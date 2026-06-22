【富山・石川・福井】北陸3県の仕事と暮らしを徹底解説！合同UIJターンセミナー開催

株式会社ワークポート

人材紹介業の株式会社ワークポート（本社：東京都品川区、福岡県福岡市博多区 代表取締役会長CEO：田村 高広）は、富山県・石川県・福井県への移住や就業に興味のある方を対象に、地域の仕事や生活に関する実情を知っていただくための無料オンラインセミナー「富山・石川・福井合同UIJターンセミナー」を開催することをお知らせします。

■開催の経緯

全国47都道府県に拠点展開しているワークポートだからこそできる「富山・石川・福井合同UIJターンセミナー」を開催します！

現在、地方創生の気運が高まる中でUIJターンが注目を集めています。そんな中、富山・石川・福井でも行政がUIJターンの支援制度を設けるなど力を入れて取り組んでいます。47都道府県すべてに拠点を構えるワークポートにおいても、UIJターンを含めた転職サポートが活発な状況です。

しかし、UIJターンに興味はあるものの、現地での仕事や生活環境などがわからず、転職活動に踏み込めない方も多くいらっしゃいます。そこで本セミナーでは、実際に富山・石川・福井にてキャリア形成や地方暮らしを実現しているワークポートの社員たちを交え、「現地での仕事事情（求人、給与）」「現地での暮らし事情（住居、交通、レジャー）」などのリアルな情報をお話しさせていただきます。また、転職エージェントだからこそ知り得る、現地の転職市場感などについてもお話しします。

全国47都道府県に拠点展開しているワークポートだからこそできる合同UIJターンセミナーです。

少しでもご興味のある方はぜひお気軽にご参加ください。

■セミナー情報

北陸3県コラボ（富山・石川・福井合同UIJターンセミナー）～富山・石川・福井の転職コンシェルジュに聞く仕事と暮らし～

日 時：7月15日（水）19：00～20：00

形 式：ウェビナー（参加費無料）

コンテンツ：- UIJターン転職とは？- 富山・石川・福井での仕事について（求人・転職の市場感、給与相場など）- 富山・石川・福井での暮らしについて（物価、交通、レジャーなど）- ワークポートの紹介- 質疑応答

登壇者：- 茂手木涼 地域連携推進チーム シニアリーダー- 谷口智咲 富山支社 転職コンシェルジュ- 折居立樹 金沢支社 転職コンシェルジュ- 田中芹奈 福井支社 転職コンシェルジュ

お申し込みはこちら :https://www.workport.co.jp/seminar/detail/9855/申し込み期限：7月14日（火）まで

■UIJターン転職支援に注力する理由とは？

ワークポートは、全国47都道府県に拠点を持つ転職エージェントとして、地域社会への貢献を重要な使命と捉えています。その一環として、UIJターンの促進を通じ、地域経済の活性化や日本全体の持続的成長を支えていきたいと考えております。

単なる人材紹介にとどまらず、社会的な価値を創出する取り組みとして、今後も各地域と連携し、地方と都市の架け橋となる支援を強化してまいります。

【過去の開催実績】

対象エリア：香川県／北陸3県（富山県・石川県・福井県）／山陰2県（鳥取県・島根県）／東北5県（青森県・秋田県・岩手県・山形県・福島県）／甲信2県（長野県・山梨県）／九州4県（長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県）／近畿2県（滋賀県・和歌山県）／関門コラボ（山口県・福岡県北九州市）／日本最北×最南コラボ（北海道・沖縄県）／東海2県（岐阜県・三重県）／上越線沿線コラボ（新潟県・群馬県）／四国4県（愛媛県・香川県・高知県・徳島県）／古都のくらしコラボ（京都府・奈良県）／九州コラボ（佐賀県・熊本県）／北関東コラボ（茨城県・栃木県）／瀬戸内コラボ（岡山県・広島県）／太平洋コラボ（愛知県・静岡県）

▼過去開催時の様子

▼参加者の声 ※一部読みやすく編集・抜粋しています。

「求人の種類や地域、年収についてリアルな話を聞くことができた。いろいろな地域のこういった話を聞きたいので、また同じようなセミナーがあれば参加したい」（20代）

「パネルディスカッション形式で、知りたかったことを概ね知ることができた」（30代）

「“地方に移住する”という観点から転職情報まで枠を少し広げた内容で、親しみやすく楽しく参加できた」（40代）※一部抜粋

引き続き、UIJターンを検討される方々に向けて有益な情報を継続的に発信してまいります。

株式会社ワークポート

■ワークポートについて

ワークポートは、「“次の一歩”に確信を。」というブランドコンセプトを掲げ、求職者と企業の新たな“一歩”を後押しする転職エージェントです。豊富な知見を持つキャリアのプロが求職者の強みや可能性を引き出し、多彩な求人情報と独自のマッチングシステムを駆使して、一人ひとりに最適な選択肢をご提案。面接日程などの各種調整も代行します。企業にとっては「第二の人事」となり、深い企業理解に基づくマッチ度の高い人材の紹介により事業成長に伴走。求職者と企業、双方へ迅速なコミュニケーションを提供し、スムーズな転職・採用活動の実現を支援します。

さらにワークポートは、全国47都道府県すべてに拠点を展開。どこでも「直接会える」転職エージェントとして、地域に精通した専門担当者がFace to Faceで対応します。全国の拠点から価値を提供し、地域経済、そして日本経済の活性化に貢献してまいります。



■会社概要

商号 ：株式会社ワークポート

代表者 ：代表取締役会長CEO 田村 高広、代表取締役社長COO 林 徹郎

本社所在地 ：【東京】〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-4 天王洲ファーストタワー6F

【福岡】〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4-4-15 博多駅前H44ビル7F

設立 ：2003年3月

事業内容 ：人材紹介サービス（有料職業紹介事業 許可番号：13-ユ-040590）

人材育成サービス

公共事業受託サービス

従業員数 ：1,464名（2026年3月末現在 / 契約社員・パート・出向者含む）※グループ全体

HP ：https://www.workport.co.jp/



◆山本耕史さん出演 CM公開中！

https://www.workport.co.jp/corporate/cm/