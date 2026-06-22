沖縄に新しいホテルブランド「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」2026年7月31日（金）リブランドオープン

コアグローバルマネジメント株式会社

全国でホテルを展開する、コアグローバルマネジメント株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：中野正純）は、沖縄県那覇市松川に位置するホテルをリブランドし、2026年7月31日（金）より「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」として新たに運営を開始することをお知らせいたします。

※新ブランド名「INFINISIS（インフィニシス）」は、「INFINITY（インフィニティ）」と「OASIS（オアシス）」を掛け合わせた造語です。

【リブランドの背景と今後のスケジュール】

■フェーズ1（2026年7月31日）＝ブランド名称の変更・運営開始

■フェーズ2（2027年）＝改装を経て「全天候型シティリゾート」としての本格始動

2026年6月30日：メディア向け記者会見にて最新情報を発表

2026年7月31日：新ブランド「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」として運営開始（フェーズ1）

2027年：館内改装工事（改装工事中も営業いたします）を行い「全天候型シティリゾート」としてリニューアルオープン（フェーズ2）

【公式ティザーサイト：先行ご予約開始】

また本発表にあたり、公式ティザーサイトからの先行ご予約を開始いたします。

詳細は下記URLよりご確認ください。

■公式ティザーサイト：https://www.infinisis.jp

■公式Instagram：https://www.instagram.com/infinisis_shurijo/

【ホテル概要】

名称: インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート

（英語表記：INFINISIS NAHA SHURIJO by Hewitt Resort）

所在地: 〒902-0062 沖縄県那覇市松川40番地

アクセス: 那覇空港から車で約25分 / 那覇インターチェンジから車で約8分 / 首里城まで徒歩約15分

運営開始日: 2026年7月31日（金）

改装～リニューアルオープン: 2027年

運営会社: コアグローバルマネジメント株式会社

【会社概要】

社名：コアグローバルマネジメント株式会社

代表者：代表取締役 中野 正純（Masazumi Nakano）

所在地：〒104-6223 東京都中央区晴海1-8-12

晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ 23階

設立：2007年7月4日

事業内容：ホテル運営事業（国内35施設）ほか

展開ブランド：源泉一途（NEW）、リージョニア by クインテッサ（NEW）、ヒューイットリゾート、ヒューイットホテル、クインテッサホテル、ザ エディスターホテル、オーベルジュほまち 三國湊、緑翠亭 景水、かなたのさと

コアグローバルマネジメント株式会社 オフィシャルサイト：https://cgman.jp/