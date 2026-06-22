【肉汁餃子のダンダダン】ちびっこから大学生まで無料！夏の地域貢献企画「ダンダダンのかき氷」を一部店舗で6月22日より開始

株式会社NATTY SWANKYホールディングス

株式会社NATTY SWANKYホールディングスの子会社である株式会社ダンダダン(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:井石 裕二)は、肉汁餃子のダンダダンを全国で運営しており、餃子とビールを主役としてゆっくり楽しめるお店を創りたいという想いで、2011年に東京調布市で創業しました。

この度、肉汁餃子のダンダダンの一部店舗（調布総本店、稲田堤店、京王永山店、笹塚店、明大前店、橋本店）にて、2026年6月22日（月）～2026年9月中旬までの期間限定で、地域の皆様への貢献と夏の暑さ対策を目的とした「ダンダダンのかき氷」キャンペーンを実施いたします。

お食事をご注文いただいたお客様を対象に、4種類のシロップがかけ放題のかき氷をご用意し、ちびっこから大学生まで無料でお楽しみいただけます。厳しい暑さの中でも、お子さまや学生の皆さまに少しでも涼んでいただき、地域の皆さまに気軽に立ち寄っていただける店づくりを目指します。

ダンダダンのかき氷

・レモン

・メロン

・いちご

・ブルーハワイ

ちびっこ～大学生：無料

大人：300円（税込330円）



提供条件：お食事をご注文の方限定

実施期間：2026年6月22日（月）～2026年9月中旬予定

実施店舗：調布総本店、稲田堤店、京王永山店、笹塚店、明大前店、橋本店

※本キャンペーン内容は予告なく変更となる場合がございます。

肉汁餃子のダンダダンとは

「街に永く愛される粋で鯔背な店づくり」を理念に、東京調布市発祥の元祖肉汁餃子のお店です。

メイン商品は肉汁焼餃子。長年研究を重ねて開発された餃子は、1つひとつ手包みされており、1日10万個以上売れる人気商品となっております。

特徴は肉汁。一口食べると口の中で広がり、ビールにもご飯にも合う理想の餃子です。

[社名]株式会社ダンダダン

[代表者]代表取締役社長 井石裕二

[本社]東京都新宿区西新宿1-19-8 新東京ビル7階

[資本金]1,000万円

[設立]令和3年6月28日

[事業概要]肉汁餃子のダンダダンを運営

■肉汁餃子のダンダダン WEBページ：https://www.dandadan.jp/

■肉汁餃子のダンダダン 公式X：https://x.com/dandadan_gyoza

■肉汁餃子のダンダダン 公式Instagram：https://www.instagram.com/dandadan_gyoza/

■本件に関するお問い合わせは、肉汁餃子のダンダダン公式ホームページのお問い合わせフォーム・取材依頼からお願いいたします。

https://www.dandadan.jp/contact/contact_coverage/