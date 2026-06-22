沖縄に新しいホテルブランド「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」2026年7月31日（金）リブランドオープン
全国でホテルを展開する、コアグローバルマネジメント株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：中野正純）は、沖縄県那覇市松川に位置するホテルをリブランドし、2026年7月31日（金）より「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」として新たに運営を開始することをお知らせいたします。
※新ブランド名「INFINISIS（インフィニシス）」は、「INFINITY（インフィニティ）」と「OASIS（オアシス）」を掛け合わせた造語です。
【リブランドの背景と今後のスケジュール】
■フェーズ1（2026年7月31日）＝ブランド名称の変更・運営開始
■フェーズ2（2027年）＝改装を経て「全天候型シティリゾート」としての本格始動
2026年6月30日：メディア向け記者会見にて最新情報を発表
2026年7月31日：新ブランド「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」として運営開始（フェーズ1）
2027年：館内改装工事（改装工事中も営業いたします）を行い「全天候型シティリゾート」としてリニューアルオープン（フェーズ2）
【公式ティザーサイト：先行ご予約開始】
また本発表にあたり、公式ティザーサイトからの先行ご予約を開始いたします。
詳細は下記URLよりご確認ください。
■公式ティザーサイト：https://www.infinisis.jp
■公式Instagram：https://www.instagram.com/infinisis_shurijo/
【ホテル概要】
名称: インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート
（英語表記：INFINISIS NAHA SHURIJO by Hewitt Resort）
所在地: 〒902-0062 沖縄県那覇市松川40番地
アクセス: 那覇空港から車で約25分 / 那覇インターチェンジから車で約8分 / 首里城まで徒歩約15分
運営開始日: 2026年7月31日（金）
改装～リニューアルオープン: 2027年
運営会社: コアグローバルマネジメント株式会社
【会社概要】
社名：コアグローバルマネジメント株式会社
代表者：代表取締役 中野 正純（Masazumi Nakano）
所在地：〒104-6223 東京都中央区晴海1-8-12
晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ 23階
設立：2007年7月4日
事業内容：ホテル運営事業（国内35施設）ほか
展開ブランド：源泉一途（NEW）、リージョニア by クインテッサ（NEW）、ヒューイットリゾート、ヒューイットホテル、クインテッサホテル、ザ エディスターホテル、オーベルジュほまち 三國湊、緑翠亭 景水、かなたのさと
コアグローバルマネジメント株式会社 オフィシャルサイト：https://cgman.jp/