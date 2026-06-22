【佐渡汽船】GoToSadoキャンペーン「新潟県民限定 直江津発 乗用車往復運賃特別割引」実施のお知らせ

株式会社みちのりホールディングス

弊社では「佐渡汽船GoToSadoキャンペーン」として、新潟県民を対象に直江津航路で『世界文化遺産＆世界農業遺産の島』佐渡島をお気軽に満喫いただける「新潟県民限定 直江津発 乗用車往復運賃特別割引」を実施いたします。

小木港は、江戸時代には佐渡金山の金銀輸送で栄えた港として知られています。現在は佐渡の南の玄関口として直江津港と結ばれ、カーフェリー「こがね丸」が2時間40分で運航しています。

本キャンペーンは、7月1日（水）から7月31日（金）までの期間限定特別割引となります。

この機会に、ぜひ皆様お誘いあわせのうえご利用ください。

■キャンペーン内容

新潟県民を対象に、直江津航路（直江津港～小木港）をご利用いただく乗用車の往復運賃を特別料金で ご提供します。

■期間：2026年7月1日（水）～7月31日（金） ※往路乗船日は7月31日まで。

■運賃：3ｍ未満～6ｍ未満の乗用車（往復）20,000円 ※運転者および同乗者の旅客運賃は別途必要

【これだけお得！】

割引運賃：自動車航送運賃20,000円＋運転者2等旅客運賃7,620円＝合計27,620円

＜運賃比較＞3ｍ以上4ｍ未満の乗用車 通常往復運賃：36,720円⇒9,100円お得に！

4ｍ以上5ｍ未満の乗用車 通常往復運賃：43,820円⇒16,200円お得に！

5ｍ以上6ｍ未満の乗用車 通常往復運賃：52,180円⇒24,560円お得に！

■利用条件：

ご利用条件の詳細は、公式ＨＰにてご確認ください（佐渡汽船公式HP→船に乗る→割引運賃）。

・新潟県民の方が運転または同乗している乗用車が対象となります。

乗船当日、直江津港きっぷ売り場窓口にて運転免許証やマイナンバーカードなど住所確認ができる身分証明書のご提示が必要となります。

・往路直江津港発、復路小木港発の往復利用が対象となります。

・3ｍ未満～6ｍ未満の乗用車で、往路乗船日を含め7日以内に同一車両で往復する場合に適用します。

■予約開始日：6月22日（月） 10：00～

■予約方法：電話予約のみ（事前予約制・インターネット予約不可・前日17:00まで受付可能）

■申込み先：佐渡汽船直江津総合案内 Tel：025-544-1234（8:30～17:00・日祝除く）

■支払方法：現金精算のみ