・小谷村内事業者向けオンラインセミナー「人が活きる、会社が栄える、地域が変わる ～給与デジタル時代のウェルビーイング経営～」を開催することをお知らせいたします。

本オンラインセミナーは、給与デジタル払い※を見据えたサービス「TwooCa（ツウカ）」を運営する当社が、地方でのサービス展開を見据えて地元社労士事務所と連携し、白馬村・小谷村内の事業者に対するウェルビーイング経営支援を目的としています。 お申込みはこちら(https://forms.gle/FpoR1qmtgqitK9LZ6)

※当社は現在、賃金のデジタル払い(いわゆる「給与デジタル払い」)の事業者（指定資金移動業者）としての指定を受けるべく申請を準備中です。

■背景

採用強化や人的資本経営を目的とした従業員エンゲージメント向上や賃上げを検討する企業が増えています。一方で、中小企業においては、実際の導入や活用において様々な障壁が発生しています。

そんな中、長年にわたり地元企業の人事・労務に関する相談に応えてきたレガートは、ウェルビーイング経営を重視する企業が増えている現状を受けて、人的資本の強化が企業の持続的成長と価値向上に不可欠と考えていました。

今回、「TwooCa」の地方展開において地域に根差した専門家との協働が重要であると考えてきた当社と、ウェルビーイング経営支援に取り組むレガートの想いが一致し、本セミナーが実現しました。

また当日は、当社が考える白馬村・小谷村の地域特性（外国人観光客や外国人労働者、季節就労者への対応）に応じた地域経済の活性化策について、村内事業者の皆様と意見交換を行いながら、地域に根差した仕組みづくりについて考えていきたいと考えております。

■概要

【主な内容】

・TwooCaを活用したウェルビーイング経営支援事例のご紹介（Kort Valuta）

・TwooCaを通して考える地域経済の活性化（Kort Valuta×レガート）

【開催予定】

●日時：2026年7月13日（月）14:00～15:30（13:50入室開始）

●オンライン開催：Zoomミーティング形式

Zoom参加URLはこちら(https://us06web.zoom.us/j/89594655599?pwd=N4lOPbEMnPBNWe6YcoJklGmsXgtzu5.1)

ミーティングID: 895 9465 5599

パスコード: 734342

●対象：白馬村・小谷村内の事業会社の経営者様、人事・労務・経理担当者様

（白馬村・小谷村外の事業者様もご参加可能）

●参加費：無料

●申込締切：7月12日（日）17時まで

以下よりお申込みください。

お申込みはこちら :https://forms.gle/FpoR1qmtgqitK9LZ6

■本取り組みに関するコメント

【株式会社Kort Valuta 代表取締役 柴田秀樹】

「人材不足や物価高への対応が求められる中、企業には賃上げに加え、従業員の満足度や働きがいを高める取り組みがますます重要になっています。私たちは『TwooCa』を通じて、福利厚生や従業員エンゲージメント向上を支援し、企業と従業員双方にとって価値のある仕組みづくりに取り組んでいます。

本取り組みを通じて、白馬村・小谷村の事業者の皆様が、従業員に選ばれる職場づくりや持続的な組織づくりを進める一助となれば幸いです。」

【社会保険労務士法人レガート 代表 傘木聡子】

「人材確保や定着、賃上げへの対応など、企業を取り巻く環境は大きく変化しています。こうした変化に対応していくためには、制度や仕組みを整えるだけでなく、自社に合った形で従業員との関係づくりを進めていくことが大切です。

本セミナーでは、ウェルビーイング経営の考え方や事例をご紹介しながら、経営者やご担当者の皆様が今後の人材戦略や組織づくりを考えるうえで参考となるヒントをお届けできればと思います。」

■これまでの開催実績｜地元社労士事務所との共催セミナー

- 第1弾｜石川県内の企業向け「給与デジタル化時代のバックオフィスDXセミナー」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000078.000076589.html)- 第2弾｜長野県内の企業向け「人が活きる、会社が栄える、地域が変わる」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000080.000076589.html)- 第3弾｜愛知県内企業向け「人が活きる、会社が栄える～給与デジタル時代のウェルビーイング経営～」を4月23日に共催(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000086.000076589.html)- 第４弾｜白馬村内事業者向け「人が活きる、会社が栄える、地域が変わる～給与デジタル時代のウェルビーイング経営～」を4月27日に開催（後援：白馬村）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000092.000076589.html)

■TwooCaとは

TwooCaとは、当社が提供する各種サービスの総称であり、主なサービスは、国際ブランドカードの決済機能付き従業員証・会員証を備えたTwooCaアプリを通じて提供されます。アプリと連動する決済機能付きカードはプリペイド式のため、すべての従業員や会員の方にご利用いただけます（※日本国内居住者に限ります）。また、経費振込や従業員・会員間送金なども行うことができます。

TwooCaは、従業員や会員を大切にすることが企業や組織の価値向上につながるという考えのもと開発されました。「情けは人の為ならず（人を思いやる行動が、巡り巡って組織や社会の力になる）」という理念を、テクノロジーによって具現化しています。

また、物価高が続く昨今、“第3の賃上げ＊1”という取り組みがメディアを中心に注目を集めています。当社は、TwooCaにおける電子マネーに交換可能なポイントを活用した機能を通じて、従業員の“実質手取り向上＊2”を支援するとともに、従業員満足度（ES）の向上や離職率の低下等にも寄与できると考えております。

当社の取り組みは、TOKYO MXニュース＊において、電子マネーを活用した“実質手取り向上”の取り組みとして取り上げられました。▶ 掲載内容はこちら(https://kortvaluta.com/news/tokyomx-news-twooca/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hakubakotani)

＊2026年3月16日放送のTOKYO MX（東京メトロポリタンテレビジョン株式会社）の報道番組「堀潤 Live Junction」にて紹介されました。

TwooCaのサービス詳細を見る :https://twooca.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hakubakotani

[TwooCa機能一覧]

- 電子決済（国際ブランドカードのタッチ決済に対応）- デジタルマネーを活用したポイント付与（従業員や会員の日々の行動や貢献を評価※）※労働基準法上の賃金に該当しない、福利厚生を目的とするものに限ります。- 社内での食事・軽食等の支払いに対応可能な決済機能（食事補助の活用にもつながる新機能）- 職域向けクローズドモール（TwooCa導入企業・団体の従業員や会員のみが利用できる限定モール）- クローズドモール出品先コントロール（企業・団体ごとに公開範囲を設定し、社割販売やコミュニティ限定商品の展開に対応）- ICチップ付き従業員証・会員証- 従業員・会員間送金・譲渡- 出退勤管理- アンケートログ管理（従業員や会員の声を継続的に受け取り、蓄積・把握）- 掲示板（企業・組織からの情報発信を行い、円滑な情報共有）- 音声によるメンタルチェックサービス（従業員や会員の健康管理や日々のコンディション把握）- サンクスメッセージ（従業員・会員同士で感謝や称賛の気持ちを伝え合う仕組み／オプション）

その他、随時「あったらいいな」と思っていただけるサービスを拡充中。

■今後の展望

今後も当社は地方の専門家との協働を積極的に進め、全国の中小企業に対してフィンテックサービスを活用したウェルビーイング経営の支援を拡大してまいります。

また、地域ごとの特性やニーズに応じたサービス展開を行い、地方企業の競争力強化と従業員の働きやすさ向上に貢献してまいります。

＊1 “第3の賃上げ”とは、一般的に”第1の賃上げ”が定期昇給、”第2の賃上げ”がベースアップ、”第3の賃上げ”が福利厚生の活用とする意味で用いており、労働基準法上の賃金の増額を意味するものではありません。

＊2 従業員においては、付与を受けた電子マネーに交換可能なポイントは、雑所得ないしは一時所得等として取り扱われる場合がございますので、ご留意ください。なお、福利厚生の非課税適用要件を含む税務上の取り扱いについては、税理士等の専門家にご確認ください。

■社会保険労務士法人レガート概要

会社名：社会保険労務士法人レガート ＜https://www.legato.or.jp/＞

所在地：長野県松本市中央1-7-23 丸山ビル1F

代表者：傘木聡子

事業概要：社会保険労務士事務所

メッセージ：人と人をなめらかにつなぎ、幸せが響き合う未来をつくる

■株式会社Kort Valuta概要

会社名：株式会社 Kort Valuta

所在地：東京都渋谷区渋谷3-11-2 渋谷パインビル4F

代表取締役：柴田秀樹

事業概要：各種カードの発行、企画、管理、運営、スマートリングの開発および販売